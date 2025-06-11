İlk İsmi Simas Olan Sarıyer'e Ne Oldu da "Sarı" İsmi Verildi?
Ülkemizde oldukça farklı ilçe ve semt isimleri var. Duymaya alışkın olduğumuz bu isimlerin aslında biraz tuhaf olduğunu hiç de fark etmemiş olabilirsiniz. Örneğin İstanbul'un güzide ilçelerinden biri olan Sarıyer'e neden 'sarı' dendiğini hiç merak ettiniz mi? Ziyadesiyle yeşil renkte olan bu ilçeye neden sarı denmiş olabilir?
Bu konuda birkaç farklı rivayet var. Gelin, hepsine göz atalım ve nihai kararı birlikte verelim.
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Sarıyer, İstanbul'un lüks ilçelerinden biri.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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