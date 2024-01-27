İlk Kez Anne Olan Kadın, Yaşadığı Deneyimleri Bütün Açıklığıyla Anlatarak Tavsiyelerde Bulundu
İlk Kez Anne Olan Kadın, Yaşadığı Deneyimleri Bütün Açıklığıyla Anlatarak Tavsiyelerde Bulundu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahloewen...
Kadınların doğumdan sonraki yaşadıkları süreç onlar için farklı bir deneyim. Birçok kadın bu duruma hazırlıklı olunamayacağını söylüyor. İlk kez anne olacakların bilmesi gerekenleri sizler için derledik. Buyurun...👇
Uyarı: İçerik tavsiye amaçlı değildir. Herkesin anneliğine kimse karışamaz!
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1. "Doğumdan sonra fiziksel olarak eski halime döndün. Ancak psikolojik olarak yeniden kendim gibi hissetmem zaman aldı. "
2. "Kendi bebeğimi yatıştıramamak berbat hissettiyordu. Doktorunu aradım kolik olup olmadığını sordum. 'O sadece yeni doğmuş bir bebek' dedi."
3. "Eski hayatıma özlem duydum ve bunun için kendimi suçlu hissettim. İlk kez anne olduğunuzda eskisinden neredeyse tamamen farklı hissedecek yeni bir hayata da başlıyorsunuz."
4. "Duygusal bir insan değilim ama doğum sonrası ilk birkaç hafta boyunca, muhtemelen hayatımda hiç olmadığı kadar çok ağladım. "
5. "Tüm bebekler kendi başlarına uykuya dalamazlar. Bunun için ona iyi gelen kendi yönteminizi bulmanız gerekiyor."
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6. "Uyku öğrenilmiş bir beceri. Uyuma yeteneğinin doğuştan geldiğini düşünebilirsiniz ancak bu doğru değil. Bebekler, yardım almadan uzun süre uyuyabilmeleri için uyku döngülerini nasıl bağlayacaklarını öğrenmeliler."
7. "Sizin gibi ilk kez anne olmuş kişilerle arkadaş olmanız çok önemli. Hepimiz günün her saati ayakta olduğumuz için birbirimize yardım ediyorduk. Bu kadınlara sahip olmak çok güven vericiydi."
8. "Bebek taşıma şalı hayatımı kurtardı. Bebeğin anne karnında hissedip, uykuya dalması için harika."
9. "Bebeğiniz gün içinde beşikte uyumak istemeyebilir. Ruh sağlığım için dinlenmiş bir bebeğe ihtiyacım vardı. Bebeğim sadece onu kucağıma aldığımda uyuyordu. Bende öyle yaptım."
10. "Emzirmek gerçekten çok zordu ama sonuç iyiydi. Sütümün gelmesini beklemek rahatsız edici ve stresliydi. Gece uyandığında açlıktan olup, olmadığını merak ederdim."
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11. "Yorgun ve aşırı yorgun bebek arasında ince bir çizgi var. Öğrendiğim en akıllara durgunluk veren şeylerden biri, bir bebek ne kadar çok yorulursa, onu sakinleştirerek uyutmanın da o kadar zor olduğu. Bunun nedeni stres tepkilerinin devreye girmesi ve vücutlarının kortizol ve adrenalin salgılaması."
12. "Çocukların uyanık kaldığı süre yaşları büyüdükçe artar. Yenidoğan bir bebek çok kısa süre sonra tekrar uyumalı. Yaşına uygun olarak uyanık kalma süresini siz belirleyebilirsiniz."
13. "Doğum sonrası yorgunluk hissiniz, normalden çok farklı olacak. Çok uyuyan biri olmasam da ilk birkaç ay olan bitkinliğe hazırlıksızdım."
14. "Bebek sahibi olmadan önce kitap okudum, eğitim aldım, çocuk doktoruyla konuştum. Ama hastaneden eve geldiğimde paniğe kapıldım. Çünkü hiçbir okuma ya da araştırma sizi ilk kez anne olma gerçeğine hazırlayamaz."
15. "Bebeğim şu an beş aylık ve yeni doğmuş halini özlüyorum. Onu sallayarak uyutmanın verdiği hissi özleyeceksiniz."
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16. "Bebeğinizin büyümesini, öğrenmesini ve gelişmesini izlemek dünyadaki en harika şey. Kendi bebeğimi doğurana kadar bir bebeğin büyümesini izlemenin aslında ne kadar inanılmaz olduğunu fark etmemiştim."
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