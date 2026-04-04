İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Nisan Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.04.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

4 - 10 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 gr 249 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 209 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 179 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 179 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Peynir 500 gr 95 TL

  • Muratbey Lor Peyniri 500 gr 79,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 gr 279 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gr 399,50 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 229 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı 145 TL 

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 125 TL

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 Litre 419 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 149,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 179,50 TL

  • Yöremce Yaprak Mercimek 2,5 Kg 119,50 TL

  • Bal Küpü / Nar / Bor Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

  • Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 gr 159 TL

  • Bizim Paket Margarin 250 gr 29,50 TL

  • Terem Kase Margarin 400 gr 64,50 TL

  • Tukaş Konserve 3x150 gr 71,50 TL

  • Nuh'un Ankara Makarnası 500 gr 25 TL

  • Calve Acı / Tatlı Ketçap Çeşitleri 610 gr 89 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 112,50 TL

  • Dr.Oetker Krem Şanti 144 gr 62 TL

  • Dr.Oetker Çikolatalı Sos 98 gr 37 TL

  • Ülker Çokokrem 500 gr 110 TL

  • Eti Burçak Kremalı Bisküvi 4x100 gr 70 TL

9 Nisan 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

HI-LEVEL 55" Frameless UHD OLED WebOS Tv 18.499 TL

  • Onvo 43' Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD VIDAA Tv 21.999 TL

  • Onvo 43' Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 6.999 TL

Realme C61 Cep Telefonu 7.999 TL

  • Piranha Dijital Göstergeli Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 549 TL

  • HILF Akım Korumalı USB'lı Priz Çoklayıcı 429 TL

  • General Home Bluetooth Yuvarlak Hoparlör 549 TL

  • Piranha Şarjlı Led Işık 349 TL

Goodwest Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

  • Flavel Çamaşır Makinesi 14.499 TL

  • Flavel Çamaşır Kurutma Makinesi 14.599 TL

  • Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL

  • Homend Robochop Cam Doğrayıcı 1.499 TL

  • Aprilla Şarjlı El Süpürgesi 549 TL

  • Schafer Chef Mix Mega Blender Seti 2.499 TL

  • Sinbo Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL

  • Sinbo Izgaralı Tost Makinesi 1.699 TL

  • Sinbo Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge 3.799 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 999 TL

Volta VM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL

  • APEC APM4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

  • ReVolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Revolt RC3 Plus 50 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL

  • Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Volta VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.500 TL

Plastik Koltuk 219 TL

  • Dora Rattan Koltuk 479 TL

  • Rattan Örgü Sehpa 219 TL

  • King Plastik Koltuk 299 TL

  • Elit Plastik Tabure 129 TL

Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.799 TL

  • Kiwi Garden Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 18.990 TL

  • Kiwi Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL

  • Kiwi Benzinli Ağaç Kesim Motoru 3.299 TL

  • Kiwi Makaralı Hortum Seti 2.899 TL

  • Kiwi Benzinli Tırpan 3.999 TL

  • Kiwi Şarjlı Havuz Temizleme Robotu 9.999 TL

  • Kiwi Şarjlı Testere 1.549 TL

  • Kiwi El Testeresi 329 TL

  • Kiwi Polisaj Makinesi 999 TL

  • 12 Gözlü Slim Organizer 149 TL

Piranha IP Bebek Kamera 1.099 TL

  • Pierre Cardin Göğüs Pompası 1.099 TL

  • Sıcaklık ve Nem Ölçer 239 TL

  • Kiwi Ana Kucağı 4.399 TL

  • Mama Sandalyesi 599 TL

  • Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 619 TL

  • Hascevher Mini Buharlı Metal Tencere 499 TL

Karizma File Çalışma Koltuğu 2.499 TL

  • Paşabahçe Azur Su Bardağı 24,90 TL

  • Paşabahçe Azur Meşrubat Bardağı 29,90 TL

  • Dekoratif Sarmaşık Yapay Çiçek 125 TL

  • Mini Metal El Aletleri 44,50 TL

  • Desenli Cam Tepsi 109 TL

  • Cam Kek Fanusu 249 TL

  • Borosilikat Kupa 69,50 TL

  • Ahşap Kapaklı Karaf 109 TL

  • Mini Metal El Aletleri 44,50 TL

  • Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL

  • Desenli Mutfak Makası 59,50 TL

  • Renkli Metal Süzgeç 99 TL

  • Oval Tepsi 64,50 TL

  • Eğimli Kavanoz Seti 4'lü 99,50 TL

  • Cam Motivasyon Matarası 49,50 TL

  • Cam Yağlık 49,50 TL

  • Raflı Çalışma Masası 2.299 TL

Promer Lux Ütü Masası 1.349 TL

  • Mini Ütü Masası 299 TL

  • Promer Lux Kanatlı Çamaşır Kurutmalığı 729 TL

  • Jüt Görünümlü Dokuma Halı 100x230 cm 799 TL

  • Punch Kırlent Kılıfı 149 TL

  • Kanz Kadın Avokado Görünümlü Terlik 129 TL

  • Kartopu Kristal Yumak 2'li 74,50 TL

  • Kartopu Gonca Bebe Batik Yumak 2'li 99,50 TL

  • Erkek Boxer 79,50 TL

  • Taşlı Figürlü Anahtarlık 69,50 TL

  • Mekik ve Egzersiz Aleti 1.099 TL

  • Barfiks Kapı Barı 389 TL

  • Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 549 TL

  • İnci Diş Fırçalık 2'li 34,50 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 7.899 TL

  • Katlanabilir Oyun Matı 949 TL

  • Oyuncak Pilli Gitar 319 TL

10 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 21.500 TL

  • Dijitsu 50' 4K UHD QLED Google Tv 14.500 TL

  • Casper Via X45 Cep Telefonu 9.500 TL

  • Philips Buharlı Ütü 2.390 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 890 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

  • Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL

  • Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL

  • Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL

  • El Feneri 229 TL

Brita Marella XL Filtreli Sürahi 899 TL

  • Mini Ütü Masası 369 TL

  • Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL

  • Ayaklı Tatlı Kasesi 139 TL

  • Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL

  • Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 75 TL

  • Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça 279 TL

  • Metal Tepsili Çerezlik Seti 139 TL

  • Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 349 TL

  • Chef's Sütlük 209 TL

  • Solingen Meyve Bıçağı 3'lü 125 TL

  • Bambu Değirmen Tuzluk / Baharatlık 179 TL

  • Bambu Sunumluk Çeşitleri 99 TL

  • Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

  • Decolove 3'lü Katlanır Dolap 1.390 TL

  • Silikon Kapak Seti 69 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 39 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 79 TL

  • Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 69 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.450 TL

  • Solar Led Saplama Çiçek 79 TL

  • Solar Dekoratif Saplama Lamba 199 TL

  • Solar Figürlü Metal Saplama 429 TL

  • Solar Led 3 Dal Çiçek Saplama 299 TL

  • Solar Led Saplama Aydınlatma 55 TL

  • Solar Duvar Lambası 279 TL

  • Solar Dekoratif Aydınlatma 329 TL

  • Solar Duvar Aydınlatma 319 TL

  • Solar Şık Duvar Aydınlatma 379 TL

  • Solar Sensörlü Duvar Lambası 189 TL

  • Renkli Solar Dekoratif Saplama Lamba 249 TL

  • Dekoratif Solar Lamba 199 TL

Bahçe Saklama Kutusu 699 TL

  • Lale Demeti 8'li 179 TL

  • Su Püskürtücü Aparat 169 TL

  • Bitki Destek Kafesi 69 TL

  • Fidan Bağlama Teli 69 TL

  • Fide Dikme Aparatı 39 TL

  • Su Püskürtücü 59 TL

  • Root Masa 675 TL

  • Hazneli Su Pompası 1999 TL

  • Ayaklı Saksı 159 TL

  • Tombik Balkon Saksı 109 TL

  • Desenli Bahçe Alet Seti 179 TL

  • Çiçek Makası 79 TL

  • Bitki Toprağı 10 Litre 59 TL

İndirimde yer alan bahçe ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL

  • Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL

  • SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL 

  • Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL

  • Pürmüz Seti 369 TL

  • Zebra Nitril Kaplı Örme Eldiven 39 TL

  • Budama Testeresi 199 TL

  • Budama Makası 245 TL

  • Çalı Fırçası 129 TL

  • Dal Budama Makası 349 TL

  • Sağanak Sulama Hortumu 139 TL 

  • Spiral Hortum Seti 339 TL

Kadın / Erkek Eva Sandalet 129 TL

  • Çocuk Eva Sandalet 99 TL

  • Çocuk Çift Toka Terlik 99 TL

  • Kadın / Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 139 TL

  • Dagi Kadın / Erkek T-Shirt 289 TL

  • Dagi Kadın Örme Alt 349 TL

  • Dagi Erkek Dokuma Alt 349 TL

  • Yüz Havlusu 99 TL

  • El Havlusu 69 TL

  • Su Emici Paspas 99 TL

  • Ayak Havlusu 79 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 49 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 65 TL

  • Flamlı Eşarp 89 TL

  • Yazma 89 TL

  • Casilli Külotlu Çorap 169 TL

Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL

  • 7 Kanat Rüzgar Gülü 99 TL

  • Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL

  • Dekoratif Flamingo 99 TL

  • Dekoratif Kuş 199 TL

  • Dekoratif Bahçe Objeleri 99 TL

  • Rüzgar Gülü Arılı 119 TL

  • Yapay Sarmaşık 57,50 TL

ŞOK 4 - 7 Nisan 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Hot Wheels Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL

  • Pufu Toys Pelüş Civciv / Zürafa 299 TL 

  • Kadın / Erkek Kaymaz Terlik 100 TL 

  • Esem Comfort Kadın / Erkek Terlik 349 TL 

  • Erkek Çift Toka Terlik 119 TL 

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 119 TL

  • Kadın Çift Toka Terlik 119 TL 

  • Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 119 TL

Gabby's Dollhouse Figür 999 TL

  • Gabby's Dollhouse Hayal Evi Oyun Seti 699 TL 

  • Gabby's Dollhouse Mini Oyun Seti 349 TL 

  • Gabby's Dollhouse Tac-Tic Kutu Oyunu 199 TL

Samsung Galaxy S25fe 32.799 TL

  • Samsung Type-C Beyaz Hızlı Şarj Adaptörü 699 TL

  • Apple 20W USB-C Güç Adaptörü 859 TL

  • Xbox Series S 512 GB SSD Oyun Konsolu 21.999 TL

  • Realme C55 128 GB 6GB 8.499 TL

Tefal Dark Stone 9 Parça Set 3.499 TL

  • Tefal Perfectmix 1200 W Smoothie Blender 6.299 TL

  • Rowenta Ultimate Saç Düzleştirici 3.699 TL

  • Altus 606 Sr Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.899 TL

  • Tefal X-force Flex Animal Dik Süpürge 15.999 TL

Kübra Bürümlü
