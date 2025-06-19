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Türkiye'de Hangi İlde Kim Neden Öldü? Ölüm Verileri Yayınlandı

Türkiye'de Hangi İlde Kim Neden Öldü? Ölüm Verileri Yayınlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 12:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2024'ü yayınladı. 2023 yılında ölüm sayısı 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölenlerin yüzde 54.8’ini erkekler yüzde 45.2’sini kadınlar oluşturdu. Peki, hangi ilde kim neden öldü? İşte TÜİK verileri.

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Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il Kastamonu oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il Kastamonu oldu.

Kastamonu'yu Sinop, Edirne, Balıkesir ve Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu kent ise Hakkari oldu. Hakkari’nin ardından Şırnak ve Van geldi.

Ölüm nedenlerine bakıldığında ise geçen sene dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini iyi huylu ve kötü huyu tümör, solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,9'unu iskemik kalp hastalıkları oluşturdu.

"Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölüm en fazla Çanakkale'de oldu."

"Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölüm en fazla Çanakkale'de oldu."

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler incelendiğinde, Çanakkale ilk sırada yer aldı. Çanakkale'yi Karabük, Balıkesir ve Çorum izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu iller Kilis, Van, Kayseri ve Gümüşhane oldu. Tümörden kaynaklanan ölümlere bakıldığında ise gırtlak, soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, kolon, lenfoid ve hematopoetik kaynaklı olduğu görüldü.

Ağrı’da en fazla tümörden kaynaklı ölüm meydana geldi.

Ağrı’da en fazla tümörden kaynaklı ölüm meydana geldi.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde Ağrı’da en fazla ölüm meydana geldi. Ağrı’yı Bingöl, Ankara, Van izledi. Tümörden kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu kent ise Kilis, Şanlıurfa, Çorum, Şırnak oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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