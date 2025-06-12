İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Bile Değiştirebilir!
Dünyamızı ne kadar tanıyoruz? Mesela ülkeleri, konuşulan dilleri, dinleri...Haritalar, dünyamızı daha iyi tanımak için birebir. Fakat öyle klasik haritalardan bahsetmiyoruz. Ülkelerin farklı özelliklerini gösteren, doğal ve beşeri özelliklerini yansıtan haritalardan bahsediyoruz.
O halde dünyamızı daha yakından tanımak ister misiniz?
Başlayalım!
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1. Okullardaki forma durumunu gösteren bir harita.
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2. Dünya nüfusunun dağılımını gösteren bir harita.
3. Kırmızı işaretli yerler neyi gösteriyor olabilir?
4. Dünya üzerindeki havalimanları ve limanlar
5. Google Translate'in aksanı olduğunu biliyor muydunuz?
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6. Bangladeş (mavi alan) haritadaki yeşil bölgelerle aynı nüfusa sahiptir.
7. Trafik nereden akıyor?
8. Ülkelerdeki Müslüman oranlarını gösteren bir harita.
9. Avrupa dillerinde "ornitorenk" kelimesi
10. İşte size farklı bir dünya haritası.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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