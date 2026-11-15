İki Aşamalı Sınavda da Birinci Olmuştu: Kopya Yöntemini İtiraf Etti
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Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği sınavının iki aşamasında da birinci olan aday, soruların cevabını yapay zekaya buldurduğunu itiraf etti. Polis soruşturma başlattı, cumhurbaşkanlığı da ulusal sınavlardaki tüm yapay zekalı kopya şüphelerinin araştırılmasına karar verdi.
İşte detaylar...
Aday, minyatür bir kamerayla soruların fotoğrafını çektiğini söyledi.
160 sorunun yalnızca birini yanlış yapmıştı.
İşini bırakıp kurduğu iş batınca maddi sıkıntıya düşmüş.
Aday sınava girerken salonda iki gözetmen vardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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