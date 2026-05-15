iPhone'un En Sevilen Özelliği Android'e Geliyor: Modeller Belli Oldu

The Verge, Apple'ın sevilen özelliği AirDrop'un Android telefonlara da geleceğini açıkladı. Android'lerde, güncel olarak AirDrop özelliğine benzer Quick Share (eski adıyla Nearby Share) bulunuyor. 2026 itibarıyla Google ve üreticiler, Quick Share’i Apple’ın AirDrop protokolüyle uyumlu hale getirmeyi planlıyor.

Android telefonlara gelecek olan AirDrop, bir Android telefondan bir iPhone’a (veya tam tersi) hiçbir başka uygulama kullanmadan dosya göndermeyi mümkün kılacak.

Android Show yayınında Quick Share’de AirDrop desteği için şu anda geçerli tüm telefonların listesi paylaşıldı. Öte yandan Google, Xiaomi’nin bu yıl destek sunmayı planladığını iletti. Ancak hangi Xiaomi modellerinin AirDrop desteği alacağı henüz bilinmiyor.

Şu anda desteklenen modeller aşağıdaki gibidir: