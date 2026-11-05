Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'i Açıklandı, Süper Lig'den İki İsim Listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftası geride kaldı ve maç performans puanlarına göre haftanın en iyi 11'i belirlendi. Fenerbahçe'nin Liverpool'u, Galatasaray'ın ise Stuttgart'ı yendiği haftada iki Türk takımının yıldızları da listeye girmeyi başardı. PSG'nin üç oyuncuyla temsil edildiği kadroda zirveyi iki isim paylaştı.