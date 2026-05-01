İki Ülke Suyun Altından Birbirine Bağlanıyor! 73 Bin Tonluk Dev Bloklar Suyun Altına Gömülüyor

İki Ülke Suyun Altından Birbirine Bağlanıyor! 73 Bin Tonluk Dev Bloklar Suyun Altına Gömülüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 09:36

Danimarka ve Almanya’yı birbirine bağlayacak olan 18 kilometrelik Fehmarn Boğazı tüneli, dünyanın en büyük batırma tünel projesi olarak dikkat çekiyor. 73 bin tonluk dev beton blokların milimetrik hesaplarla denizin dibine yerleştirildiği bu devasa yatırım, tamamlandığında hem kara hem de demiryolu ulaşımında devrim yaratarak iki ülke arasındaki seyahat süresini kökten değiştirecek.

Kuzey Avrupa’da ulaşımın geleceğini şekillendirecek devasa bir mühendislik çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Kuzey Avrupa’da ulaşımın geleceğini şekillendirecek devasa bir mühendislik çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Danimarka ile Almanya arasındaki mesafeyi denizin altından katedecek olan Fehmarn Boğazı projesi, teknolojik sınırları zorlayan yapısıyla modern dünyanın en büyük su altı geçitlerinden biri olmaya hazırlanıyor. İki ülkeyi birbirine kenetleyecek olan bu tünel, Lolland ve Fehmarn adaları arasında kesintisiz bir hat oluşturarak hem ticareti hem de günlük yolcu trafiğini hızlandırmayı hedefliyor.

İnşaat sürecinde klasik tünel açma yöntemlerinin dışına çıkılarak oldukça özel bir teknik uygulanıyor.

İnşaat sürecinde klasik tünel açma yöntemlerinin dışına çıkılarak oldukça özel bir teknik uygulanıyor.

Proje için karada üretilen tam 89 adet devasa beton blok, deniz yoluyla taşınarak suyun tabanına indiriliyor. Her biri ortalama 217 metre uzunluğa ve 73 bin 500 ton gibi inanılmaz bir ağırlığa sahip olan bu parçalar, su altında bir yapbozun parçaları gibi birleştiriliyor. Bu operasyonun en kritik noktası ise sergilenen milimetrik titizlik olarak öne çıkıyor. Mühendisler, bu dev kütleleri denizin dibinde sadece 15 milimetrelik bir yanılma payıyla birbirine bağlayarak yapının güvenliğini ve dayanıklılığını garanti altına alıyor.

Toplamda 18 kilometre uzunluğa sahip olacak tünel bittiğinde, içerisinde hem otomobiller için otoyol hem de trenler için demiryolu hatları yer alacak. Milyarlarca euroluk yatırımla hayata geçirilen bu 'batırma tünel', bölgedeki feribot trafiğine olan ihtiyacı azaltarak seyahat sürelerini ciddi oranda aşağı çekecek. Kıta Avrupası'ndaki lojistik akışı hızlandırması beklenen bu dev yapı, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bölge ekonomisini canlandıracak stratejik bir köprü görevi görecek. Dünyanın en büyük su altı projelerinden biri olan bu tünel, modern mühendisliğin ulaştığı son noktayı temsil ediyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
