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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Bile Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Bile Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 09:51

Dünyamızı ne kadar tanıyoruz? Mesela ülkeleri, konuşulan dilleri, dinleri...Haritalar, dünyamızı daha iyi tanımak için birebir. Fakat öyle klasik haritalardan bahsetmiyoruz. Ülkelerin farklı özelliklerini gösteren, doğal ve beşeri özelliklerini yansıtan haritalardan bahsediyoruz. 

O halde dünyamızı daha yakından tanımak ister misiniz?

Başlayalım! 

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Okullardaki forma durumunu gösteren bir harita.

1. Okullardaki forma durumunu gösteren bir harita.

Mavi alanlarda bölgeye göre değişmekle birlikte formasız okullar çoğunlukta.

Sarı alanlarda bölgeye göre değişmekle birlikte formalı okullar çoğunlukta.

Kırmızı alanlarda forma hükümet tarafından zorunlu.

Mor alanlarda forma hükümet tarafından yasaklı.

2. Dünya nüfusunun dağılımını gösteren bir harita.

2. Dünya nüfusunun dağılımını gösteren bir harita.

Dünyamız oldukça büyük olduğu halde, her noktası insan yaşamına uygun değil. Tarih boyunca insanlar, ılıman iklimi olan yerlerde, suya yakın bölgelerde yaşamayı tercih etmişler. Şimdilerde de durum pek farklı görünmüyor.

3. Kırmızı işaretli yerler neyi gösteriyor olabilir?

3. Kırmızı işaretli yerler neyi gösteriyor olabilir?

Başkentleri, en kalabalık şehirleri olmayan ülkeleri gösteren bir harita. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi.

4. Dünya üzerindeki havalimanları ve limanlar

4. Dünya üzerindeki havalimanları ve limanlar

Yeşil alanlar, dünya üzerindeki havalimanlarını gösteriyor. En çok havaalanı olan ülkeler listesinin başında yer alan Amerika'da 13.513 havaalanı bulunuyor.

5. Google Translate'in aksanı olduğunu biliyor muydunuz?

5. Google Translate'in aksanı olduğunu biliyor muydunuz?

Evet, Google Translate'in tercih edilen bir aksanı var ve çoğu ülkede İngiliz İngilizcesi tercih ediliyor. Türkiye hariç! Türkiye, Amerika dahil Amerikan İngilizcesini kullanan 72 ülke arasında yer alıyor.

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6. Bangladeş (mavi alan) haritadaki yeşil bölgelerle aynı nüfusa sahiptir.

6. Bangladeş (mavi alan) haritadaki yeşil bölgelerle aynı nüfusa sahiptir.

Bangladeş'in güncel nüfusu ise 175.559.670'dir

7. Trafik nereden akıyor?

7. Trafik nereden akıyor?

Bu haritanın ortaya çıkması sebebi ise muhtemelen İngiliz mandası. Trafiğin soldan aktığı İngiltere, bugüne kadar birçok ülkeyi de etkilemiş gibi görünüyor.

8. Ülkelerdeki Müslüman oranlarını gösteren bir harita.

8. Ülkelerdeki Müslüman oranlarını gösteren bir harita.

Sol taraftaki yüzdelik oranlarına bakarak haritayı daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

9. Avrupa dillerinde "ornitorenk" kelimesi

9. Avrupa dillerinde "ornitorenk" kelimesi

Ornitorenk ismi, 'ördek-gagalı' anlamına geliyormuş. Türkçe bir ismi olmadığı için anlamasak da aslında çok mantıklı bir ismi varmış!

10. İşte size farklı bir dünya haritası.

10. İşte size farklı bir dünya haritası.

Türkiye'yi bulmakta zorlanabilirsiniz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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