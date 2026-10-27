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İğneleyici Laf Sokanlara Ağzının Payını "Şak" Diye Verecek Cevaplar

İğneleyici Laf Sokanlara Ağzının Payını "Şak" Diye Verecek Cevaplar

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:56
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Mesai bitince çantanızı toplarken bir iş arkadaşınızın tatlı-sert bir sesle 'Gidiyor musun şimdiden?' dediği oldu mu? Öyleyse siz de pasif agresif bir yorumun hedefi olmuşsunuz demektir. 

Peki bu imalı sözlere ne cevap vermeli? 

TIME dergisine konuşan uzmanlar, laf sokan kişiyle tartışmayı büyütmeden konuşmanın yollarını anlattı.

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Önce şu soru: İnsanlar neden açık açık söylemiyor?

Önce şu soru: İnsanlar neden açık açık söylemiyor?

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde örgütsel davranış profesörü Laurie Weingart'a göre 'pasif agresif' ifadesinin iki yarısı durumu çok iyi anlatıyor: Kişi öfkesini ya da itirazını dile getiriyor ama bunu dolaylı yoldan yapıyor. Sözler masum gibi duruyor, ses tonu ise hiç de öyle değil.

New York'ta çalışan psikolog Melissa Gluck ise bazı insanların 'Kırıldım, beni üzdün' demeyi hiç öğrenmediğini ya da bunu söylemekten çekindiğini söylüyor. Açık sözlü olmanın gerektirdiği kırılganlık yerine alaycı bir yorum yapmak daha kolay geliyor. Duygularını hiç dile getirmeyen insanların arasında büyüyenler için bu dolaylı dil normal bile gelebiliyor.

İlişkilerde laf sokmak aslında bir "test" olabilir

İlişkilerde laf sokmak aslında bir "test" olabilir

Partnerin imalı sözlerinin arkasında daha farklı bir neden de olabilir. Kuzey Carolina Üniversitesi Greensboro'dan psikoloji profesörü Levi R. Baker'ın romantik ilişkiler üzerine araştırmaları, insanların bazen partnerlerinin onları ne kadar önemsediğinden emin olamadıkları için rahatsızlıklarını dolaylı yoldan gösterdiğini ortaya koyuyor.

Baker'a göre bu kişiler aslında partnerlerini test ediyor: 'Üzüldüm' sinyalini verip karşı tarafın bunu fark edip etmeyeceğini bekliyorlar. Altında yatan soru ise 'Beni önemsiyor mu, bana değer veriyor mu?'

1. Daha net, ama daha sakin bir cevap verin

1. Daha net, ama daha sakin bir cevap verin

Weingart'ın temel tavsiyesi şu: Cevabınız, duyduğunuz yorumdan 'daha doğrudan ama daha az sert' olmalı.

Biri size 'Bu kadar boş vaktin olması ne güzel' dediğinde, aileler ve dolaylı iletişim üzerine çalışan Dallas'tan danışman Brook McKenzie şu cevabı öneriyor: 'Bunu nasıl kastettiğini tam anlayamadım. Başka bir şekilde söyleyebilir misin?' Bir diğer seçenek ise: 'Bana doğrudan söylemek istediğin bir şey var gibi. Var mı?'

Burada önemli olan, sorunun suçlama değil davet gibi olması. 'Neden bu kadar pasif agresifsin?' demek cazip gelebilir ama bu durumda asıl sorun yerine karşı tarafın ses tonunu tartışmaya başlarsınız. Aynı alaycılıkla karşılık vermek de işe yaramıyor.

2. Yakınınızsa konuşmak isteyip istemediğini sorun

2. Yakınınızsa konuşmak isteyip istemediğini sorun

Laf sokan kişi çok yakın olduğunuz biriyse Gluck yumuşak bir giriş öneriyor: 'Bir şeyler ters gidiyormuş gibi hissediyorum. Konuşmak ister misin?' Bu sayede ne olduğunu tahmin etmek zorunda kalmadan karşı tarafa derdini anlatma fırsatı tanıyorsunuz.

Eğer 'Her şey yolunda' derse, şimdilik sözüne güvenebilirsiniz. Gluck'ın deyişiyle: 'Duygu dedektifi olmak bizim işimiz değil.'

Yorumun altında ne yattığını tahmin edebiliyorsanız bunu da kabul edebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlarınızla dışarı çıkacağınızı söylediğinizde partneriniz 'Herkese vaktin var tabii' dedi. Baker, planınızı iptal etmeden ona değer verdiğinizi göstermenizi öneriyor: 'Bu akşam dışarı çıkıyorum ama yarın seninle akşam yemeği yemeyi çok isterim.'

3. İş yerinde duyguları değil, işi konuşun

3. İş yerinde duyguları değil, işi konuşun

İş yerinde duygular hakkında konuşmak yerine netlik daha işe yarayabiliyor. Mesai bittiğinde yöneticiniz 'Şimdiden mi gidiyorsun?' derse Weingart şu soruyu öneriyor: 'Çıkmadan önce yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı?'

Aynı lafı bir iş arkadaşınız söylediyse daha da kısa bir cevap yeterli olabilir: 'Evet, mesai bitti. İyi hafta sonları!' İki cevap da karşı tarafın ne kastettiğini bildiğinizi varsaymıyor.

4. Bazen en iyi cevap, hiç cevap vermemek

Bir arkadaşınız kötü bir gününde, normalde yapmayacağı tek bir imalı yorum yaptıysa Gluck'a göre bunu geçiştirebilirsiniz. Ancak bu sürekli tekrarlanıyorsa iş değişiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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