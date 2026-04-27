article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere'de Bir Kişi Farkında Olmadan Çalınan Arabasına Talip Olarak Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 21:30

İngiltere’de yaşanan olayda, aracının çalınmasının ardından yeni bir otomobil almak isteyen Ewan Valentine, yaptığı araştırma sırasında ilginç bir gerçekle karşılaştı.

Valentine, satın almak üzere olduğu aracın aslında kısa süre önce kendisinden çalınan kendi otomobili olduğunu fark etti. Olay, hem şaşkınlık hem de dikkat çeken bir tesadüf olarak gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaybolan aracına benzeyen arabayı bulup talip oldu.

İngiltere’de yaşayan 36 yaşındaki Ewan Valentine, bir sabah uyandığında siyah Honda Civic marka aracının garajdan çalındığını fark etti. Durumu polise ve sigorta şirketine bildiren Valentine, ardından aracının yerine yeni bir otomobil arayışına girdi.

Araştırmaları sırasında yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta, kaybolan aracına neredeyse birebir benzeyen bir Honda Civic buldu.

Çalınan aracını satın aldı.

İngiltere’de yaşayan Ewan Valentine, çalınan aracına benzer bir otomobil bulmasının ardından satıcıyla görüşerek aracı satın aldı. Ancak aracı teslim aldıktan sonra içeride kendi eşyalarına benzeyen detayları fark etti ve şasi numarasını kontrol edince aracın aslında kendi çalınan otomobili olduğunu anladı.

BBC’nin haberine göre Valentine, aracının çalınmasının kendisini oldukça üzdüğünü ve bu nedenle aynı model bir araç almaya karar verdiğini belirtti. Yeni plaka ve daha düşük kilometre bilgisi nedeniyle ilk aşamada durumu fark edemediğini söyleyen Valentine, navigasyon sisteminde kendi geçmiş adreslerinin kayıtlı olduğunu görünce şüphelerinin kesinliğe dönüştüğünü ifade etti.

Polis bile duruma inanamadı.

İngiltere’de Ewan Valentine, çalınan aracını farkında olmadan yeniden satın almasının ardından yaşadığı süreci anlattı.

İlk anda büyük bir şaşkınlık ve heyecan yaşadığını söyleyen Valentine, bu durum nedeniyle neredeyse kaza yapma noktasına geldiğini ifade etti. Aracının tekrar kendisine dönmesini ise “zafer kazanmış gibi” hissettiren sıra dışı bir tesadüf olarak tanımladı.

Aracı servise götürüp polise bilgi veren Valentine, yetkililerin de yaşanan olaya inanmakta zorlandığını belirtti. Şimdi ise ödediği paranın geri iade edilmesini umuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın