İlk İsmi Simas Olan Sarıyer'e Ne Oldu da "Sarı" İsmi Verildi?

Ülkemizde oldukça farklı ilçe ve semt isimleri var. Duymaya alışkın olduğumuz bu isimlerin aslında biraz tuhaf olduğunu hiç de fark etmemiş olabilirsiniz. Örneğin İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olan Sarıyer'e neden 'sarı' dendiğini hiç merak ettiniz mi? Ziyadesiyle yeşil renkte olan bu ilçeye neden sarı denmiş olabilir?

Bu konuda birkaç farklı rivayet var. Gelin, hepsine göz atalım ve nihai kararı birlikte verelim.

Kaynak