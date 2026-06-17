Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu’nda oynanacak Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki kritik mücadelede Portekiz mutlak favori olarak sahaya çıkarken; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 1974'ten (Zaire olarak) bu yana tam 52 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesinde tarihi bir sürpriz yapmak isteyecek.