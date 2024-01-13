İndirim Günleri Başlıyor! 13 Ocak - 19 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 13 Ocak - 19 Ocak Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Ocak 2024 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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13 Ocak - 19 Ocak 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 92,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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Çok Al Az Öde:
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18 Ocak 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
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APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 36.990 TL
Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 299 TL
Masa Takımı 4.699 TL
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PP Makyaj Çantası 329 TL
Bayan Çıtçıtlı Mont 299 TL
Oyuncak çeşitleri;
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Columbia, Adidas, Camper ve Lego gibi ünlü markaların Amazon indirimlerine de göz atmak isterseniz👇
19 Ocak 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
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HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL
ABS Büyük Boy Valiz 679 TL
Fisher Price Neşeli Piyano 429 TL
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ŞOK 13 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL
Asus Rita AMD Ryzen 5600 8 Gb DDR4 512 GB SSD FreeDos Gaming PC 25.799 TL
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