İndirim Günleri Başlıyor! 28 Mart - 3 Nisan Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 28 Mart - 3 Nisan Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.03.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  28 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

28 Mart - 3 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Sırma Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 5 Litre 429 TL

  • Tambol Antep Fıstığı Krokan Dolgulu Çikoata 100 gr 99,50 TL

  • Tambol Badem Krokan Dolgulu Çikolata 100 gr 79,50 TL

  • Tambol Latte / Fındık Dolgulu Çikolata 100 gr 69,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 169 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 67,50 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 3 Kg 139,50 TL

  • Öncü Biber Salçası Çeşitleri 900 gr 139,90 TL

  • Dardanel Mısırlı Ton Balığı 160 gr 99 TL

  • Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 99,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 69,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 69,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 69,50 TL

  • Eti Etimek 143 gr 40 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Pötibör Bisküvi 270 gr 53 TL

  • Eti Browni Patisserie Çikolata Dolgulu Kek 165 gr 73,50 TL

  • Eti Browni Selection Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 84,50 TL

Tadım Kuruyemişlerde %15 İndirim👇🏽

Tadım Kuruyemişlerde %15 İndirim👇🏽

Elidor Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

Elidor Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽
Sütaş Kaşar Peyniri 500 g 209 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 500 g 209 TL

  • İçim Kaşar Peyniri 500 g 209 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 249 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 139,50 TL

  • Kaanlar Gemlik Siyah Zeytin 450 g 175 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Colgate Max White Diş Macunu Seti 2x75 ml 99,50 TL 

  • Colgate Max White Ağız Bakım Suyu 500 ml 99,50 TL

  • Colgate Brilliant Diş Fırçası 1+1 99,50 TL 

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 199 TL

  • Dardanel Ton Balığı 6x75 gr 275 TL

2 Nisan 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

İffalcon 55" UHD Smart Google Tv 22.999 TL

İffalcon 55" UHD Smart Google Tv 22.999 TL

  • İffalcon 32' FHD QLED Tv 8.999 TL

  • Toshiba 65' 4K UHD VIDAA Tv 29.999 TL

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD VIDAA Tv 17.999 TL

  • Piranha Akım Korumalı Makaralı Uzatma Kablosu 3'lü 489 TL

  • Piranha Gaming Klavye 449 TL

  • Piranha Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 399 TL

  • Piranha Bluetooth Gaming ENC Permons Kulaklık 649 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.499 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 1.599 TL

  • Onvo Dijital Ekranlı Mini Blender Set 1.899 TL

  • Sinbo Smoothie Blender 899 TL

  • Regal Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL

  • Pierre Cardin Kulak Burun Tüy Alma Makinesi 149 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 349 TL

  • Sinbo Saç Düzleştirici 499 TL

Hascevher Rendeli Metal Set 849 TL

Hascevher Rendeli Metal Set 849 TL

  • Lav Optikli Karaf 99,50 TL

  • Lav Helen Kupa 44,50 TL

  • Lav Helen Meşrubat Bardağı 34,50 TL

  • Lav Tasty Kavanoz 1050 cc 49,50 TL

  • Lav Tasty Kavanoz 575 cc 39,50 TL

  • Lav Helen Su Bardağı 29,50 TL

  • Lav Defne Kayık Tabak 34,50 TL

  • Servis Tabağı 120 TL

  • Yemek Tabağı 115 TL

  • Pasta Tabağı 110 TL

  • Kase 110 TL

  • Emaye Çaydanlık Takımı 829 TL

  • Emaye Pişir Sakla Tencere 329 TL

  • Emaye Sos Tavası 429 TL

  • Emaye Saklama Kabı Seti 599 TL

  • Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 139 TL

  • Pelüş Kılıflı Cam Matara 99,50 TL

  • Kapaklı Kase Seti 2'li 155 TL

  • Bambıu Kapaklı Borosilikat Pipetli Mug 299 TL

  • Kaşıklı Şekerlik 49,50 TL

  • Yumurtalık 4'lü 54,50 TL

  • Plastik Süzgeç 49,50 TL

  • Kahve Tepsisi 54,50 TL

4 Kişilik Masa Takımı 7.799 TL

4 Kişilik Masa Takımı 7.799 TL

  • Metal Çerçeveli Boy Aynası 1.599 TL

  • Petek Üstü Dresuar 1.299 TL

Exent Olta Seti 549 TL

Exent Olta Seti 549 TL

  • Olta Kamışı 1.349 TL

  • Olta Sehpası 329 TL

  • Yem Bağlama İpi 2'li 99,50 TL

  • Olta Kamışı 929 TL

  • Olta Makinesi 1.449 TL

  • USB Şarjlı El Feneri 129 TL

  • LED'li Kafa Lambası 69,50 TL

  • Balıkçılık Organizer Kutu 79,50 TL

  • Silikon Sahte Kurt 10'lu 59,50 TL

  • Silikon Karides 79,50 TL

  • Sahte Balık Kaşık 119 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Kamp Taburesi 119 TL

  • Piknik Sandalyesi 349 TL

  • İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL

  • Buzluk Termos 32 Litre 1.399 TL

  • Piknik Termos 15,5 Litre 449 TL

  • Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 20 Litre 279 TL

  • Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası 25 Litre 449 TL

Dolphin Dizel Prestige Pro Forklift 1.049.000 TL

Dolphin Dizel Prestige Pro Forklift 1.049.000 TL
  • Dolphin Elektrikli Alp Pro Forklift 1.299.000 TL

Kiwi Evcil Hayvan Eğitim Pedi 10'lu 109,50 TL

Kiwi Evcil Hayvan Eğitim Pedi 10'lu 109,50 TL

  • Kiwi Şarjlı Otomatik Evcil Hayvan Oyuncağı 199 TL

  • Kiwi Reflektörlü Kedi Tasması 69,50 TL

  • Enjoy Tavuklu Kedi Maması 10 kg 849 TL

12 Jant Bisiklet 2.299 TL

12 Jant Bisiklet 2.299 TL

  • Oyuncak Süper Mak Kamyon 299 TL

  • Oyuncak Bloklar 38 Parça 185 TL

  • Pelüş Tavşan 359 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

  • Polisan Tavan Boyası 17,5 Kg 599 TL

  • Polisan Plastik Duvar Boyası 10 Kg 429 TL

  • Polisan Panel Kapı Boyası 2,5 Litre 599 TL

  • Tüy Toplayıcı Roller 64,50 TL

  • Metal Dolap İçi Raf 219 TL

  • Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

  • Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

Juno Terlik Çeşitleri

Juno Terlik Çeşitleri
Klozet Takımı 349 TL

Klozet Takımı 349 TL

  • Pierre Cardin Çift Kişilik Alez 649 TL

  • Pierre Cardin Tek Kişilik Alez 549 TL

  • Lastik Toka 99,50 TL

  • Dokuma Salon Halısı 160x230 cm 1.799 TL

  • Yastık Alezi 2'li 279 TL

  • Pötikare Sofra Bezi 129 TL

  • Ekose Masa Örtüsü 79,50 TL

  • Baza Altı Maxi Hurç 69,50 TL

  • Küçük Boy Hurç 45 TL

  • Büyük Boy Hurç 59,50 TL

  • Mega XL Hurç 79,50 TL

Volta VMP14 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 249.990 TL

Volta VMP14 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 249.990 TL

  • ReVolt RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

  • Volta APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

3 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.900 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 3.250 TL

  • Kumtel Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.500 TL

  • Fakir Trinity Ac Mini Blender Set 1.490 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.490 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL

  • Fakir Çelik Çay Makinesi 2.490 TL

  • Fakir Enjoy Filtre Kahve Makinesi 1.790 TL

  • Fakir Mivra Türk Kahve Makinesi 1.490 TL

  • Fakir Chop N Blend Kişisel Blender 1.390 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

TCL 65" 4K QLED HDR Google Tv 34.900 TL

TCL 65" 4K QLED HDR Google Tv 34.900 TL

  • TCL 55' 4K QLED HDR Google Tv 24.900 TL

  • RKS RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL

  • Proware Dekupaj Testere 1.290 TL

  • Proware Sıcak Hava Tabancası 799 TL

  • Proware Gravür Taşlama Seti 1.490 TL

  • Proware Led Fener 350 Lümen 299 TL

  • ASSUR Dijital Göstergeli 12V Akülü Vidalama 999 TL

  • ASSUR Darbeli Kırıcı Delici Matkap 1.590 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 699 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 529 TL

  • Polosmart Telefon & Tablet Tutucu 149 TL

  • Rexon 2in1 Saç Düzleştirici Tarak ve Kıvırıcı 899 TL

Astronot Led Projektör Gece Lambası 779 TL

Astronot Led Projektör Gece Lambası 779 TL

  • Eğitici Plak Çalar 769 TL

  • Bebek Fotoğraf Albümü 99 TL

  • Bebek Odası Duvar Sticker Seti 139 TL

  • Basmalı Sevimli Dinozor 159 TL

  • Lisanslı Top 139 TL

  • Çocuk Sandalyesi 149 TL

  • Geometrik Şekiller 229 TL

  • Sevimli Sincap Kız 499 TL

Pelüş Oyuncak 279 TL

Pelüş Oyuncak 279 TL

  • İlk Arabam 479 TL

  • Dokun Hisset Puzzle 189 TL

  • Eğitici Sesli Kitap 599 TL

  • Hareketli Aç Bak Kitaplar 139 TL

Akülü Renagade ATV 19.500 TL

Akülü Renagade ATV 19.500 TL

  • Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL

  • Akülü Range Rover 17.500 TL

  • Akülü Volvo Kepçe 24.500 TL

  • Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba 7.900 TL

  • Kumandalı 4x4 Arazi Aracı 4.900 TL

Tefal Şef Bıçağı 479 TL

Tefal Şef Bıçağı 479 TL

  • Tefal Santoku Bıçağı 359 TL

  • Tefal Manuel Rondo 749 TL

  • Bonera Tek Fiyat Emaye Ürünler 299 TL

  • Chef's Krep Tava 26 cm 269 TL

  • Chef's Tava 28 cm 319 TL

  • Borcam Fırın Tepsisi 1080 cc 159 TL

  • Paşabahçe Aurora Çay Takımı 429 TL

  • Paşabahçe Bouquet Kase 429 TL

  • Paşabahçe Servis Tabağı 85 TL

  • Tulu Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

  • Tulu Porselen Kase Seti 159 TL

  • Tulu Porselen Tuzluk Biberlik Seti 2'li 89 TL

  • Güral Desenli Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL

  • Lav Diamond Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • Lav Diamond Su Bardağı 3'lü 75 TL

  • Glass in love 2'li 109 TL

  • Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 159 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 24 cm 89 TL

  • Colorina Dik Kenarlı Salata / Servis Kasesi 28 cm 99 TL

  • Çelik Kesme Panosu 359 TL

  • Desenli Melamin Tepsi 159 TL

  • Tek Fiyat Metal Servis Gereçleri 39 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 35 TL

Nuk Klasik Gece - Gündüz Emziği 179 TL

Nuk Klasik Gece - Gündüz Emziği 179 TL

  • Nuk Eğitici Alıştırma Bardağı 150 ml 209 TL

  • Nuk Biberon 300 ml 299 TL

  • Glass in love Desenli Mama / Saklama Kabı 29 TL

  • Glass in love Desenli Süt Şişesi 1000 cc 45 TL

  • Biberon Fırçası 20 TL

  • Figürlü Mama Tabağı Çeşitleri 29 TL

  • Bebek Banyo / Mama Oturağı 499 TL

  • Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 139 TL

  • Melamin Mama Tabağı 149 TL

  • Kapaklı Desenli Oyuncak / Saklama Kutusu 259 TL

  • Desenli Çamaşır / Oyuncak Sepeti 159 TL

  • Desenli Termo Yemek Çantası 5 Litre 159 TL

  • Bebek Baskılı Dolgulu Kırlent 89 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 69 TL

  • Bebek Nevresim Seti 299 TL

  • Nakışlı Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL

  • Wee Desenli Emzik Askısı 99 TL

  • Wee Güvenlik Ürünleri 45 TL

  • Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 115 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 2'li 99 TL

  • Pipetli Bardak 300 ml 259 TL

  • Wee Kullan At Önlük 10'lu 99 TL

  • Wee Kullan At Klozet Örtüsü 10'lu 99 TL

  • Bebsi Meyve Süzgeci 99 TL

ŞOK 28 - 31 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Luminarc Temperli Fırın Kabı 199 TL

Luminarc Temperli Fırın Kabı 199 TL

  • Saklama Kabı 3'lü Set 149 TL 

  • Pipetli Bardak 50 TL 

  • Cam Küllük 50 TL

  • Paycell Kart 29,90 TL 

  • Tosla Kart 100 TL 

  • Kiwi Standlı Blender 899 TL

  • 4'lü Philips AAA Alkalin İnce Pil 59,95 TL 

  • 4'lü Philips AA Alkalin Kalem Pil 59,95 TL

  • Asonic Powerbank 10.000 mAh 249 TL 

  • Ev Şarj Adaptörü 100 TL 

  • Telefon Tutuculu Hoparlör 599 TL 

  • Şarj Adaptörü 199 TL 

  • Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 75 TL 

  • Type-C Kulak İçi Kulaklık 139 TL 

  • Lightning Kulak İçi Kulaklık 139 TL

  • Type-C To Lightning Şarj Kablosu 75 TL 

  • Type-C To Type-C Şarj Kablosu 75 TL

40 Parça Manyetik Yapı Blokları 599 TL

40 Parça Manyetik Yapı Blokları 599 TL

  • Buharlı Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 599 TL 

  • Hot Wheels Neon Yarışçılar Temalı Arabalar 249 TL

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 499 TL 

  • Fanuslu Pembe Blok Çiçek 399 TL 

  • Metal Serbest Teker Araba 349 TL 

  • Metal Çek Bırak Araba ve Karavan 149 TL 

  • Yol Yapım Oto Yol Bandı 149 TL 

  • Mr. Chef Tava Hamburger/Pizza/Tatlı Seti 119 TL 

  • Eklemli Bebek 249 TL 

  • Oyuncak Robot Süpürge 399 TL 

  • Yarış Arabası 129 TL 

  • Hedefli Havalı Top Atar 399 TL 

  • 10'lu Oyun Hamuru 149 TL 

  • Araba ve Trafik Levhalı Tır Seti 249 TL 

  • Büyük Balık Olta Seti 100 TL 

  • Prenses Figürler ve Aksesuarları 299 TL 

  • Pilsan Halka Atma Oyunu 249 TL 

  • Saklama Kutulu 52 Parça Blok 399 TL

  • Arabalı Çantalı Tamir Seti 199 TL 

  • Bizim Mahalle / Uzay Madencileri Ayda Kutu Oyunu 129 TL 

  • Roza Altını Islatan Bebek 499 TL 

  • 1500 Parça Puzzle 129 TL 

  • Kitap Çeşitleri 64,50 TL

Hoover 1600 Devir 10/6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 28.999 TL

Hoover 1600 Devir 10/6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 28.999 TL

  • Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi 69.999 TL

  • Profilo 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi 28.999 TL

  • Siemens 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 33.999 TL

Columbia ve Michael Kors Saat Modelleri

Columbia ve Michael Kors Saat Modelleri
