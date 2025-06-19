İki Üniversite Mezunu 81 Yaşındaki Filozof Hurdacı 8. Kez YKS'ye Girecek
Edirne’de ‘filozof hurdacı’ lakabına sahip 81 yaşındaki Şevki Kılıç, YKS’nin en yaşlı adayı. Ancak Kılıç’ın ilk sınav tecrübesi değil. İki üniversite mezunu olan ve hurdacılıkla geçimini sağlayan Kılıç, bu yıl 8. kez YKS’ye girecek.
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O Edirne'nin 'filozof hurdacısı'. 81 yaşındaki Şevki Kılıç, hiçbir zaman okuma sevgisini yitirmedi, iki üniversiteden mezun oldu.
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YKS'nin en yaşlı adayı. 8. kez üniversite sınavına girecek.
"Sınavlara girerek bilgimi ölçüyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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