İlhan Ekşioğlu'ndan Fenerbahçeli Kongre Üyelerine "Seçime Gidelim" Çağrısı
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde yöneticilik yapan İlhan Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç'un göreve devam edeceğini belirtmesinin ardından Sports Digitale'e yaptığı açıklamada kongre üyelerini seçim için imza vermeye davet etti.
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İlhan Ekşioğlu'nun açıklaması 👇
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Ali Koç ne demişti?
Fenerbahçe kongre üyeleri, Beşiktaş yenilgisi sonrası seçim için harekete geçmişti
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