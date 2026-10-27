İğneleyici Laf Sokanlara Ağzının Payını "Şak" Diye Verecek Cevaplar
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Mesai bitince çantanızı toplarken bir iş arkadaşınızın tatlı-sert bir sesle 'Gidiyor musun şimdiden?' dediği oldu mu? Öyleyse siz de pasif agresif bir yorumun hedefi olmuşsunuz demektir.
Peki bu imalı sözlere ne cevap vermeli?
TIME dergisine konuşan uzmanlar, laf sokan kişiyle tartışmayı büyütmeden konuşmanın yollarını anlattı.
Önce şu soru: İnsanlar neden açık açık söylemiyor?
İlişkilerde laf sokmak aslında bir "test" olabilir
1. Daha net, ama daha sakin bir cevap verin
2. Yakınınızsa konuşmak isteyip istemediğini sorun
3. İş yerinde duyguları değil, işi konuşun
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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