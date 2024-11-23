İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Klasik haritalardan sıkılmadınız mı? Halbuki elimizdeki verilerle ne kadar değişik haritalar çizilebilir, değil mi? Evet! Avrupa'nın domates tüketen ülkeleri, Moğol'un en geniş sınırları ulaştığı zamanlardaki haritası, Amerika yerlilerinin kökenleri...Saymakla bitmez. Bu hafta da sizler için birbirinden farklı kaynaklardan oldukça ilgi çekici haritalar derledik.
Bu 10 haritanın hayata olan bakış açınızı değiştireceği kesin.
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1. Amerika'nın köken haritası.
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2. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler.
3. "Seni seviyorum" haritası.
4. Moğol İmparatorluğu'nun sınırları nasıl mıydı?
5. Futbol oynayan Avrupa ülkeleri haritası.
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6. Polonya'daki kiliseler.
7. Patatesi veya domatesi tercih eden ülkeler
8. Setler olmasaydı, Hollanda'nın haritası böyle görünürdü.
9. Avrupa oyun haritası.
10. Koş Forrest koş! Forrest Gump'ın koştuğu yerler.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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