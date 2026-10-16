IndieWire Duyurdu: Sürpriz Sonlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak 21. Yüzyılın En İyi Ters Köşe Filmleri

IMDb: 7.8

Özet: Chris ve Rose, bir süredir beraber olan mutlu bir çifttir. Rose, bir gün Chris'i ailesiyle tanıştırmaya karar verir ve ikili, şehrin dışında bulunan eve doğru yola koyulur. Başlarda sıcak ve sevecen görünen bu aile, zamanla Chris'e tuhaf davranmaya başlar. Chris, siyahi olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığı düşünse de işlerin bundan çok daha korkunç olduğunu öğrenecektir.

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

Yönetmen: Jordan Peele