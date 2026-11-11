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Kardiyolog Açıkladı: Kahvaltıda Tüketildiğinde Kolesterolü Düşürüyor

Kardiyolog Açıkladı: Kahvaltıda Tüketildiğinde Kolesterolü Düşürüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 16:46
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Kolesterolü dengelemek için kahvaltıda akla ilk gelen besin genellikle yulaf oluyor. ABD'li bir kardiyolog ise hastalarına kahvaltıya öğütülmüş keten tohumu eklemelerini öneriyor, ama tek bir besinin mucize olmadığı konusunda da uyarıyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Kardiyolog Heather Shenkman, öğütülmüş keten tohumunu kolesterol için bir "güç merkezi" olarak tanımlıyor.

Kardiyolog Heather Shenkman, öğütülmüş keten tohumunu kolesterol için bir "güç merkezi" olarak tanımlıyor.

Girişimsel kardiyolog Dr. Heather Shenkman, hastalarına meyve, sebze, tam tahıl ve tohumlardan zengin, ağırlıklı olarak bitkisel bir beslenme öneriyor. Kahvaltı için en çok tavsiye ettiği besin ise öğütülmüş keten tohumu.

Shenkman, tohumun bütün değil öğütülmüş hâlde tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bütün keten tohumu sindirilmeden vücuttan atılabildiği için içindeki besinlerden yararlanılamıyor.

Tohumdaki lif, kolesterolün vücuttan atılmasına yardım ediyor.

Tohumdaki lif, kolesterolün vücuttan atılmasına yardım ediyor.

Keten tohumu hem çözünür hem de çözünmez lif içeriyor. Çözünür lif sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturuyor; bu jel kolesterolü ve safra asitlerini bağlayarak dışkıyla atılmalarını sağlıyor. Karaciğer de yeni safra asidi üretmek için kandaki LDL kolesterolü kullanıyor ve bu durum zamanla kolesterol seviyesini düşürebiliyor.

Tohum ayrıca bitkisel bir omega-3 türü olan alfa-linolenik asit (ALA) ve lignan adı verilen bileşenler bakımından zengin. Shenkman, bu bileşenlerin damarların iç yüzeyini korumaya ve LDL kolesterolün oksitlenmesini önlemeye yardımcı olduğunu anlatıyor.

28 çalışmayı bir araya getiren analizde de kolesterolde düşüş görüldü.

28 çalışmayı bir araya getiren analizde de kolesterolde düşüş görüldü.

Keten tohumunun kan yağlarına etkisini inceleyen 28 klinik çalışmanın sonuçları bir araya getirildiğinde, toplam ve LDL kolesterolde anlamlı bir düşüş görüldü. Bu düşüş tohumun kendisinde ve lignan takviyelerinde ortaya çıktı, keten tohumu yağında ise görülmedi.

Etki herkeste aynı değildi: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve kolesterolü başlangıçta yüksek olanlarda daha belirgindi. Araştırmacılar, erkekler ve menopoz öncesi kadınlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Günde ne kadar tüketilmeli?

Shenkman, genel kalp sağlığı için günde 1-2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu öneriyor. Kolesterolü yüksek olanlarda ise önceliğin doktor kontrolündeki tedavi olduğunu, risk kontrol altına alındıktan sonra miktarın günde 2-3 yemek kaşığına çıkarılabileceğini söylüyor. Tohum yulaf ezmesine, chia pudingine ya da smoothie'ye kolayca eklenebiliyor.

Kardiyolog, kolesterol için tek bir mucize besin olmadığını da hatırlatıyor ve genetik gibi risk faktörleri nedeniyle beslenme değişikliğinin her zaman yeterli olmadığını vurguluyor. Keten tohumunu tereyağlı hamur işlerinin ya da şekerli keklerin üzerine serpmenin de faydasını ortadan kaldırabileceğini ekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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