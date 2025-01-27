İngiltere'de 200 Şirket Dört Günlük Çalışma Düzenine Geçiş Yaptı: Maaşlar Aynı!
İngiltere'de 200 Şirket Dört Günlük Çalışma Düzenine Geçiş Yaptı: Maaşlar Aynı!
Dünya genelinde haftada dört gün çalışma düzenine geçiş için çalışmalar sürüyor. Ülkemizde de çalışma hayatına yönelik esnek çalışma saatleri ve uzaktan, vardiyalı gibi yeni nesil çalışma biçimlerinin getirileceği iddia ediliyor. İngiltere'de ise 200 şirket çalışanlarının dört gün çalışmasına yönelik yeni düzene geçiş yaptı.
İşte detaylar...
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Koronavirüs pandemisinin ardından uzaktan çalışma tüm dünyada yaygınlaştı. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler ise bütün ülkelerde gündeme geliyor.
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Bakanlıkların açıklamalarının ardından uzaktan çalışma, iş saatlerinin paylaştırılması, ödünç iş ilişkisi, esnek çalışma saatleri gibi düzenlemeler yapılacağı iddia edildi.
İngiltere'de ise 200 şirket haftada dört gün çalışma düzenini kalıcı hale getirmek için karar aldı.
Yeni düzenlemenin amacı ise verimliliği artırmak, çalışanların hayat kalitesini yükseltmek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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