İş Akdine Son Verilmişti: Yargı, İş Yerinde Küfürlü Konuşan Erkeklere Küfürlü Yanıt Veren Kadını Haklı Buldu!
İş Akdine Son Verilmişti: Yargı, İş Yerinde Küfürlü Konuşan Erkeklere Küfürlü Yanıt Veren Kadını Haklı Buldu!
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AA'nın haberine göre, İzmir'de bir gıda firmasında müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G., erkek mesai arkadaşlarının 'küfürlü ifadelerinden ve cinsel içerikli şakalarından" rahatsız olduğunu belirtti. Fakat bu uyarı, mesai arkadaşlarını durdurmaya yetmedi.
Küfürlü şakaların arttığı iş yerinde tartışma büyüdü. Ve çalışma arkadaşlarıyla tartışan kadın, iş arkadaşı ve eşine küfretti. Olayın ardından savunması istenen E.G.'nin iş akdine son verildi.
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