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İşler Kızışıyor: Britney Spears'tan Justin Timberlake'in Restine Ağır Cevap!

İşler Kızışıyor: Britney Spears'tan Justin Timberlake'in Restine Ağır Cevap!

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 17:20

Aradan onca yıl geçmiş... Kimisinin hayatı yerle bir olmuş ama yükselmek için çaba gösterilmiş, kimisi de hep yükselmeye devam etmiş. 42 yaşındaki dansçı, şarkıcı ve oyuncu Britney Spears ve eski sevgilisi şarkıcı-şarkı yazarı Justin Timberlake eski defterleri birbirleriyle atışarak tekrardan açtılar. Detaylar👇👇👇

Kaynak: https://www.usmagazine.com/celebrity-...
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Hadi hep beraber öncelikle bir 25 yıl öncesine gidelim. Britney Spears ve Justin Timberlake sevgili olduklarını açıklamışlardı.

Hadi hep beraber öncelikle bir 25 yıl öncesine gidelim. Britney Spears ve Justin Timberlake sevgili olduklarını açıklamışlardı.

'Onunla iki yıl önce hissettiklerim hâlâ aynı. Ama şimdi gençliğime kıyasla daha derin bir aşk yaşıyorum,' diyor Spears 2001 yılında The Observer'a verdiği demeçte. 'Birlikte çok şey yaşadık ve birbirimizi 12 yaşımızdan beri tanıyoruz. Birbirimizin içini ve dışını biliyoruz.'

Çiftimiz 2001 yılında Amerikan Müzik Ödüllerinde aynı kot kıyafetleri giyerken, birbirlerine övgüler yağdırıp, delicesine aşıkken bir anda ilişkileri karmakarışık bir hal aldı.

Çiftimiz 2001 yılında Amerikan Müzik Ödüllerinde aynı kot kıyafetleri giyerken, birbirlerine övgüler yağdırıp, delicesine aşıkken bir anda ilişkileri karmakarışık bir hal aldı.

İlişkileri 2002'nin başlarında ise sona erdi. Timberlake 'Cry Me a River' adlı şarkısını yayınladıktan ve gazeteci Barbara Walters'a ilişkileri hakkında açıldıktan sonra işler daha da kötüye gitti.

Hatırlarsanız Britney Spears 2023'de 'İçimdeki Kadın' isimli bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta aile üyelerinin baskısı dışında, Timberlake ile olan ilişkisinde yaşadığı 'bebeğini aldırması' gibi diğer zorluklardan da bahsediyor.

Hatırlarsanız Britney Spears 2023'de 'İçimdeki Kadın' isimli bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta aile üyelerinin baskısı dışında, Timberlake ile olan ilişkisinde yaşadığı 'bebeğini aldırması' gibi diğer zorluklardan da bahsediyor.

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Yavaştan işleri kızıştıran olaya geçelim. Her şey Justin Timberlake'in 'Selfish' isimli geri dönüş şarkısını çıkarması ve ardından dünya turnesi duyurusunu yapmasından sonra başladı.

Yavaştan işleri kızıştıran olaya geçelim. Her şey Justin Timberlake'in 'Selfish' isimli geri dönüş şarkısını çıkarması ve ardından dünya turnesi duyurusunu yapmasından sonra başladı.

Bu duruma Britney Spears hayranları sinirlendi ve güzel şarkıcının 2011'de çıkardığı 'Selfish' isimli şarkısını, ABD iTunes sıralamasında 2. sıraya kadar taşıdılar.

Bahsetmiştik👇

Bunun üzerine Spears, Instagram hesabı üzerinden Timberlake'den özür diledi ve şarkıya bayıldığından bahsetti...

Bunun üzerine Spears, Instagram hesabı üzerinden Timberlake'den özür diledi ve şarkıya bayıldığından bahsetti...

'Kitabımda yazdığım bazı şeyler hakkında özür dilemek istiyorum. Eğer bu gerçekten değer verdiğim insanları gücendirdiyse çok üzgünüm. Ayrıca Justin Timberlake'in yeni şarkısı 'Selfish'e aşık olduğumu da söylemek isterim🌹. Çok güzeldi ve nasıl oluyor da Justin'i (Timberlake) ve Jimmy'i (Fallon) beraber gördüğümde çok eğleniyorum???

Dipnot: 'Sanctified' şarkısı da harika🤩'

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Spears'ın özür dilemesi üzerine Timberlake iki gün önce yeni şarkısının tanıtımını yaptığı gecede "Bu fırsatı kullanarak, hiç kimseye özür borcum olmadığını belirtmek isterim." diyerek Spears'ın özrünü tersledi.

Spears'ın özür dilemesi üzerine Timberlake iki gün önce yeni şarkısının tanıtımını yaptığı gecede "Bu fırsatı kullanarak, hiç kimseye özür borcum olmadığını belirtmek isterim." diyerek Spears'ın özrünü tersledi.

Video ve detaylar için👇

Bunun üzerine Britney Spears çok sinirleniyor ve Instagram hesabı üzerinden Timberlake'in dediklerine tepkisini bu şekilde koyuyor,

Bunun üzerine Britney Spears çok sinirleniyor ve Instagram hesabı üzerinden Timberlake'in dediklerine tepkisini bu şekilde koyuyor,

'Birisi bana, birinin benim hakkımda orada burada kötü kötü konuştuğunu söyledi!!! Mahkemeye mi taşıyalım, yoksa geçen seferki gibi annene ağlamaya mı gideceksin??? Özrümü geri alıyorum!!!'

Peki siz bu ikilinin yıllar sonraki atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu ikilinin yıllar sonraki atışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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