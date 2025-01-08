İddia: “Kurye Yunus Emre Göçer'e Çarparak Öldüren Somali Cumhurbaşkanının Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi”
İddia: “Kurye Yunus Emre Göçer'e Çarparak Öldüren Somali Cumhurbaşkanının Oğluna Türk Vatandaşlığı Verildi”
Kasım 2023’te kullandığı otomobil ile motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud ve akrabalarından oluşan 35 kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İddianın sahibi gazeteci gazeteci Fatih Ergin, “Kaza sırasında insani ikameti olduğu ortaya çıkmış, hangi gerekçe ile verildiği sorusu yanıtsız kalmıştı!” dedi.
İşte henüz resmi bir açıklama yapılmayan skandal iddia hakkında detaylar…
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30 Kasım 2023 tarihinde Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud, otoyolda motokurye olan Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olmuş, söz konusu olay Türkiye'de uzun süre gündemden düşmemişti.
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Olayın ardından hazırlanan polis raporunda sürücü için bir kusur belirtilmezken, kazaya sebebiyet veren Mohamed Hassan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Kazanın haberleştirilmesi ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmasının ardından Hassan hakkında 7 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı getirilse de, bu tarihten çok daha önce ülkeden kaçtığı öğrenilirken, Gazeteci Fatih Ergin, Türkiye'yi ayağa kaldıran kaza hakkında olay yaratacak bir iddia ortaya attı.
Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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