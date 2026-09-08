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İngiltere'de Havacılık Krizi: Sistem Çöktü, Yüzlerce Uçuş İptal Edildi, Binlerce Yolcu Bekleyişte

İngiltere'de Havacılık Krizi: Sistem Çöktü, Yüzlerce Uçuş İptal Edildi, Binlerce Yolcu Bekleyişte

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 21:10
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İngiltere hava sahasında hava trafik kontrol sistemlerinin arızalanması sonucu ülke genelinde büyük bir uçuş kaosu yaşanıyor. Başta Londra ve Manchester olmak üzere birçok önemli merkezde 300 civarında seferin iptal edilmesine yol açan sorunun nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer operasyonların normale dönmesinin zaman alacağını duyurdu.

Kaynak: https://www.hindustantimes.com/world-...
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İngiltere'deki hava ulaşımı, ulusal hava trafik kontrol sağlayıcısı NATS'ın sistemlerinde meydana gelen beklenmedik bir çökme nedeniyle durma noktasına geldi.

İngiltere'deki hava ulaşımı, ulusal hava trafik kontrol sağlayıcısı NATS'ın sistemlerinde meydana gelen beklenmedik bir çökme nedeniyle durma noktasına geldi.

Salı günü patlak veren kriz, ülkenin en yoğun yolcu trafiğine sahip olan Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted havalimanları başta olmak üzere geniş bir bölgeyi etkileyerek yaklaşık 300 uçuşun iptal edilmesiyle sonuçlandı. Kalkış panolarında peş peşe beliren iptal ve gecikme uyarılarıyla karşılaşan binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı.

Krizin merkezindeki NATS yönetimi, yaşanan aksaklığın doğrudan kendi uçuş işlem sistemlerinden kaynaklandığını resmi olarak doğruladı. Uzman mühendis ekiplerinin sahada acil müdahale çalışmalarını sürdürdüğünü belirten yetkililer, hava sahasının tamamen kapatılmadığını ve kısıtlı da olsa uçuşların yapıldığını açıkladı. Yolculardan yaşanan mağduriyet nedeniyle özür dileyen kurum, seferlerin olağan akışına dönmesinin vakit alacağı konusunda net bir uyarıda bulundu.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Londra uçuş bilgi bölgesinde devreye sokulan sıkı hava trafik kontrollerinin etkisi kısa sürede adanın dört bir yanına yayıldı. Kriz sadece başkent çevresiyle sınırlı kalmayıp İskoçya'daki Edinburgh, Aberdeen ve Glasgow ile İngiltere'nin diğer önemli merkezleri Birmingham ve Luton havalimanlarına da sıçradı. Hatta İrlanda'nın başkenti Dublin'deki havalimanı da kendi seferlerinde gecikmeler ve aksamalar yaşandığını rapor ederek durumun bölgesel boyutunu gözler önüne serdi.

Sürecin doğrudan mağduru olan hava yolu şirketleri de kriz masaları oluşturarak yolcuları yönlendirmeye çalışıyor. İngiltere'nin önde gelen havayolu şirketi British Airways, yaşanan bu büyük çaplı aksaklığın tamamen kendi operasyonel kontrolleri dışında geliştiğini ve yolcularını en kısa sürede varış noktalarına ulaştırmak için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade etti. Şu ana kadar ülkeye dışarıdan gelen uçuşlarda ciddi bir sorun rapor edilmezken, tüm uçuş ağını felç eden bu gizemli teknik arızanın asıl nedeni araştırılmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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