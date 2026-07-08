İlk Şarkı Ne Zaman Söylendi? Müziğin Bilinen En Eski Tarihi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün kulaklığımızı takıp tek bir tıkla milyonlarca şarkıya ulaşabiliyoruz. Peki, insanlığın müzikle olan o ilk temasını, yani dünyanın bilinen en eski şarkısı hangisi, hiç düşündünüz mü?
İşte ilk şarkının ne zaman söylendiğine dair duyduğunuzda çok şaşıracağınız o gerçekler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın ilk bestesi suriye topraklarında bulundu.
İlk şarkı sözleri bir tanrıçaya dua içeriyor.
En eski eksiksiz nota Aydın'da karşımıza çıktı.
Buradan dinleyebilirsiniz!
Antik şarkı sözü hayatın kısalığını nasihat ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müziğin ilk enstrümanı bir kuğu kemiği.
Neandertaller bizden önce flüt çalmayı öğrendi.
İlk melodiler matematiksel formüllerle çözüldü.
İlkel insanlar müzikle vahşi hayvanları korkuttu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın