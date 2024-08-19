Basketbolda "Dörtlük" Kuralı İçin Denemeler Başladı
Basketbolda "Dörtlük" Kuralı İçin Denemeler Başladı
Futbolda zamanla değişen devrim niteliğinde kararların ardından bir deneme de basketbolda yapılıyor. Filipinler'de basketbolda istatistikleri başka noktalara taşıyacak bir karar alındı.
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Basketbolda 1,2 ve 3 sayı şeklinde olan kuralı değiştirmek için Filipinler'de ilk deneme yapılmaya başlandı. Uzun yıllardır bir öneri olarak konuşulan kuralın hayata geçmesi tepkileri de beraberinde getirdi.
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Günümüzde üç sayılık atışların çoğalması ile birlikte bu alanda da yıldız oyuncular ortaya çıktı. Hem bu oyunculara yeni bir challange hem de biraz da ödüllendirme için üçlük atışların ardından dörtlük teklifi getirilmişti.
NBA'de gündeme gelen bu kural ilk kez Filipinler'de uygulandı. Filipinler'de resmi bir maçta ilk dört sayılık atış da yapılmış oldu.
Filipinler'de Meralco-Magnolia basketbol maçında tarihin ilk dört sayılık atışı Chris Banchero'nun ellerinden geldi.
İşte tarihi basket ve ardından gelen tepkiler:
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Lan orta sahanın arkasından atınca olsun bari amk öbür türlü maç izlenmezki
orta sahadan atınca 20 lik olsunn... iyi basketbol oynamana gerek yok..2 tane atsan 40 sayı zaten
Her çeyrekte 4 deneme hakkı gibi olursa belki olabilir.