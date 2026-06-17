Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Hangi Kanalda Canlı ve Şifresiz İzlenir?
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. K Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz, Sebastien Desabre’nin çalıştırdığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Peki, Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz – Demokratik Kongo maçı hangi kanalda?
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Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Ne Zaman?
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Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Saat Kaçta?
Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maçı Hangi Kanalda?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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