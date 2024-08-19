TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da DEM Parti Eşbaşkanlarına Milli Forma Hediye Etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da DEM Parti Eşbaşkanlarına Milli Forma Hediye Etti
Bugün oynanacak Amedspor - İstanbulspor maçı için Diyarbakır'a giden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, dün gece verilen yemekte şehrin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Devlet erkanının yer aldığı gecede samimi görüntüler oluştu.
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TFF seçimlerinden önce Diyarbakır'da ilk iç saha maçını izleme sözü veren Hacıosmanoğlu dün akşam Diyarbakır'a geldi. Amedspor'un ilk iç saha maçında tribündeki yerini alacak Hacıosmanoğlu dün akşam da Amedspor'un düzenlediği gala yemeğine katıldı.
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Bu önemli ziyarette devlet erkanı da davetliler arasındaydı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları olan DEM Partili Serra Bucak ve Doğan Hatun, Hacıosmanoğlu ile aynı masayı paylaştı.
TFF'nin en üst iki ismi başkan Hacıosmanoğlu ve ikinci başkan Mecnun Odyakmaz'ın katıldığı gecenin sonunda Hacıosmanoğlu, eşbaşkanlara Diyarbakır plakası 21 numaranın yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.
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