article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone'un En Sevilen Özelliği Android'e Geliyor: Modeller Belli Oldu

iPhone'un En Sevilen Özelliği Android'e Geliyor: Modeller Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 09:00

Apple cihazlarının (iPhone, Ma, iPad) en sevilen özelliklerinden biri de hiç şüphesiz AirDrop. Bu özellik sayesinde cihazlar arasında kablosuz, hızlı ve yüksek kaliteli dosya transferi yapılabiliyor. Kalite düşmeden yapılan bu transfer, özellikle iPhone kullanıcıları tarafından seviliyor. 

AirDrop özelliğinin yakında bazı Android telefonlara da geleceği aktarıldı.

Peki hangi Android modellere AirDrop gelecek?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AirDrop, artık Android telefonlara da geliyor.

AirDrop, artık Android telefonlara da geliyor.

The Verge, Apple'ın sevilen özelliği AirDrop'un Android telefonlara da geleceğini açıkladı. Android'lerde, güncel olarak AirDrop özelliğine benzer Quick Share (eski adıyla Nearby Share) bulunuyor.  2026 itibarıyla Google ve üreticiler, Quick Share’i Apple’ın AirDrop protokolüyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor. 

Android telefonlara gelecek olan AirDrop, bir Android telefondan bir iPhone’a (veya tam tersi) hiçbir başka uygulama kullanmadan dosya göndermeyi mümkün kılacak. 

Android Show yayınında Quick Share’de AirDrop desteği için şu anda geçerli tüm telefonların listesi paylaşıldı. Öte yandan Google, Xiaomi’nin bu yıl destek sunmayı planladığını iletti. Ancak hangi  Xiaomi modellerinin AirDrop desteği alacağı henüz bilinmiyor.

Şu anda desteklenen modeller aşağıdaki gibidir:

  • Samsung: Galaxy S26 serisi

  • Google: Pixel 10 serisi, 9 serisi, 8a

  • OPPO: Find X9 serisi, Find N6

  • Vivo: X300 Ultra

Peki hangi Android modeller AirDrop özelliği alacak?

Peki hangi Android modeller AirDrop özelliği alacak?

Yakında AirDrop desteği alacak Android modelleri aşağıdaki gibidir:

  • Samsung: Galaxy S25 serisi, S24 serisi, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z TriFold

  • OPPO: Find X8 serisi

  • OnePlus: OnePlus 15

  • HONOR: Magic V6, Magic8 Pro

Peki AirDrop özelliği ne zaman gelecek?

AirDrop özelliği, Google'ın 12 Mayıs tarihinde düzenlediği Android 17 özelindeki bir etkinlikte duyuruldu. Bu özelliğin, 12 Mayıs itibarıyla Android telefonlara dağıtılmaya başlandığı ve önümüzdeki ay içinde tamamen kullanıma sunulacağı açıklandı. Ayrıca şirket, sevilen bazı uygulamaların içinde de Hızlı Paylaşım özelliğini kullanıma sunacağını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın