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İki Aşamalı Sınavda da Birinci Olmuştu: Kopya Yöntemini İtiraf Etti

İki Aşamalı Sınavda da Birinci Olmuştu: Kopya Yöntemini İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 15:30
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Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği sınavının iki aşamasında da birinci olan aday, soruların cevabını yapay zekaya buldurduğunu itiraf etti. Polis soruşturma başlattı, cumhurbaşkanlığı da ulusal sınavlardaki tüm yapay zekalı kopya şüphelerinin araştırılmasına karar verdi.

İşte detaylar...

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Aday, minyatür bir kamerayla soruların fotoğrafını çektiğini söyledi.

Aday, minyatür bir kamerayla soruların fotoğrafını çektiğini söyledi.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen sınavda birinci olan Han Won-seok, avukatı Lee Don-ho'nun YouTube kanalında yüzünü maskeyle gizleyerek kameraya geçti. Han, 'Minyatür bir kamerayla soruların fotoğrafını çektim, yapay zekaya gönderdim, cevaplara da akıllı telefonumdan baktım' dedi.

Han, aynı yöntemi mali müşavirlik (CPA) sınavının ilk aşamasında da kullandığını itiraf etti. Başkaları taklit etmesin diye yöntemin ayrıntıları açıklanmadı.

160 sorunun yalnızca birini yanlış yapmıştı.

160 sorunun yalnızca birini yanlış yapmıştı.

Nisan ve temmuzda yapılan sınavın ilk aşamasında 400 üzerinden 397,5 alan Han, akıllı gözlükle kopya çektiği iddiasıyla gündeme gelmiş ama suçlamaları reddetmişti. O dönem bilmediği soruları ele yaparak çözdüğünü, 'tahmin etmenin de bir yetenek' olduğunu söylemişti.

Han şimdi, iddialar ortaya çıktıktan sonra da yalanlarla inkar ettiğini kabul ederek özür diledi. Birinci olduğunu öğrendiği an ikinci olan kişinin ne kadar çalıştığını düşündüğünü, onun sevincini elinden aldığını hissettiğini anlattı.

İşini bırakıp kurduğu iş batınca maddi sıkıntıya düşmüş.

İşini bırakıp kurduğu iş batınca maddi sıkıntıya düşmüş.

Han, iyi bir işi bırakıp kendi işini kurduğunu, ancak işin yürümediğini anlattı. 'Para kazanmak istedim. İyi bir işi bıraktıktan sonra ailemi hayal kırıklığına uğrattığım için kendimden nefret ettim' diye konuştu.

Seul Emniyeti, avukat aracılığıyla yazılı bir itiraf aldığını ve dosyanın soruşturmacılara verildiğini açıkladı. Han da bazı cihazları imha ettiğini, kalan delilleri polise teslim edeceğini söyledi.

Aday sınava girerken salonda iki gözetmen vardı.

Aday sınava girerken salonda iki gözetmen vardı.

Sınavı düzenleyen Kore İnsan Kaynakları Geliştirme Servisi'nin Başkanı Lee Byung-hoon özür diledi ve aday hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Üniversite sınavına (Suneung) dört gün kala cumhurbaşkanlığı, ulusal yeterlilik sınavlarındaki tüm yapay zekalı kopya şüphelerinin kapsamlı şekilde araştırılmasına karar verdi. Yetkililer son dönemde akıllı gözlükle kopyaya karşı önlemleri de artırmıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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