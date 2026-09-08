İngiltere'de Havacılık Krizi: Sistem Çöktü, Yüzlerce Uçuş İptal Edildi, Binlerce Yolcu Bekleyişte
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Kaynak: https://www.hindustantimes.com/world-...
İngiltere hava sahasında hava trafik kontrol sistemlerinin arızalanması sonucu ülke genelinde büyük bir uçuş kaosu yaşanıyor. Başta Londra ve Manchester olmak üzere birçok önemli merkezde 300 civarında seferin iptal edilmesine yol açan sorunun nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer operasyonların normale dönmesinin zaman alacağını duyurdu.
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İngiltere'deki hava ulaşımı, ulusal hava trafik kontrol sağlayıcısı NATS'ın sistemlerinde meydana gelen beklenmedik bir çökme nedeniyle durma noktasına geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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