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Erman Toroğlu'nun Mourinho Üzerinden Verdiği Örnek Yine Çok Konuşulacak: '' Ya G... Bıçaklasalardı?''

Erman Toroğlu'nun Mourinho Üzerinden Verdiği Örnek Yine Çok Konuşulacak: '' Ya G... Bıçaklasalardı?''

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 13:43 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 13:58

Televizyonda yaptığı yorumlarla kısa sürede sosyal medya gündemine düşebilen, zaman zaman sansür sınırlarını zorlayan Erman Toroğlu'nun gündeminde bu kez Jose Mourinho vardı.

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Yaptığı yorumlarla programdaki partnerlerini zor durumlara sokan sürekli Şansal Büyüka'ya yaptığı gibi "aman hocam" seansları yaşatan Erman Toroğlu gündemi değerlendirirken yine benzer bir yöntem denedi.

Yaptığı yorumlarla programdaki partnerlerini zor durumlara sokan sürekli Şansal Büyüka'ya yaptığı gibi "aman hocam" seansları yaşatan Erman Toroğlu gündemi değerlendirirken yine benzer bir yöntem denedi.

Göztepe - Fenerbahçe maçı olaylarını değerlendiren Erman Toroğlu, sahaya giren saldırganın ne yapacağının belli olmayacağını söylerken, daha büyük krizlere de yol açabileceğini söyledi.

Göztepe - Fenerbahçe maçı olaylarını değerlendiren Erman Toroğlu, sahaya giren saldırganın ne yapacağının belli olmayacağını söylerken, daha büyük krizlere de yol açabileceğini söyledi.

Erman Toroğlu, saldırganı kastederek, "Birisi Mourinho'nun g.... bıçak soksa ne yapardın?" diye sordu. Programdaki partneri Emre Zabunoğlu cevap vermekte zorlanırken "hocam büyük sıkıntı" demekle yetindi.

Erman Toroğlu, saldırganı kastederek, "Birisi Mourinho'nun g.... bıçak soksa ne yapardın?" diye sordu. Programdaki partneri Emre Zabunoğlu cevap vermekte zorlanırken "hocam büyük sıkıntı" demekle yetindi.

Erman Toroğlu'nun SkySpor YouTube kanalındaki o anları:

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