İşler Kızışıyor: Britney Spears'tan Justin Timberlake'in Restine Ağır Cevap!
İşler Kızışıyor: Britney Spears'tan Justin Timberlake'in Restine Ağır Cevap!
Kaynak: https://www.usmagazine.com/celebrity-...
Aradan onca yıl geçmiş... Kimisinin hayatı yerle bir olmuş ama yükselmek için çaba gösterilmiş, kimisi de hep yükselmeye devam etmiş. 42 yaşındaki dansçı, şarkıcı ve oyuncu Britney Spears ve eski sevgilisi şarkıcı-şarkı yazarı Justin Timberlake eski defterleri birbirleriyle atışarak tekrardan açtılar. Detaylar👇👇👇
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Hadi hep beraber öncelikle bir 25 yıl öncesine gidelim. Britney Spears ve Justin Timberlake sevgili olduklarını açıklamışlardı.
Çiftimiz 2001 yılında Amerikan Müzik Ödüllerinde aynı kot kıyafetleri giyerken, birbirlerine övgüler yağdırıp, delicesine aşıkken bir anda ilişkileri karmakarışık bir hal aldı.
Hatırlarsanız Britney Spears 2023'de 'İçimdeki Kadın' isimli bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta aile üyelerinin baskısı dışında, Timberlake ile olan ilişkisinde yaşadığı 'bebeğini aldırması' gibi diğer zorluklardan da bahsediyor.
Yavaştan işleri kızıştıran olaya geçelim. Her şey Justin Timberlake'in 'Selfish' isimli geri dönüş şarkısını çıkarması ve ardından dünya turnesi duyurusunu yapmasından sonra başladı.
Bunun üzerine Spears, Instagram hesabı üzerinden Timberlake'den özür diledi ve şarkıya bayıldığından bahsetti...
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Spears'ın özür dilemesi üzerine Timberlake iki gün önce yeni şarkısının tanıtımını yaptığı gecede "Bu fırsatı kullanarak, hiç kimseye özür borcum olmadığını belirtmek isterim." diyerek Spears'ın özrünü tersledi.
Bunun üzerine Britney Spears çok sinirleniyor ve Instagram hesabı üzerinden Timberlake'in dediklerine tepkisini bu şekilde koyuyor,
Peki siz bu ikilinin yıllar sonraki atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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