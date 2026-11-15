Badem ve Cevizin Gölgesinde Kalan Kuruyemişin Kötü Kolesterolü Düşürebildiği Ortaya Çıktı

Makademyayı diğer kuruyemişlerden ayıran şey yalnızca kremsi dokusu değil, yağ profili. Fındık, zeytinyağında da bulunan oleik asit başta olmak üzere tekli doymamış yağlar bakımından oldukça zengin.

Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi'nin Koruyucu Kardiyoloji ve Lipidoloji Programı'nda görev yapan klinik diyetisyen Frances Burke'e göre makademyadaki enerjinin yüzde 56,5'i oleik asitten, yaklaşık yüzde 14'ü ise palmitoleik asitten geliyor.

Burke, bu yağların fındıktaki doğal bitki sterolleriyle birlikte LDL yani 'kötü' kolesterolün düşmesine katkı sağladığını anlatıyor. Makademya ayrıca lif ve çeşitli bitkisel besin öğeleri de içeriyor.