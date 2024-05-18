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İnsanların Sırf Yaşam Masraflarını Azaltmak İçin Yaptıkları En Çılgınca 12 Şey

İnsanların Sırf Yaşam Masraflarını Azaltmak İçin Yaptıkları En Çılgınca 12 Şey

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:01

Hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor ve doğal olarak birçoğumuz yaşam masraflarımızı azaltmak istiyoruz. Bunun için farklı farklı yöntemlere başvuruyor olsak da, bugünkü içeriğimizde insanların yaptıkları en çılgınca maddelere bakacağız.

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1. "Erkek kardeşim sırf kira ödememek için 1 yıl boyunca trenlerde seyahet ederek yaşadı."

1. "Erkek kardeşim sırf kira ödememek için 1 yıl boyunca trenlerde seyahet ederek yaşadı."

2. "İtfaiyeci bir tanıdığımın anlattığına göre iş yerindeki bir adam 24 saatlik vardiyalar alarak tamamiyle itfaiye merkezinde yaşıyormuş."

2. "İtfaiyeci bir tanıdığımın anlattığına göre iş yerindeki bir adam 24 saatlik vardiyalar alarak tamamiyle itfaiye merkezinde yaşıyormuş."

'Eşyalarını da kamyonetine bırakmış ve böylece kira ödemeden 4 ay boyunca yaşamış.'

3. "Bir tanıdığım büyük bir firmada stajyerlik yapıyordu ve kira ödememek için kendine bir karavan aldı."

3. "Bir tanıdığım büyük bir firmada stajyerlik yapıyordu ve kira ödememek için kendine bir karavan aldı."

'Böylece duşa spor salonunda giriyordu ve iş yerinde zamanını geçirdiği için çok sıkıntı yaşamıyordu.'

4. "Bir tanıdığım parası çebine kalsın diye pazara akşam saati gider ve insanların kalan mallarını daha ucuza almayı teklif ederdi."

4. "Bir tanıdığım parası çebine kalsın diye pazara akşam saati gider ve insanların kalan mallarını daha ucuza almayı teklif ederdi."

5. "Tanıdığım bir kız sadece arkadaşlarını kullanarak iyi bir iş, kalacak ucuz yer ve bedava yemek alıp duruyordu."

'İnsanları kandırarak ve manipüle ederek hayatını çok iyi geçiriyordu o zamanlar.'

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6. "Gençken para biriktirmek için bir tekne aldım ve onun içinde yaşamaya başladım."

6. "Gençken para biriktirmek için bir tekne aldım ve onun içinde yaşamaya başladım."

'Böylece 5 yıl içerisinde ev alacak kadar para biriktirmiş oldum.'

7. "Karımla beraber arka bahçemizde sebze yetiştirmeye başladık."

7. "Karımla beraber arka bahçemizde sebze yetiştirmeye başladık."

'Başta büyük bir masraf gibi geldi ama kesinlikle değer.'

8. "İzlediğim bir şovda, bir aile sırf daha ucuz diye kedilere verilen ton balığı konservelerinden yiyordu."

8. "İzlediğim bir şovda, bir aile sırf daha ucuz diye kedilere verilen ton balığı konservelerinden yiyordu."

9. "Yaklaşık 15 yıl önce bir adamın köprünün altına kendi evini yaptığına şahit oldum."

9. "Yaklaşık 15 yıl önce bir adamın köprünün altına kendi evini yaptığına şahit oldum."

'Elektiriği vs. her şeyi vardı.'

10. "Tanıdığım bir çiftin 5 odalı bir evi vardı ama ihtiyaçları olmadıkları için satarak daha küçük bir yere geçtiler."

10. "Tanıdığım bir çiftin 5 odalı bir evi vardı ama ihtiyaçları olmadıkları için satarak daha küçük bir yere geçtiler."

'Finansal açıdan da zorlanmıyorlardı ama sırf gereksiz diye yaptılar. Şimdi düşününce normal işleri olsa da ekonomik açıdan zorlanmayan tek tanıdıklarım onlar.'

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11. "Bir tanıdıklarım su çıkarmak için bahçelerini kazdırdılar, güneş enerjisi için panel taktırdılar ve kendi sebzelerini üretmeye başladılar."

11. "Bir tanıdıklarım su çıkarmak için bahçelerini kazdırdılar, güneş enerjisi için panel taktırdılar ve kendi sebzelerini üretmeye başladılar."

'Şu an ne yapıyorlar bilmiyorum...'

12. "Bir arkadaşım sırf kira vermemek için ormanda çadırda yaşamaya başladı."

12. "Bir arkadaşım sırf kira vermemek için ormanda çadırda yaşamaya başladı."

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