İki Ülke Suyun Altından Birbirine Bağlanıyor! 73 Bin Tonluk Dev Bloklar Suyun Altına Gömülüyor

Proje için karada üretilen tam 89 adet devasa beton blok, deniz yoluyla taşınarak suyun tabanına indiriliyor. Her biri ortalama 217 metre uzunluğa ve 73 bin 500 ton gibi inanılmaz bir ağırlığa sahip olan bu parçalar, su altında bir yapbozun parçaları gibi birleştiriliyor. Bu operasyonun en kritik noktası ise sergilenen milimetrik titizlik olarak öne çıkıyor. Mühendisler, bu dev kütleleri denizin dibinde sadece 15 milimetrelik bir yanılma payıyla birbirine bağlayarak yapının güvenliğini ve dayanıklılığını garanti altına alıyor.

Toplamda 18 kilometre uzunluğa sahip olacak tünel bittiğinde, içerisinde hem otomobiller için otoyol hem de trenler için demiryolu hatları yer alacak. Milyarlarca euroluk yatırımla hayata geçirilen bu 'batırma tünel', bölgedeki feribot trafiğine olan ihtiyacı azaltarak seyahat sürelerini ciddi oranda aşağı çekecek. Kıta Avrupası'ndaki lojistik akışı hızlandırması beklenen bu dev yapı, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bölge ekonomisini canlandıracak stratejik bir köprü görevi görecek. Dünyanın en büyük su altı projelerinden biri olan bu tünel, modern mühendisliğin ulaştığı son noktayı temsil ediyor.