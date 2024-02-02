İşler Kızışıyor: Britney Spears'tan Justin Timberlake'in Restine Ağır Cevap!

'Kitabımda yazdığım bazı şeyler hakkında özür dilemek istiyorum. Eğer bu gerçekten değer verdiğim insanları gücendirdiyse çok üzgünüm. Ayrıca Justin Timberlake'in yeni şarkısı 'Selfish'e aşık olduğumu da söylemek isterim🌹. Çok güzeldi ve nasıl oluyor da Justin'i (Timberlake) ve Jimmy'i (Fallon) beraber gördüğümde çok eğleniyorum???

Dipnot: 'Sanctified' şarkısı da harika🤩'