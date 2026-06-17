İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda Canlı İzlenir?
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. L Grubu’nun en çok beklenen mücadelelerinden birinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Zlatko Dalić’in çalıştırdığı Hırvatistan karşısında turnuvaya iddialı ve güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Peki, İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere – Hırvatistan maçı hangi kanalda?
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İngiltere – Hırvatistan Maçı Ne Zaman?
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İngiltere – Hırvatistan Maçı Saat Kaçta?
İngiltere – Hırvatistan Maçı Hangi Kanalda?
İngiltere – Hırvatistan Muhtemel 11’ler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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