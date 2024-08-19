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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe İçin Orta Saha Müjdesi Verdi, Mourinho'yu Savundu

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe İçin Orta Saha Müjdesi Verdi, Mourinho'yu Savundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 15:25

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında yaşadıklarından sonra Beyaz TV'ye çıkan ve gündemi değerlendiren Ilıcalı, transfere dair de bilgiler verdi.

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Ali Koç'a gerçekleştirilen saldırının ardından Beyaz TV'de gündemi değerlendiren Acun Ilıcalı, yaşananların ders olması gerektiğini söyleyerek bu tarz eylemlerde bulunan kişilerin ömür boyu men edilmesi gerektiğini söyledi.

Ali Koç'a gerçekleştirilen saldırının ardından Beyaz TV'de gündemi değerlendiren Acun Ilıcalı, yaşananların ders olması gerektiğini söyleyerek bu tarz eylemlerde bulunan kişilerin ömür boyu men edilmesi gerektiğini söyledi.

Olaylı gecenin ardından transfer gündemini de değerlendiren Acun Ilıcalı, transfer ve Mourinho'ya dair önemli açıklamalar yaptı.

Olaylı gecenin ardından transfer gündemini de değerlendiren Acun Ilıcalı, transfer ve Mourinho'ya dair önemli açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı, "Mourinho dünyanın en büyük hocası, getirdik. Türkiye transfer rekorunu kırıyoruz 'Hani yıldızlar gelecekti?' diyorsunuz. Bizim işimiz de zor. Biz yıldız derken Alexleri, Van Hooijdonkları kastettik. Orta saha transferi yapacağız. Taraftarların Jose Mourinho ile ilgili olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, "Mourinho dünyanın en büyük hocası, getirdik. Türkiye transfer rekorunu kırıyoruz 'Hani yıldızlar gelecekti?' diyorsunuz. Bizim işimiz de zor. Biz yıldız derken Alexleri, Van Hooijdonkları kastettik. Orta saha transferi yapacağız. Taraftarların Jose Mourinho ile ilgili olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum" dedi.

Jose Mourinho'yu savunan Acun Ilıcalı, "Lille maçını hak ettiğimizde hem fikir miyiz? Tartışmalı penaltı ile elendik, Jose Mourinho'yu mu tartışacağız? Ben tartışmıyorum. Aslanlar gibi oynadık. İki maçta teknik direktör infazına başlarsak, dünyada hoca kalmaz" dedi.

Jose Mourinho'yu savunan Acun Ilıcalı, "Lille maçını hak ettiğimizde hem fikir miyiz? Tartışmalı penaltı ile elendik, Jose Mourinho'yu mu tartışacağız? Ben tartışmıyorum. Aslanlar gibi oynadık. İki maçta teknik direktör infazına başlarsak, dünyada hoca kalmaz" dedi.

Fred'in sakatlığı sebebiyle bir transfer geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Orta saha için bekleyelim, görelim ve karar verelim dedik. Teknik bir konu. 6 mı olacak, 6-8 mi olacak? Bunları düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Fred'in sakatlığı sebebiyle bir transfer geleceğini söyleyen Acun Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Orta saha için bekleyelim, görelim ve karar verelim dedik. Teknik bir konu. 6 mı olacak, 6-8 mi olacak? Bunları düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

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