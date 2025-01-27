İngiltere'de 200 Şirket Dört Günlük Çalışma Düzenine Geçiş Yaptı: Maaşlar Aynı!

Dünya genelinde haftada dört gün çalışma düzenine geçiş için çalışmalar sürüyor. Ülkemizde de çalışma hayatına yönelik esnek çalışma saatleri ve uzaktan, vardiyalı gibi yeni nesil çalışma biçimlerinin getirileceği iddia ediliyor. İngiltere'de ise 200 şirket çalışanlarının dört gün çalışmasına yönelik yeni düzene geçiş yaptı.

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