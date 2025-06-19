Türkiye'de Hangi İlde Kim Neden Öldü? Ölüm Verileri Yayınlandı

Kastamonu'yu Sinop, Edirne, Balıkesir ve Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu kent ise Hakkari oldu. Hakkari’nin ardından Şırnak ve Van geldi.

Ölüm nedenlerine bakıldığında ise geçen sene dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini iyi huylu ve kötü huyu tümör, solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,9'unu iskemik kalp hastalıkları oluşturdu.