İngiltere'de Bir Kişi Farkında Olmadan Çalınan Arabasına Talip Olarak Aldı

İngiltere’de yaşayan Ewan Valentine, çalınan aracına benzer bir otomobil bulmasının ardından satıcıyla görüşerek aracı satın aldı. Ancak aracı teslim aldıktan sonra içeride kendi eşyalarına benzeyen detayları fark etti ve şasi numarasını kontrol edince aracın aslında kendi çalınan otomobili olduğunu anladı.

BBC’nin haberine göre Valentine, aracının çalınmasının kendisini oldukça üzdüğünü ve bu nedenle aynı model bir araç almaya karar verdiğini belirtti. Yeni plaka ve daha düşük kilometre bilgisi nedeniyle ilk aşamada durumu fark edemediğini söyleyen Valentine, navigasyon sisteminde kendi geçmiş adreslerinin kayıtlı olduğunu görünce şüphelerinin kesinliğe dönüştüğünü ifade etti.