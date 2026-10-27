İğneleyici Laf Sokanlara Ağzının Payını "Şak" Diye Verecek Cevaplar

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde örgütsel davranış profesörü Laurie Weingart'a göre 'pasif agresif' ifadesinin iki yarısı durumu çok iyi anlatıyor: Kişi öfkesini ya da itirazını dile getiriyor ama bunu dolaylı yoldan yapıyor. Sözler masum gibi duruyor, ses tonu ise hiç de öyle değil.

New York'ta çalışan psikolog Melissa Gluck ise bazı insanların 'Kırıldım, beni üzdün' demeyi hiç öğrenmediğini ya da bunu söylemekten çekindiğini söylüyor. Açık sözlü olmanın gerektirdiği kırılganlık yerine alaycı bir yorum yapmak daha kolay geliyor. Duygularını hiç dile getirmeyen insanların arasında büyüyenler için bu dolaylı dil normal bile gelebiliyor.