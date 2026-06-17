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İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda Canlı İzlenir?

etiket İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda Canlı İzlenir?

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 10:00
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. L Grubu’nun en çok beklenen mücadelelerinden birinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Zlatko Dalić’in çalıştırdığı Hırvatistan karşısında turnuvaya iddialı ve güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Peki, İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere – Hırvatistan maçı hangi kanalda?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
12 Saat
:
18 Dakika
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27 Saniye
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19 Haziran 22:00
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USA
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26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman?

İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda oynanacak İngiltereHırvatistan karşılaşması, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Avrupa futbolunun iki devini karşı karşıya getiren bu maç, aynı zamanda 2018 Dünya Kupası yarı finalinin de rövanşı niteliğini taşıyor. Kupanın doğal favorilerinden İngiltere hata yapmak istemezken, turnuvaların tecrübeli takımı Hırvatistan yine büyük bir çıkış arıyor.

İngiltere – Hırvatistan Maçı Saat Kaçta?

İngiltere – Hırvatistan Maçı Saat Kaçta?

Günün kapanış seansında oynanacak olan bu dev karşılaşma, Dünya Kupası takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İngiltereHırvatistan maçı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. 

İngiltere – Hırvatistan Maçı Nerede Oynanacak?

İngiltere – Hırvatistan maçı, Dallas Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, İngiltereHırvatistan maçını 17 Haziran akşamı futbolseverlerle buluşturacak. İki güçlü rakip arasında son derece heyecanlı geçecek müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

İngiltere – Hırvatistan maçını bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon üzerinden şifresiz izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesindeki 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilir veya TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

İngiltere - Hırvatistan Maçı TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

İngiltere – Hırvatistan Muhtemel 11’ler

İngiltere – Hırvatistan Muhtemel 11’ler

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guéhi, Shaw, Declan Rice, Bellingham, Foden, Saka, Cole Palmer, Harry Kane.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Mario Pasalic, Sucic, Majer, Pjaca, Kramaric.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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