Eyüpspor Taraftarı Olduğu İddia Edilen Grup Takımı Desteklemedikleri İçin Eyüp Belediye Binasını Taşladı
Eyüpspor Taraftarı Olduğu İddia Edilen Grup Takımı Desteklemedikleri İçin Eyüp Belediye Binasını Taşladı
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, bu sabah taraftarı olduğu iddia edilen bir grubun yapmış olduğu saldırı ile gündeme geldi.
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Eyüpspor, ülkenin tarihi takımlarından biri olmasının yanında uzun yıllar alt liglerde mücadele etmişti. Başkan Murat Özkaya'nın gelişi ile takım büyük bir dönüşüm geçirdi ve Süper Lig'e kadar geldi.
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Eyüpspor'a konuk olan takımlara ya da konuk olarak gittikleri statlarda centilmen tavırlarıyla tanınan başkan Özkaya, ekonomik olarak da Eyüpspor'a önemli yıldızları getirdi. Kişisel bağlantılarıyla alt liglere birçok Süper Lig yıldızı getiren Murat Özkaya'nın Eyüpspor'u dün sezonun ilk galibiyetini aldı.
Ekonomik olarak güçlük çekmeyen takımda bir grup Eyüpspor taraftarı bu sabah Eyüpsultan Belediyesi'nin Başkanlık binasına saldırı gerçekleştirdi. "PKK'lılar" diyerek saldıran grup belediye CHP'ye geçtikten sonra gerçekleşen bu saldırıda ağır küfürler de etti.
Eyüpspor ekonomik olarak bir güçlük çekmezken önlerindeki tek sorunun stat problemi olduğu biliniyor. Daha önce AKP'de olan belediye, seçimi kaybetmeden önce "stat müjdesi" vermişti. Murat Özkaya'nın da stat problemini aşmak için yoğun çaba sarf ettiği biliniyor. Özkaya'nın "Bize izin verin stadımızı yapalım" sözlerinin muhatabı ise bakanlıklarken, bu saldırının nedeni şu an için bilinmiyor.
Eyüp Sultan Anlık Haber sayfasının paylaştığı o görüntüler:
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