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Badem ve Cevizin Gölgesinde Kalan Kuruyemişin Kötü Kolesterolü Düşürebildiği Ortaya Çıktı

Badem ve Cevizin Gölgesinde Kalan Kuruyemişin Kötü Kolesterolü Düşürebildiği Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 15:31
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Kurabiyelerin vazgeçilmezi olarak bilinen makadamya fıstığı, kalp sağlığı açısından da dikkat çekiyor. Pennsylvania Üniversitesi’nden diyetisyen Frances Burke ile Mayo Clinic Diyeti’nin baş diyetisyeni Tara Schmidt, fıstığın tekli doymamış yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini anlattı. Ancak uzmanlara göre bunun bir şartı var: Makadamya beslenmeye eklenmemeli, doymuş yağlı gıdaların yerine konmalı.

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Makademya fındığının kalorilerinin yarıdan fazlası oleik asitten geliyor.

Makademya fındığının kalorilerinin yarıdan fazlası oleik asitten geliyor.

Makademyayı diğer kuruyemişlerden ayıran şey yalnızca kremsi dokusu değil, yağ profili. Fındık, zeytinyağında da bulunan oleik asit başta olmak üzere tekli doymamış yağlar bakımından oldukça zengin.

Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi'nin Koruyucu Kardiyoloji ve Lipidoloji Programı'nda görev yapan klinik diyetisyen Frances Burke'e göre makademyadaki enerjinin yüzde 56,5'i oleik asitten, yaklaşık yüzde 14'ü ise palmitoleik asitten geliyor.

Burke, bu yağların fındıktaki doğal bitki sterolleriyle birlikte LDL yani 'kötü' kolesterolün düşmesine katkı sağladığını anlatıyor. Makademya ayrıca lif ve çeşitli bitkisel besin öğeleri de içeriyor.

Penn State'teki çalışmada makademyalı diyetle kötü kolesterol yaklaşık yüzde 9 düştü.

Penn State'teki çalışmada makademyalı diyetle kötü kolesterol yaklaşık yüzde 9 düştü.

Kandaki LDL kolesterolün yüksek olması, damar tıkanıklığı ve kalp hastalığının başlıca risk faktörleri arasında gösteriliyor. Amerikan Kalp Derneği de doymuş yağların yerine tekli doymamış yağ tüketmenin kötü kolesterolü düşürebileceğini belirtiyor.

Makademyanın bu etkisi bir klinik çalışmada da görüldü. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yapılan ve 2008'de Journal of Nutrition'da yayımlanan araştırmaya kolesterolü hafif yüksek 25 yetişkin katıldı. Katılımcılar beşer haftalık dönemlerde hem ortalama Amerikan diyetiyle hem de günde yaklaşık 42 gram makademya içeren bir diyetle beslendi.

Makademyalı dönemin sonunda toplam kolesterol yaklaşık yüzde 9,4, LDL kolesterol ise yaklaşık yüzde 9 daha düşük çıktı.

Mayo Clinic diyetisyenine göre asıl fark, makademyanın neyin yerine yendiğinde ortaya çıkıyor.

Mayo Clinic diyetisyenine göre asıl fark, makademyanın neyin yerine yendiğinde ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, makademyayı mevcut beslenmeye eklemenin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Mayo Clinic Diyeti'nin baş diyetisyeni Tara Schmidt, fındık doymuş yağ oranı yüksek gıdaların yerini aldığında diyetin genel yağ kalitesinin yükseldiğini ve LDL kolesterolün bu sayede düşebildiğini söylüyor.

Öte yandan makademyanın etkisi kolesterolle sınırlı değil. Burke, fındıktaki L-arjinin adlı amino asidin damarları gevşeten nitrik oksidin üretimine katkı sağladığını hatırlatıyor. American Journal of Clinical Nutrition'da Şubat 2025'te yayımlanan bir inceleme de makademyanın da aralarında bulunduğu ağaç kuruyemişlerinin Akdeniz tipi beslenmeye eklenmesinin damar fonksiyonunu iyileştirdiğini ortaya koydu.

Bir avuç makademya yaklaşık 200 kalori, bu yüzden porsiyon kontrolü şart.

Bir avuç makademya yaklaşık 200 kalori, bu yüzden porsiyon kontrolü şart.

Makademya, enerji yoğunluğu yüksek bir kuruyemiş: Yaklaşık 28 gramlık bir porsiyonda 200 civarında kalori bulunuyor. Schmidt bu nedenle küçük bir avucu pratik bir ölçü olarak öneriyor ve bu kalorilerin beslenmeye eklenmemesi, doymuş yağlı gıdaların yerine geçmesi gerektiğini vurguluyor. Burke de aynı görüşte.

Uzmanlar tuzsuz ya da az tuzlu, çiğ veya yağsız kavrulmuş makademyayı öneriyor; bol yağda işlenmiş ya da şekerle kaplanmış çeşitlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Kahvaltıda yulaf ezmesine ya da yoğurda doğranmış makademya eklemek, salatalara serpmek veya ara öğünde bir avuç meyveyle birlikte tüketmek kolay seçenekler arasında.

Kolesterolü yüksek olanların ise beslenme değişikliğini doktorlarıyla birlikte planlaması öneriliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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