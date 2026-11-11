Kardiyolog Açıkladı: Kahvaltıda Tüketildiğinde Kolesterolü Düşürüyor

Keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lif içeriyor. Çözünür lif sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturuyor; bu jel kolesterolü ve safra asitlerini bağlayarak dışkıyla atılmalarını sağlıyor. Karaciğer de yeni safra asidi üretmek için kandaki LDL kolesterolü kullanıyor ve bu durum zamanla kolesterol seviyesini düşürebiliyor.

Tohum ayrıca bitkisel bir omega-3 türü olan alfa-linolenik asit (ALA) ve lignan adı verilen bileşenler bakımından zengin. Shenkman, bu bileşenlerin damarların iç yüzeyini korumaya ve LDL kolesterolün oksitlenmesini önlemeye yardımcı olduğunu anlatıyor.