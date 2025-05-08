İlhan Ekşioğlu'ndan Fenerbahçeli Kongre Üyelerine "Seçime Gidelim" Çağrısı

'Dün sayın başkanın gündemden uzak açıklamalarını ve şahsıma yapmış olduğu sözlü saldırıyı üzülerek izledim. Sayın başkanın Fenerbahçeliler olarak alıştığımız gerginliği ve açıklanamaz ruh halinin yanı sıra camiadaki karışıklığı da göz önünde bulundurursak bu şartlarda devam etmesinin kimseye bir faydasının olmayacağı, çok büyük zararları olacağı açıktır. Üzülerek söylüyorum ki imza kampanyası kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Dünya üzerinde bulunan milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kongredeki temsilcileri olan üyelerimizi imza vermeye davet ediyorum.'