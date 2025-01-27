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İngiltere'de 200 Şirket Dört Günlük Çalışma Düzenine Geçiş Yaptı: Maaşlar Aynı!

İngiltere'de 200 Şirket Dört Günlük Çalışma Düzenine Geçiş Yaptı: Maaşlar Aynı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 17:40

Dünya genelinde haftada dört gün çalışma düzenine geçiş için çalışmalar sürüyor. Ülkemizde de çalışma hayatına yönelik esnek çalışma saatleri ve uzaktan, vardiyalı gibi yeni nesil çalışma biçimlerinin getirileceği iddia ediliyor. İngiltere'de ise 200 şirket çalışanlarının dört gün çalışmasına yönelik yeni düzene geçiş yaptı.

İşte detaylar...

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Koronavirüs pandemisinin ardından uzaktan çalışma tüm dünyada yaygınlaştı. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler ise bütün ülkelerde gündeme geliyor.

Koronavirüs pandemisinin ardından uzaktan çalışma tüm dünyada yaygınlaştı. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler ise bütün ülkelerde gündeme geliyor.

Ülkemizde de iş kanununda bazı değişiklikler yapılacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde esnek çalışma düzeni ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlıkların açıklamalarının ardından uzaktan çalışma, iş saatlerinin paylaştırılması, ödünç iş ilişkisi, esnek çalışma saatleri gibi düzenlemeler yapılacağı iddia edildi.

Bakanlıkların açıklamalarının ardından uzaktan çalışma, iş saatlerinin paylaştırılması, ödünç iş ilişkisi, esnek çalışma saatleri gibi düzenlemeler yapılacağı iddia edildi.

Detaylar için;

İngiltere'de ise 200 şirket haftada dört gün çalışma düzenini kalıcı hale getirmek için karar aldı.

İngiltere'de ise 200 şirket haftada dört gün çalışma düzenini kalıcı hale getirmek için karar aldı.

Söz konusu şirketler, çalışanlarının haftada toplam 32 saat çalışmasını sağlayacak bir düzen üzerinde anlaştı. Buna göre 5 binden fazla çalışan, artık 4 günlük çalışma düzenine geçiyor.

Yeni düzenlemenin amacı ise verimliliği artırmak, çalışanların hayat kalitesini yükseltmek.

Yeni düzenlemenin amacı ise verimliliği artırmak, çalışanların hayat kalitesini yükseltmek.

Kampanyaya katılan şirketler arasında pazarlama, reklam ve basın alanında faaliyet gösteren şirketler yer alıyor. Zaman içerisinde diğer sektörde faaliyet gösteren şirketlerin de bu karara katılması bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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