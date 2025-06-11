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İlk İsmi Simas Olan Sarıyer'e Ne Oldu da "Sarı" İsmi Verildi?

İlk İsmi Simas Olan Sarıyer'e Ne Oldu da "Sarı" İsmi Verildi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 10:03

Ülkemizde oldukça farklı ilçe ve semt isimleri var. Duymaya alışkın olduğumuz bu isimlerin aslında biraz tuhaf olduğunu hiç de fark etmemiş olabilirsiniz. Örneğin İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olan Sarıyer'e neden 'sarı' dendiğini hiç merak ettiniz mi? Ziyadesiyle yeşil renkte olan bu ilçeye neden sarı denmiş olabilir?

Bu konuda birkaç farklı rivayet var. Gelin, hepsine göz atalım ve nihai kararı birlikte verelim.

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Sarıyer, İstanbul'un lüks ilçelerinden biri.

Sarıyer, İstanbul'un lüks ilçelerinden biri.

İstanbul'un en kuzeyinde bulunan Sarıyer, toplamda 38 mahalleden oluşuyor. Konumu itibarıyla İstanbul'un doğası en güzel ilçelerinden biri olan Sarıyer'de kiralar da bir hayli fazla. Öyle ki Sarıyer, Türkiye'nin kiraları en yüksek ilçesi olarak biliniyor. 

Şimdi, doğallığını nispeten korumayı başarmış Sarıyer'de bir gezintiye çıktığımızı düşünelim. Denizin masmavi sularını izlediğimizi, ormanların yeşilliklerinde kaybolduğumuzu hayal edelim...Zihninizde sarı renge dair bir şeyler canlanmıyor değil mi?

O halde neden buraya 'Sarıyer' denmiş?

En güçlü rivayet: Altın ve bakır madenleri

En güçlü rivayet: Altın ve bakır madenleri

Sarıyer'in ilk adı Simas'tı. Sivas'ın çakması gibi duran Simas'tan neden vazgeçildiğine dair farklı görüşler mevcut. Bu görüşlerden en ikna edici ve kulağa mantıklı geleni ise bu bölgede altın ve bakır madenleri olduğu için bu ismin verilmesidir.

Rivayete göre, Sarıyer'in kuzeybatısında, günümüzde hala bu isimle anılan Maden Mahallesi'nde altın madeni bulunurmuş. Ayrıca buradaki toprak da kil yüzünden nispeten sarı renkteymiş ve Şifa Suyu ile Maden Mahallesi arasında sarı renkte yarlar (uçurumlar) oluştuğu için bu bölgeye 'Sarıyar' denmiş. Osmanlı kaynaklarında 'Sarıyar' kullanımının belli bir süre devam ettiği de görülüyor.

İki sarışın asker, bir sarışın kadın, Mısırlı zengin tüccarlar...

İki sarışın asker, bir sarışın kadın, Mısırlı zengin tüccarlar...

Birçok farklı rivayet mevcut demiştik. Onlara da kısaca değinelim. 

Anlatılara göre, Fatih Sultan Mehmed'in iki sarışın askerinin mezarı burada, Sarıyer'deki Merkez Camii yanındadır. 'Sarı Er' söylemi ise zamanla birleşmiş ve 'Sarıyer' olarak kalmıştır. 

Kimileri de sultanın aşık olduğu sarışın bir yardan Sarı Yar isminin türetildiğini söyler.

Kimileri de Mısırlı zenginlerin en çok Sarıyer'e geldiğini ve harcadıkları altınlar yüzünden buraya Sarıyer dendiğini söyler.

Gelin görün ki şimdilerde sarıya dair pek bir iz göremeyeceğiniz Sarıyer'in tutarsızlıkları bu kadarla sınırlı değil. İstanbul'un tarihinde de günümüzde de balıkçılıkla uğraşılan bir ilçesi olan Sarıyer'de, neden deniz ürünleri değil de 'börek' meşhur? 

Aklımızda deli sorular...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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