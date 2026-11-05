Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'i Açıklandı, Süper Lig'den İki İsim Listede
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 4. haftası geride kaldı ve maç performans puanlarına göre haftanın en iyi 11'i belirlendi. Fenerbahçe'nin Liverpool'u, Galatasaray'ın ise Stuttgart'ı yendiği haftada iki Türk takımının yıldızları da listeye girmeyi başardı. PSG'nin üç oyuncuyla temsil edildiği kadroda zirveyi iki isim paylaştı.
Haftanın 11'i 369 oyuncu arasından seçildi.
Archie Brown sol bekte yer aldı.
Batrakov orta sahada 9.3 puan aldı.
Haftanın 11'inde en kalabalık grup PSG'den.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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