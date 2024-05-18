İnsanların Sırf Yaşam Masraflarını Azaltmak İçin Yaptıkları En Çılgınca 12 Şey
İnsanların Sırf Yaşam Masraflarını Azaltmak İçin Yaptıkları En Çılgınca 12 Şey
Hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor ve doğal olarak birçoğumuz yaşam masraflarımızı azaltmak istiyoruz. Bunun için farklı farklı yöntemlere başvuruyor olsak da, bugünkü içeriğimizde insanların yaptıkları en çılgınca maddelere bakacağız.
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1. "Erkek kardeşim sırf kira ödememek için 1 yıl boyunca trenlerde seyahet ederek yaşadı."
2. "İtfaiyeci bir tanıdığımın anlattığına göre iş yerindeki bir adam 24 saatlik vardiyalar alarak tamamiyle itfaiye merkezinde yaşıyormuş."
3. "Bir tanıdığım büyük bir firmada stajyerlik yapıyordu ve kira ödememek için kendine bir karavan aldı."
4. "Bir tanıdığım parası çebine kalsın diye pazara akşam saati gider ve insanların kalan mallarını daha ucuza almayı teklif ederdi."
5. "Tanıdığım bir kız sadece arkadaşlarını kullanarak iyi bir iş, kalacak ucuz yer ve bedava yemek alıp duruyordu."
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6. "Gençken para biriktirmek için bir tekne aldım ve onun içinde yaşamaya başladım."
7. "Karımla beraber arka bahçemizde sebze yetiştirmeye başladık."
8. "İzlediğim bir şovda, bir aile sırf daha ucuz diye kedilere verilen ton balığı konservelerinden yiyordu."
9. "Yaklaşık 15 yıl önce bir adamın köprünün altına kendi evini yaptığına şahit oldum."
10. "Tanıdığım bir çiftin 5 odalı bir evi vardı ama ihtiyaçları olmadıkları için satarak daha küçük bir yere geçtiler."
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11. "Bir tanıdıklarım su çıkarmak için bahçelerini kazdırdılar, güneş enerjisi için panel taktırdılar ve kendi sebzelerini üretmeye başladılar."
12. "Bir arkadaşım sırf kira vermemek için ormanda çadırda yaşamaya başladı."
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