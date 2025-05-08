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İlhan Ekşioğlu'ndan Fenerbahçeli Kongre Üyelerine "Seçime Gidelim" Çağrısı

İlhan Ekşioğlu'ndan Fenerbahçeli Kongre Üyelerine "Seçime Gidelim" Çağrısı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.05.2025 - 14:49

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç'un göreve devam edeceğini belirtmesinin ardından Sports Digitale'e yaptığı açıklamada kongre üyelerini seçim için imza vermeye davet etti.

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İlhan Ekşioğlu'nun açıklaması 👇

İlhan Ekşioğlu'nun açıklaması 👇
twitter.com

'Dün sayın başkanın gündemden uzak açıklamalarını ve şahsıma yapmış olduğu sözlü saldırıyı üzülerek izledim. Sayın başkanın Fenerbahçeliler olarak alıştığımız gerginliği ve açıklanamaz ruh halinin yanı sıra camiadaki karışıklığı da göz önünde bulundurursak bu şartlarda devam etmesinin kimseye bir faydasının olmayacağı, çok büyük zararları olacağı açıktır. Üzülerek söylüyorum ki imza kampanyası kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Dünya üzerinde bulunan milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kongredeki temsilcileri olan üyelerimizi imza vermeye davet ediyorum.'

Ali Koç ne demişti?

Ali Koç ne demişti?

TRT SPOR'un canlı yayın konuğu olan Ali Koç, taraftarın tepkisine rağmen istifa etmeyi düşünmediğinin altını çizerek zaman istemiş, gelecek sezon önemli transferlerle yine şampiyonluk hedefinde olacaklarını belirtmişti. Koç, 'imza toplanıp kongre kararı alınırsa aday olmam' diye de eklemişti.

Fenerbahçe kongre üyeleri, Beşiktaş yenilgisi sonrası seçim için harekete geçmişti

Fenerbahçe kongre üyeleri, Beşiktaş yenilgisi sonrası seçim için harekete geçmişti

Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık derbi mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için Denizli’deki kongre üyeleri notere imza vermişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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