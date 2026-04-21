İsa Aras Mersinli'nin Annesi Pınar Peyman Mersinli Tutuklandı

İsa Aras Mersinli'nin Annesi Pınar Peyman Mersinli Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.04.2026 - 21:46

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli, 'taksirler ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Saldırganın emniyet müdürü olan babası da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

Pınar Peyman Mersinli olay günü gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın canlı yayın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili ihmal açıklamasında bulunmuştu.

Gürlek yayında 'Bu çocuk sorunlu bir çocuk. 12-13 defa rehber öğretmene gidiyor. Acilen psikoloğa götürülmesi gereken çocuğu ailesi ihmal etmiş. Zaten 'velilik görevinin ihmali' diye bir suç var. Bazı suçlarda, veli annelik veya babalık görevini ihmal etmişse sorumlu olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
