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Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

etiket Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.06.2026 - 10:00
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. K Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz, Sebastien Desabre’nin çalıştırdığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. 

Peki, Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz – Demokratik Kongo maçı hangi kanalda?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
32 Gün
:
12 Saat
:
18 Dakika
:
12 Saniye
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman?

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nda oynanacak Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki kritik mücadelede Portekiz mutlak favori olarak sahaya çıkarken; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1974'ten (Zaire olarak) bu yana tam 52 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesinde tarihi bir sürpriz yapmak isteyecek.

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Saat Kaçta?

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Saat Kaçta?

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Nerede Oynanacak?

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı, Houston Stadı'nda oynanacak.

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Hangi Kanalda?

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Hangi Kanalda?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını futbolseverlerle buluşturacak. Bu kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden canlı izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesindeki 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilir veya TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden maçı canlı takip edebilirsiniz.

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti muhtemel 11’ler

Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti muhtemel 11’ler

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Inácio, João Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku, Moutoussamy, Pickel, Meschack Elia, Kakuta, Wissa, Bakambu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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