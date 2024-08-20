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Young Boys'la İki Maça Çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk Kulübede Olmayacak

Young Boys'la İki Maça Çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk Kulübede Olmayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 11:28

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off müsabakasında Young Boys ile hayati iki maça çıkıyor. İki maçın sonunda başarılı olması halinde lige dahil olacak Galatasaray'da Okan Buruk detayı can sıkıyor.

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21 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi bileti için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın iki kritik maçtaki en önemli güçlerinden biri olan Okan Buruk'un eksikliği yaşanacak.

21 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi bileti için karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın iki kritik maçtaki en önemli güçlerinden biri olan Okan Buruk'un eksikliği yaşanacak.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynanan son maçta yaşananlardan sonra UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynanan son maçta yaşananlardan sonra UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sparta Prag maçında yaşananlardan sonra basın toplantısında, soyunma odasında sorunun çözüldüğünü ve özür dilediğini de söyleyen Buruk'a UEFA'dan kötü haber gelmişti.

Sparta Prag maçında yaşananlardan sonra basın toplantısında, soyunma odasında sorunun çözüldüğünü ve özür dilediğini de söyleyen Buruk'a UEFA'dan kötü haber gelmişti.

Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından iki resmi maçla cezalandırıldı. Galatasaray'da deplasmandaki ilk maçta ve İstanbul'daki rövanşta Okan Buruk kulübede olamayacak ve maçı tribünden takip edecek.

Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından iki resmi maçla cezalandırıldı. Galatasaray'da deplasmandaki ilk maçta ve İstanbul'daki rövanşta Okan Buruk kulübede olamayacak ve maçı tribünden takip edecek.

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