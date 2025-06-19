İki Üniversite Mezunu 81 Yaşındaki Filozof Hurdacı 8. Kez YKS'ye Girecek

Şevki Kılıç, 'YKS'nin en yaşlı adayı' unvanını kimseye kaptırmıyor. 42 yılda 7 kez üniversite sınavına katılan Kılıç, 21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da girecek. Asıl amacının öğrencilere örnek olduğunu dile getiren Kılıç, okuma sevgisinin hiçbir zaman son bulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Kılıç, 'ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum' dedi.

Kılıç, geçen sene torunuyla YKS'ye girdiğini de belirtti:

'Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. 'Bu yaştan sonra kazanamazsın' dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi'nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi.'