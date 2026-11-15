Badem ve Cevizin Gölgesinde Kalan Kuruyemişin Kötü Kolesterolü Düşürebildiği Ortaya Çıktı
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Kurabiyelerin vazgeçilmezi olarak bilinen makadamya fıstığı, kalp sağlığı açısından da dikkat çekiyor. Pennsylvania Üniversitesi’nden diyetisyen Frances Burke ile Mayo Clinic Diyeti’nin baş diyetisyeni Tara Schmidt, fıstığın tekli doymamış yağlar sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini anlattı. Ancak uzmanlara göre bunun bir şartı var: Makadamya beslenmeye eklenmemeli, doymuş yağlı gıdaların yerine konmalı.
Makademya fındığının kalorilerinin yarıdan fazlası oleik asitten geliyor.
Penn State'teki çalışmada makademyalı diyetle kötü kolesterol yaklaşık yüzde 9 düştü.
Mayo Clinic diyetisyenine göre asıl fark, makademyanın neyin yerine yendiğinde ortaya çıkıyor.
Bir avuç makademya yaklaşık 200 kalori, bu yüzden porsiyon kontrolü şart.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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