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Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'i Açıklandı, Süper Lig'den İki İsim Listede

Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'i Açıklandı, Süper Lig'den İki İsim Listede

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 19:25
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftası geride kaldı ve maç performans puanlarına göre haftanın en iyi 11'i belirlendi. Fenerbahçe'nin Liverpool'u, Galatasaray'ın ise Stuttgart'ı yendiği haftada iki Türk takımının yıldızları da listeye girmeyi başardı. PSG'nin üç oyuncuyla temsil edildiği kadroda zirveyi iki isim paylaştı.

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Haftanın 11'i 369 oyuncu arasından seçildi.

Haftanın 11'i 369 oyuncu arasından seçildi.

Haftanın 11'i, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta en az 60 dakika sahada kalan 369 oyuncu arasından, 0-10 aralığındaki maç performans puanları esas alınarak belirlendi. 4-3-3 dizilişindeki kadronun en yüksek puanını 10'ar puanla iki isim paylaştı. Como'nun Lens deplasmanında 9-1 kazandığı maçta 3 gol ve 1 asistle oynayan Anastasios Douvikas ile PSG'nin orta sahası Fabian Ruiz, kadronun zirvesinde yer aldı. Douvikas, UEFA'nın haftanın oyuncusu oylamasında da birinci seçildi.

Archie Brown sol bekte yer aldı.

Archie Brown sol bekte yer aldı.

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Kadıköy'de Liverpool'un 3-2 mağlup edildiği maçtaki performansıyla 8.6 puan alarak haftanın 11'inde sol bek mevkisinde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin iki kez geriye düştüğü maçta 73. dakikada attığı golle skora denge getiren Brown, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki gol sayısını eleme turlarıyla birlikte 3'e çıkardı. Brown, play-off turunda Olimpik Lyon'a ve lig aşamasının ilk haftasında Roma'ya da gol atmıştı.

Batrakov orta sahada 9.3 puan aldı.

Batrakov orta sahada 9.3 puan aldı.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov ise RAMS Park'ta Stuttgart'ın 2-0 yenildiği maçta 12. ve 15. dakikalarda attığı iki golle 9.3 puan aldı ve haftanın 11'inin orta sahasında kendine yer buldu. Maçın oyuncusu seçilen Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 4 gole ulaştı. Rus futbolcu, UEFA'nın haftanın oyuncusu oylamasında da Douvikas ve LASK'tan Kasper Jørgensen'in ardından üçüncü oldu.

Haftanın 11'inde en kalabalık grup PSG'den.

Haftanın 11'inde en kalabalık grup PSG'den.

Kalede Club Brugge'den Yann Sommer 9.0 puanla yer aldı. Savunmada Archie Brown'ın yanında Porto'dan Jan Bednarek (8.3), Inter'den Yann Bisseck (8.2) ve Bayern Münih'ten Konrad Laimer (8.9) bulunuyor.

Orta sahada PSG'den Fabian Ruiz (10.0) ve João Neves (9.4) ile Galatasaray'dan Aleksey Batrakov (9.3) görev aldı.

Hücum hattında ise PSG'den Désiré Doué (9.2), Como'dan Anastasios Douvikas (10.0) ve LASK'tan Kasper Jørgensen (8.9) yer aldı. PSG, üç oyuncuyla listede en çok temsil edilen kulüp oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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