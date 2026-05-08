İngiltere Yerel Seçimlerinde Aşırı Sağcı Reform UK Sandıktan Birinci Parti Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2026 - 13:03

İngiltere’de devam eden yerel seçimlerin ilk sonuçları pek çok parti için soğuk duş etkisi yarattı. Nigel Farage’ın genel başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Reform UK partisi ilk sonuçlara göre açık ara öne geçti. Oy sayımı devam ederken tüm sonuçların cumartesi gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Toplam 136 yerel konseyde yaklaşık 5 bin sandalye için seçmenler sandık başına gitti.

Yerel meclis üyelerinin yanı sıra Watford ve Londra’nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ile Tower Hamlets bölgelerinde belediye başkanlığı heyecanı yaşandı. Şu ana kadar 136 yerel yönetimin 40’ında sonuçlar netleşirken, sayım işlemlerinin Cumartesi gününe kadar tamamlanması öngörülüyor.

Henüz ilk sonuçlar gelmesine rağmen seçimlerin mutlak galibi Nigel Farage liderliğindeki Reform UK oldu. Göçmen karşıtı ve sistem eleştirisi odaklı söylemleriyle dikkat çeken parti, 339 sandalye kazanarak tarihi bir çıkışa imza attı. Öte yandan, Başbakan Keir Starmer yönetimindeki İşçi Partisi (Labour) için sandıktan 'sarı kart' çıktı. Genel seçimlerdeki büyük zaferin ardından kısa sürede 248 sandalye kaybeden iktidar partisi, 245 sandalyede kaldı.

Seçim yarışında partilerin güncel sandalye dağılımı ve değişim oranları şu şekilde yansıdı:

  • Reform UK (REF): 339 Sandalye (Büyük Sıçrama)

  • İşçi Partisi (LAB): 245 Sandalye (-248 Kayıp)

  • Liberal Demokratlar (LD): 237 Sandalye (+35 Artış)

  • Muhafazakâr Parti (CON): 217 Sandalye (-130 Kayıp)

  • Yeşiller (GRN): 48 Sandalye (+25 Artış)

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
