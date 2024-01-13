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İndirim Günleri Başlıyor! 13 Ocak - 19 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 13 Ocak - 19 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
13.01.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Ocak 2024 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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13 Ocak - 19 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 TL

Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 TL

  • Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 249 TL

  • Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre 235 TL

  • Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr 74,90 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 39,90 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 139 TL

  • Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 29,90 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 51,90 TL

  • Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 250 gr 134,90 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 17,50 TL

  • Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 gr 27,50 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gr 27,50 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 79,90 TL

  • Omo Sıvı Deterjan 1690 ml 109 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 159 TL

  • Calgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 900 gr / Siyah Zeytin 800 gr 89,90 TL 

  • Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 59,90 TL

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Çok Al Az Öde:

Çok Al Az Öde:
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18 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

  • Toshiba 43' Full HD Android Tv 9.499 TL

  • HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

  • Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL

  • Canon Tank Yazıcı 3.899 TL

  • Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL

  • Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

  • SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

  • REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

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APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 36.990 TL

APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 36.990 TL

Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL

Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL

  • Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL

  • Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL

  • Kiwi Dik Süpürge 649 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL

  • Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL

  • Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

  • Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL

  • Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL

  • Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL

  • Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

  • Hascevher Granit Tava 149 TL

  • Hascevher Tencere 299 TL

  • Nero İkiz Balık Tavası 299 TL

  • Borosilikat Demlik 219 TL

  • Borosilikat Espresso Bardağı 6'lı 89,90 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 145 TL

  • Renkli Cam Tabak 19,90 TL

  • Keramika Zambak Çerezlik 19,90 TL

  • Rooc Meyve Sebze Bıçağı 3'lü 19,90 TL

  • Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 22,50 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 299 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 299 TL

  • Mermer Desenli Katlanabilir Masa 549 TL

  • Motivasyon Matarası 1 Litre 54,90 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 79,90 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 74,90 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 69,90 TL

  • Basic Saklama Kabı 1500 ml 15,90 TL

  • Kapaklı Sığ Kare Kase 44,90 TL

  • Deco Trend Saklama Kabı 3x625 ml 27,90 TL

Masa Takımı 4.699 TL

Masa Takımı 4.699 TL
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PP Makyaj Çantası 329 TL

PP Makyaj Çantası 329 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 769 TL

  • Büyük Orta PP Valiz 669 TL

  • Büyük Küçük PP Valiz 569 TL

  • JUNO Kadın Havuz Tabanlı Yıldız Desenli Peluş Terlik 129 TL

  • Kılıflı Sıcak Su Torbası 29,90 TL

  • Ayakkabı Tampası 8,50 TL

  • Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL

  • Canlı Çiçek Kaktüs 9,90 TL

Bayan Çıtçıtlı Mont 299 TL

Bayan Çıtçıtlı Mont 299 TL

  • Çift Kişilik Naturel Nevresim Seti 379 TL

  • Tek Kişilik Süpersoft Baskılı Battaniye 249 TL

  • Dijital Baskılı Halı Örtüsü 4m2 299 TL

  • Welsoft Dolgulu Kırlent 89,90 TL

  • Pamuklu Desenli Yuvarlak Halı 100x100 cm 219 TL

  • Bayan Sherpa Kapitone Kapüşonlu Sweatshirt 259 TL

  • Bay / Bayan Tam Fermuarlı Scuba Sweatshirt 239 TL

  • Bayan Pijama Alt 139 TL

  • Penti Bayan Termal Tayt 109 TL

  • Penti Bayan Termal Külotlu Çorap 109 TL

Oyuncak çeşitleri;

Oyuncak çeşitleri;

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Columbia, Adidas, Camper ve Lego gibi ünlü markaların Amazon indirimlerine de göz atmak isterseniz👇

Columbia, Adidas, Camper ve Lego gibi ünlü markaların Amazon indirimlerine de göz atmak isterseniz👇

19 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

  • Nordmende 55' UHD Android Tv 10.499 TL

  • Nordmende 50' UHD Android Tv 9.299 TL

  • Nordmende 43' FHD Smart Tv 6.699 TL

  • Senna 32' HD Android Tv 4.299 TL

  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

  • Arnica Blender Seti 999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

  • HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

  • Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

  • Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

  • Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

  • Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

  • Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

  • Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

  • Raflı Çalışma Masası 999 TL

  • Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

  • Newton Denge Topları 105 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

  • Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

  • Derin Saklama Kabı 18 199 TL

  • Derin Saklama Kabı 20 229 TL

  • Derin Saklama Kabı 24 269 TL

  • Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL

  • Granit Tencere Seti 1.499 TL

  • Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc 41,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 49,50 TL

  • LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 69,50 TL

  • Chef's Derin Tencere 289 TL

  • Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL

  • Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL

  • Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL

  • Salata Kurutucusu 89 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

  • Metal Saplı Sevis Maşası 69 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 49,50 TL

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

  • Favori / Tanja Yumak 3'lü 55 TL

  • Trend Cake Yumak 200 gr 49,50 TL

  • Atlas Yumak 3'lü 55 TL

  • Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL

  • Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL

  • Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL

  • Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL

  • Tekli Bebek Body 37,50 TL

  • Afacan Yumurtalık 21,50 TL

  • Wee Baby Cam Biberon Seti 2'li 119 TL

  • Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı 32,50 TL

  • Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 cm 42,50 TL

  • Bebek Yorganı 145 TL

  • Silikon Bebek Yastığı 55 TL

  • Ağız Mendili 22,50 TL

  • Çocuk Çatal Kaşık Seti 85 TL

  • Desenli Mama Tabağı 14,50 TL

  • Desenli Mama Kasesi 12,50 TL

  • Biberon Kurutucu 34,50 TL

  • Damaklı Emzik 49,50 TL

ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 579 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 479 TL

  • Erkek Polar Gömlek 219 TL

  • Çocuk Polar Alt 69 TL

  • Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL

  • Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 105 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL

  • Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL

  • Bebek Basamağı 89 TL

  • Kulplu Klozet Adaptörü 49,50 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 679 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 579 TL

  • ABS Küçük Boy Valiz 479 TL

  • Erkek Polar Gömlek 219 TL

  • Çocuk Polar Alt 69 TL

  • Çocuk Nakışlı Ev Patiği 44,50 TL

  • Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL

  • Katlanabilir Çocuk Küveti 319 TL

  • Katlanabilir Su Kovası 105 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 175 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 39,50 TL

  • Çocuk Küveti Filesi 39,50 TL

  • Bebek Basamağı 89 TL

  • Kulplu Klozet Adaptörü 49,50 TL

Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL

Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL

  • Fisher Price Eğitici Oyun Kumandası 299 TL

  • Bebek Aktivite Halısı 249 TL

  • İlk Adım Arabam 249 TL

  • İlk 100 Sözcük 79 TL

  • Işıklı Pelüş Baykuş 399 TL

  • Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

ŞOK 13 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL

  • Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL 

  • Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL 

  • Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

  • Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • Toz Alma Aparatı 149 TL 

  • Sillgech Superbright Cam Mopu 119 TL 

  • Silikon Mandal 10'lu 29,95 TL 

  • 9'lu Slim Moblen Askı 42,95 TL 

  • 3'lü Ahşap Görünümlü Askı 52,95 TL  

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 149 TL

  • Microfiberli Bulaşık Altlığı 27,95 TL 

  • Microfiberli Cam Sileci 99,95 TL

  • Duş Başlığı Seti 49,95 TL

  • Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 24,95 TL 

  • Hera Sebze Meyve Koruyucu 39,95 TL 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 149 TL

  • Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL 

  • Unisex Termal Çorap 19,95 TL 

  • Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL 

  • Kız / Erkek Çocuk Havlu Külotlu Çorap 44,95 TL 

  • Çocuk Panduf 44,95 TL

Asus Rita AMD Ryzen 5600 8 Gb DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 25.799 TL

Asus Rita AMD Ryzen 5600 8 Gb DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 25.799 TL

  • Katrina AMD Ryzen 16 GB DDr4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 19.499 TL

  • Asus Rog Keris RGB Optik Gaming Mouse 1.999 TL

  • Asus TUF Gaming K1 Membrane RGB Gaming Klavye 1.399 TL

  • Asus TUF Gaming H3 Wireless 7.1 Oyuncu Kulaklık 2.099 TL

  • Asus TUF Gaming 23,8 IPS Freesync 1920x1080 1ms 165 Hz Monitör 4.299 TL

  • Nargis AMD Ryzen 5500 6 GB GTX16605 16 GB DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 17.899 TL

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