İki Aşamalı Sınavda da Birinci Olmuştu: Kopya Yöntemini İtiraf Etti

Nisan ve temmuzda yapılan sınavın ilk aşamasında 400 üzerinden 397,5 alan Han, akıllı gözlükle kopya çektiği iddiasıyla gündeme gelmiş ama suçlamaları reddetmişti. O dönem bilmediği soruları ele yaparak çözdüğünü, 'tahmin etmenin de bir yetenek' olduğunu söylemişti.

Han şimdi, iddialar ortaya çıktıktan sonra da yalanlarla inkar ettiğini kabul ederek özür diledi. Birinci olduğunu öğrendiği an ikinci olan kişinin ne kadar çalıştığını düşündüğünü, onun sevincini elinden aldığını hissettiğini anlattı.