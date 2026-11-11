Kardiyolog Açıkladı: Kahvaltıda Tüketildiğinde Kolesterolü Düşürüyor
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Kardiyolog Heather Shenkman, öğütülmüş keten tohumunu kolesterol için bir "güç merkezi" olarak tanımlıyor.
Tohumdaki lif, kolesterolün vücuttan atılmasına yardım ediyor.
28 çalışmayı bir araya getiren analizde de kolesterolde düşüş görüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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