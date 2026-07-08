article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İlk Şarkı Ne Zaman Söylendi? Müziğin Bilinen En Eski Tarihi

etiket İlk Şarkı Ne Zaman Söylendi? Müziğin Bilinen En Eski Tarihi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün kulaklığımızı takıp tek bir tıkla milyonlarca şarkıya ulaşabiliyoruz. Peki, insanlığın müzikle olan o ilk temasını, yani dünyanın bilinen en eski şarkısı hangisi, hiç düşündünüz mü?

İşte ilk şarkının ne zaman söylendiğine dair duyduğunuzda çok şaşıracağınız o gerçekler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın ilk bestesi suriye topraklarında bulundu.

Arkeologlar çivi yazısıyla tabletlere kazınmış 3400 yıllık bir ilahi keşfetti. 1950'li yıllarda antik Ugarit kentinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan bu tabletler, insanlık tarihinin bilinen en eski melodi kalıplarını barındırıyor. Bilim insanları, bu tabletlerin üzerinde sadece sözlerin değil, aynı zamanda o dönem kullanılan 9 telli lir enstrümanının nasıl akort edileceğine dair detaylı müzik talimatlarının da yer aldığını görünce gözlerine inanamadılar.

İlk şarkı sözleri bir tanrıçaya dua içeriyor.

Hurri İlahisi aslında meyve bahçelerinin tanrıçası Nikkal’e yalvaran dini bir metin. Şarkının çözülen sözlerinde, çocuğu olmayan kadınların acıları anlatılıyor ve tanrıçadan bir çocuk sahibi olabilmek için yardım isteniyor. Binlerce yıl önce yaşamış insanların en derin korkularını, umutlarını ve çaresizliklerini bugünkü gibi müzikle dışa vurmuş olması, müziğin evrensel gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

En eski eksiksiz nota Aydın'da karşımıza çıktı.

En eski eksiksiz nota Aydın'da karşımıza çıktı.

Seikilos Mezar Yazıtı dünyada melodisi ve sözleri tam olan en eski bestedir. İzmir-Aydın demiryolu inşaatı sırasında tesadüfen bulunan bu mermer sütunun, MÖ 2. yüzyıla ait bir mezar taşı olduğu anlaşıldı. Hurri İlahisi'nden farklı olarak bu yazıtın üzerinde, şarkının nasıl söyleneceğini gösteren harfler ve semboller eksiksiz bir şekilde günümüze ulaştığı için modern müzisyenler tarafından birebir çalınabiliyor.

Buradan dinleyebilirsiniz!

Antik şarkı sözü hayatın kısalığını nasihat ediyor.

Seikilos isimli adam mezar taşına 'Yaşadığın sürece parla, hiçbir şeyi dert etme' yazdırdı. Eşinin mezarının başına diktiği bu sütunda yer alan şarkı sözlerinin devamı, günümüzün 'carpe diem' (günü yakala) felsefesiyle birebir uyuşuyor. Şarkıda, 'Çünkü hayat çok kısa ve zaman her şeye kendi sınırını koyuyor' diyerek, binlerce yıl öteden bize yaşamın tadını çıkarmamız gerektiğini öğütlüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müziğin ilk enstrümanı bir kuğu kemiği.

Müziğin ilk enstrümanı bir kuğu kemiği.

Almanya'da bulunan 42 bin yıllık flüt, kuğunun kanat kemiği oyularak yapıldı. Geissenklösterle Mağarası'nda bulunan bu olağanüstü buluntu, taş devri insanlarının sadece avlanmadığını, aynı zamanda çok gelişmiş bir sanat zevkine sahip olduğunu gösteriyor. Üzerinde hassas ölçülerle açılmış delikler bulunan bu flüt, o dönemdeki insanların akustik ve ses perdesi konusunda şaşırtıcı bir içgörüye sahip olduğunu kanıtlıyor.

Neandertaller bizden önce flüt çalmayı öğrendi.

Mağara insanları vahşi hayvan kemiklerinden ses çıkararak ilk müzik provalarını yaptı. Slovenya'daki bir mağarada bulunan ve bir mağara ayısının uyluk kemiğinden yapılan 'Divje Babe Flütü', yaklaşık 50.000 yıl öncesine tarihleniyor. Bu keşif, henüz modern insan (Homo sapiens) Avrupa'ya tam olarak yayılmadan önce bile Neandertallerin müzik yaptığını ve estetik bir algıya sahip olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan biri.

İlk melodiler matematiksel formüllerle çözüldü.

Bilim insanları antik tabletlerdeki işaretleri çözmek için yıllarca kriptoloji kullandı. Suriye'de bulunan Hurri tabletleri ilk bulunduğunda, kimse üzerindeki garip sembollerin ne anlama geldiğini anlayamadı. 15 yıldan fazla süren çalışmalar, matematiksel analizler ve asuroloji uzmanlarının ortak çabası sonucunda, bu işaretlerin aslında dünyadaki ilk nota sistemi olduğu ve diyatonik bir ölçeğe dayandığı çözüldü.

İlkel insanlar müzikle vahşi hayvanları korkuttu.

Müziğin ilk doğuş amacı eğlence değil, tamamen hayatta kalma güdüsüydü. Antropologlara göre, insanların henüz konuşmayı bile tam sökmediği dönemlerde çıkardığı ritmik ve yüksek sesler, yırtıcı hayvanları klanın bölgesinden uzak tutmak için kullanılıyordu. Zamanla bu koruma amaçlı ses ritimleri, av partilerindeki koordinasyonu sağlamaya ve ardından kabile içi bağları güçlendiren ilk şarkılara dönüştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın