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12 Yaşında Bir Öğrenci 162 IQ Puanıyla Albert Einstein Ve Stephen Hawking'i Geçerek Zirvenin Yeni Sahibi Oldu

12 Yaşında Bir Öğrenci 162 IQ Puanıyla Albert Einstein Ve Stephen Hawking'i Geçerek Zirvenin Yeni Sahibi Oldu

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 20:24

Bilim dünyasının efsane isimleri Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geride bırakan 12 yaşındaki bir öğrenci, 162 IQ puanıyla zirveye oturdu. 

Detaylar...

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/12-yasin...
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İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Rory Bidwell isimli öğrenci "Cattel III B" ismindeki IQ testinde kendi yaş gurubu arasındaki en yüksek puanı aldı.

İngiltere'de yaşayan 12 yaşındaki Rory Bidwell isimli öğrenci "Cattel III B" ismindeki IQ testinde kendi yaş gurubu arasındaki en yüksek puanı aldı.

IQ testinden 162 puan alan Bidwell, Einstein ve Hawking'in almış olduğu düşünülen 160 puanı geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

IQ testinden 162 puan alan Bidwell, Einstein ve Hawking'in almış olduğu düşünülen 160 puanı geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Bidwell, aldığı bu puanla dünyanın en büyük ve en eski IQ topluluğu olan Mensa'ya davet edildi.

Bidwell, aldığı bu puanla dünyanın en büyük ve en eski IQ topluluğu olan Mensa'ya davet edildi.

Rory Bidwell'in annesi oğlu için "işleri çözebilen ve bilgileri ezberleyebilen inanılmaz bir beyinle kutsandı" dedi ve oğlunun iki yaşındayken 100 parçalı bulmacaları tamamlayabildiğini, 2. sınıftayken ise cebir konusunda 7. sınıf seviyesine ilerlediğini açıkladı.

Rory Bidwell'in annesi oğlu için "işleri çözebilen ve bilgileri ezberleyebilen inanılmaz bir beyinle kutsandı" dedi ve oğlunun iki yaşındayken 100 parçalı bulmacaları tamamlayabildiğini, 2. sınıftayken ise cebir konusunda 7. sınıf seviyesine ilerlediğini açıkladı.

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Matta A

Bir gun de iq’su yuksek zenci gorelim.. Aq dangalaklari