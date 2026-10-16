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IndieWire Duyurdu: Sürpriz Sonlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak 21. Yüzyılın En İyi Ters Köşe Filmleri

IndieWire Duyurdu: Sürpriz Sonlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak 21. Yüzyılın En İyi Ters Köşe Filmleri

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.10.2026 - 18:25
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Film izlerken sürprizleri sevenlerden misiniz? Öyleyse tam yerine geldiniz! IndieWire'ın 21. yüzyılın en iyi ters köşe filmleri listesi, sürpriz sonlarıyla izleyiciyi şoka sokan ve gelişmelerini tahmin etmenin neredeyse imkânsız olduğu yapımları bir araya getiriyor.

Listeyi 2026 için güncelledik: Bugonia'dan Hizmetçi'ye, son iki yılın ağızları açık bırakan ters köşe filmleri de artık burada. Peki siz bu finallerden kaçını önceden tahmin edebildiniz?

Kaynak: https://www.indiewire.com/feature/bes...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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20. Yardım Çağrısı (Send Help)

20. Yardım Çağrısı (Send Help)
  • IMDb: 6.7

Özet: İş yerinde sürekli görmezden gelinen Linda Liddle, bir uçak kazasının ardından kendisine hayatı zindan eden patronu Bradley ile ıssız bir adada mahsur kalır. Hayatta kalma becerileri sayesinde ilk kez üstünlük Linda'ya geçer. Ancak ofisteki güç savaşı adada da sürer ve iki kazazededen hangisinin gerçekten tehlikeli olduğu sorusu, Sam Raimi imzalı bu gerilimi beklenmedik bir noktaya taşıyor.

Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien, Dennis Haysbert

Yönetmen: Sam Raimi

19. Kapan (Get Out)

19. Kapan (Get Out)
  • IMDb: 7.8

Özet: Chris ve Rose, bir süredir beraber olan mutlu bir çifttir. Rose, bir gün Chris'i ailesiyle tanıştırmaya karar verir ve ikili, şehrin dışında bulunan eve doğru yola koyulur. Başlarda sıcak ve sevecen görünen bu aile, zamanla Chris'e tuhaf davranmaya başlar. Chris, siyahi olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığı düşünse de işlerin bundan çok daha korkunç olduğunu öğrenecektir. 

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

Yönetmen: Jordan Peele

18. Kefaret (Atonement)

18. Kefaret (Atonement)
  • IMDb: 7.8

Özet: Henüz 13 yaşında olan Briony Tallis, ablasının sevgilisini işlemediği bir suçla suçlayınca birkaç kişinin hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirir.

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan

Yönetmen: Joe Wright

17. Testere (Saw)

17. Testere (Saw)
  • IMDb: 7.6

Özet: Birbirini tanımayan iki kişi, gözlerini açtıklarına kendilerini hiç bilmedikleri bir yerde bulurlar. Oraya nasıl geldiklerini de bir türlü hatırlayamazlar. Ne var ki  kötü şöhretli bir seri katilin dizayn ettiği ölümcül bir oyunun piyonları olduklarını keşfetmeleri pek de uzun sürmez.

Oyuncular: Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover

Yönetmen: James Wan

16. Öldüren Sis (The Mist)

16. Öldüren Sis (The Mist)
  • IMDb: 7.1

Özet: Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, tüm kasabayı ablukaya alan sisin gizemi anlatılıyor. Şiddetli bir fırtınadan sonra kasabaya çöken yoğun sisle birlikte kana susamış varlıklar da serbest kalır. Sise bir süpermarkette yakalanan ve içerde mahsur kalan bir grup insan bir yandan çıkış yolu ararken bir yandan da aralarında dini çatışmalar yaşanır. 

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden

Yönetmen: Frank Darabont

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15. Aslı Gibidir (Copie conforme)

15. Aslı Gibidir (Copie conforme)
  • IMDb: 7.2

Özet: Orta yaşlı bir İngiliz yazar, son kitabının tanıtımını yapmak için Toskana'ya gittiği sırada bir Fransız kadınla tanışır. Bir sanat galerisi sahibi olan kadın, onu Lucignano köyüne götürür ve oradayken, derin ve sıra dışı şeyler ortaya çıkar. 

Oyuncular: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière

Yönetmen: Abbas Kiarostami

14. Köy (The Village)

14. Köy (The Village)
  • IMDb: 6.6

Özet: Gözlerden uzakta, ücra bir kasabada yaşayanlar için hayat, dünyanın geri kalanındakilerden farklıdır. Onlar, ormanda yaşayan bir takım varlıkların tehdidi altında yaşamlarını sürdürürler ve ormana ilişmedikleri müddetçe yaratıklardan zarar görmezler. Ta ki bir gün bir meraklı ormana girene kadar...

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody

Yönetmen: M. Night Shyamalan

13. Zindan Adası (Shutter Island)

13. Zindan Adası (Shutter Island)
  • IMDb: 8.2

Özet: Uzak bir adadaki akıl hastanesinde bir mahkûmun ortadan kaybolması, iki ABD polisinin orada bir soruşturma başlatmasına neden olur. Fakat işler beklendiğinden daha karmaşıktır. Şimdi polislerin aklında, bu gizemli hastane ve içinde yaşayan insanların karıştığı olaylarla ilgili birçok soru işareti vardır. Ayrıca ilginç bir biçimde rüya ve gerçek arasındaki keskin çizgi bulanıklaşmaya başlar.

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley

Yönetmen: Martin Scorsese

12. Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone)

12. Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone)
  • IMDb: 7.6

Özet: İki dedektif, dört yaşındaki küçük Amanda'nın kaçırılma olayını soruşturmak için tutulur. Ancak bu olay, onlar için hem profesyonel hem de kişisel bir krize dönüşür.

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman

Yönetmen: Ben Affleck

11. The Power of the Dog

11. The Power of the Dog
  • IMDb: 6.8

Özet: Phil Burbank, oldukça karizmatik, son derece sert mizaçlı ve çevresindekilere korku saçan bir çiftli sahibidir. Kardeşi George ise onun tam tersi bir karaktere sahiptir. Buna karşın ikisi yıllardır birlikte yaşamaktadır. Ancak bu birliktelik, sevgi dolu bir kalbe sahip George'un dul bir kadınla bir evlilik yapması ve onu çiftliğe getirmesiyle altüst olur. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons

Yönetmen: Jane Campion

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10. Geliş (Arrival)

10. Geliş (Arrival)
  • IMDb: 7.9

Özet: Gizemli olaylar yaşanmaktadır. Dünyanın dört bir yanında on iki gizemli uzay aracı ortaya çıktıktan sonra bir dilbilimci, uzaylı yaşam formlarıyla iletişim kurmak için orduyla birlikte çalışmaya başlar. Amaçları ise onların dost mu yoksa düşman mı olduğunu öğrenmektir.

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Yönetmen: Denis Villeneuve

9. Kayıp Kız (Gone Girl)

9. Kayıp Kız (Gone Girl)
  • IMDb: 8.1

Özet: Nick ve Amy çifti evliliklerinin beşinci yıldönümünü kutlamaya hazırlanırlar. Ne var ki Amy'nin ortadan ani kayboluşu her şeyi altüst eder. Polis Amy'nin kayboluşunda Nick'ten şüphelenmektedir. Peki Nick gerçekten de şüpheli midir, yoksa basit bir kurban mıdır? 

Oyuncular: Ben AffleckRosamund PikeNeil Patrick Harris

Yönetmen: David Fincher

8. Hizmetçi (The Housemaid)

8. Hizmetçi (The Housemaid)
  • IMDb: 6.7

Özet: Şartlı tahliyeyle hapisten çıkan ve yeni bir başlangıç arayan Millie, zengin Winchester ailesinin lüks evinde yatılı hizmetçi olarak işe başlar. Ancak evin hanımı Nina'nın değişken ruh hali ve kilitli kapılar ardındaki sırlar, bu işin hiç de göründüğü gibi olmadığını gösterir. Freida McFadden'ın çok satan romanından uyarlanan film, tam her şeyi çözdüğünüzü düşündüğünüz anda masayı ters çeviriyor.

Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Yönetmen: Paul Feig

7. Parazit (Gisaengchung)

7. Parazit (Gisaengchung)
  • IMDb: 8.5

Özet: Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ancak çok yoksul olan dört kişilik yoksul bir aileyle varlıklı bir ailenin toplum normlarını ve sınırları aşan ilişkisi, beklenmedik olayları da beraberinde getirir.

Oyuncular: Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam

Yönetmen: Bong Joon Ho

6. Ölüm Listesi (Kill List)

6. Ölüm Listesi (Kill List)
  • IMDb: 6.4

Özet: Bir tetikçi, başarısız giden bir işten bir yıl sonra üç cinayet için görevlendirilir. Başlarda kolay gelse de olayların çözülüş biçimi bu görevi tetikçinin kalbinin karanlıklarına doğru bir yolculuğa çıkarır.

Oyuncular: Neil Maskell, MyAnna Buring, Harry Simpson

Yönetmen: Ben Wheatley

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5. Evdeki Düşman (Orphan)

5. Evdeki Düşman (Orphan)
  • IMDb: 7.0

Özet: Yakın zamanda bebeklerini kaybeden evli bir çift, yaşadıkları travmayı atlatmak için dokuz yaşında bir kız çocuğunu evlat edinir. Ancak küçük kız göründüğü kadar masum değildir. 

Oyuncular: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

4. Silahlar (Weapons)

4. Silahlar (Weapons)
  • IMDb: 7.4

Özet: Küçük bir kasabada, aynı sınıftaki 17 çocuk bir gece saat 2.17'de evlerinden çıkıp karanlığa koşarak ortadan kaybolur. Sınıftan geriye yalnızca tek bir öğrenci kalır. Şüphelerin hedefindeki öğretmen Justine ile oğlunu kaybeden baba Archer, gerçeğin peşine düşer. Farklı karakterlerin gözünden parça parça anlatılan hikaye, bulmacanın son parçası yerine oturana kadar izleyiciyi tahmin yürütmeye zorluyor.

Oyuncular: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich

Yönetmen: Zach Cregger

3. İhtiyar Delikanlı (Oldeuboi)

3. İhtiyar Delikanlı (Oldeuboi)
  • IMDb: 8.4

Özet: Sıradan bir iş insanı olan Oh Dae-Soo, tam 15 yıl boyunca bir odada esir tutulur. Sonra bir gün hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılır. Başına gelenlerin sebebini öğrenip kendisine bunu yapanlardan intikam almaya ant içen Oh Dae-Soo, düşündüğünden çok daha büyük bir planın içinde olduğundan henüz habersizdir.

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-Tae, Kang Hye-jeong

Yönetmen: Park Chan-wook

2. Prestij (Prestige)

2. Prestij (Prestige)
  • IMDb: 8.5

Özet: 1890'ların Londra'sında yaşanan trajik bir kaza, iki sihirbazı birbirlerini alt etmek için sahip oldukları her şeyi feda etmeye hazır noktaya getirir. Onlar nihai illüzyonu yaratmak için amansız bir savaşa girerler.

Oyuncular: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine

Yönetmen: Christopher Nolan

1. Bugonia

1. Bugonia
  • IMDb: 7.4

Özet: Yorgos Lanthimos'un Güney Kore yapımı kült film Save the Green Planet!'ten uyarladığı filmde, komplo teorilerine saplantılı Teddy ve kuzeni Don, dev bir ilaç şirketinin CEO'su Michelle Fuller'ı kaçırır. İkili, Michelle'in Dünya'yı yok etmeye gelmiş bir uzaylı olduğuna inanmaktadır. Bodrum katında başlayan sorgu kısa sürede kimin deli, kimin haklı olduğunu sorgulatan bir akıl oyununa dönüşür. Finali ise izleyicilerin uzun süre konuşacağı türden!

Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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