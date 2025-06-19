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İki Üniversite Mezunu 81 Yaşındaki Filozof Hurdacı 8. Kez YKS'ye Girecek

İki Üniversite Mezunu 81 Yaşındaki Filozof Hurdacı 8. Kez YKS'ye Girecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 13:52

Edirne’de ‘filozof hurdacı’ lakabına sahip 81 yaşındaki Şevki Kılıç, YKS’nin en yaşlı adayı. Ancak Kılıç’ın ilk sınav tecrübesi değil. İki üniversite mezunu olan ve hurdacılıkla geçimini sağlayan Kılıç, bu yıl 8. kez YKS’ye girecek.

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O Edirne'nin 'filozof hurdacısı'. 81 yaşındaki Şevki Kılıç, hiçbir zaman okuma sevgisini yitirmedi, iki üniversiteden mezun oldu.

O Edirne'nin 'filozof hurdacısı'. 81 yaşındaki Şevki Kılıç, hiçbir zaman okuma sevgisini yitirmedi, iki üniversiteden mezun oldu.

Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yapmaya başladı. Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerinden mezun olan Şevki Kılıç, aynı zamanda 4 üniversite daha kazandı. Çeşitli nedenlerden dolayı kazandığı üniversitelere devam edemeyen Kılıç, Edirne’de ‘filozof hurdacı’ ve ‘bilge dede’ isimleriyle anılıyor. 

Kılıç, boş zamanlarında 1880’li yılların gazetelerinden Osmanlıca çeviri yapıyor, kitap yazıyor.

YKS'nin en yaşlı adayı. 8. kez üniversite sınavına girecek.

YKS'nin en yaşlı adayı. 8. kez üniversite sınavına girecek.

Şevki Kılıç, 'YKS'nin en yaşlı adayı' unvanını kimseye kaptırmıyor. 42 yılda 7 kez üniversite sınavına katılan Kılıç, 21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da girecek. Asıl amacının öğrencilere örnek olduğunu dile getiren Kılıç, okuma sevgisinin hiçbir zaman son bulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Kılıç, 'ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum' dedi.

Kılıç, geçen sene torunuyla YKS'ye girdiğini de belirtti:

'Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. 'Bu yaştan sonra kazanamazsın' dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi'nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi.'

"Sınavlara girerek bilgimi ölçüyorum."

"Sınavlara girerek bilgimi ölçüyorum."

YKS'den alacağı puanla tercih yapmayacağını dile getiren Kılıç, sınavlara girmesinin amacını bilgilerini ölçmek olarak açıkladı. Kılıç, ' Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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