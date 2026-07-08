İlk Şarkı Ne Zaman Söylendi? Müziğin Bilinen En Eski Tarihi

Bugün kulaklığımızı takıp tek bir tıkla milyonlarca şarkıya ulaşabiliyoruz. Peki, insanlığın müzikle olan o ilk temasını, yani dünyanın bilinen en eski şarkısı hangisi, hiç düşündünüz mü?

İşte ilk şarkının ne zaman söylendiğine dair duyduğunuzda çok şaşıracağınız o gerçekler!