IndieWire Duyurdu: Sürpriz Sonlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak 21. Yüzyılın En İyi Ters Köşe Filmleri
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Kaynak: https://www.indiewire.com/feature/bes...
Film izlerken sürprizleri sevenlerden misiniz? Öyleyse tam yerine geldiniz! IndieWire'ın 21. yüzyılın en iyi ters köşe filmleri listesi, sürpriz sonlarıyla izleyiciyi şoka sokan ve gelişmelerini tahmin etmenin neredeyse imkânsız olduğu yapımları bir araya getiriyor.
Listeyi 2026 için güncelledik: Bugonia'dan Hizmetçi'ye, son iki yılın ağızları açık bırakan ters köşe filmleri de artık burada. Peki siz bu finallerden kaçını önceden tahmin edebildiniz?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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20. Yardım Çağrısı (Send Help)
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19. Kapan (Get Out)
18. Kefaret (Atonement)
17. Testere (Saw)
16. Öldüren Sis (The Mist)
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15. Aslı Gibidir (Copie conforme)
14. Köy (The Village)
13. Zindan Adası (Shutter Island)
12. Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone)
11. The Power of the Dog
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10. Geliş (Arrival)
9. Kayıp Kız (Gone Girl)
8. Hizmetçi (The Housemaid)
7. Parazit (Gisaengchung)
6. Ölüm Listesi (Kill List)
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5. Evdeki Düşman (Orphan)
4. Silahlar (Weapons)
3. İhtiyar Delikanlı (Oldeuboi)
2. Prestij (Prestige)
1. Bugonia
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