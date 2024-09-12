"İdam Gelsin" Diyen Sinan Akçıl ve Demet Akalın'a Karşı Çıktı: İsmail Ege Şaşmaz'dan Narin Yorumu!
"İdam Gelsin" Diyen Sinan Akçıl ve Demet Akalın'a Karşı Çıktı: İsmail Ege Şaşmaz'dan Narin Yorumu!
Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerinin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu. Yakın bir zamanda kızını kucağına alan Şaşmaz'ın konu üzerindeki hassasiyeti dikkat çekerken oyuncu idamın bu suçu işleyenler için kurtuluş olduğunu belirtti.
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Diyarbakır’da yaşanan kaybolma olayıyla 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın uzun süreli beklenişinin ardından cansız bedeninin bulunması, büyük bir üzüntü yaratmıştı.
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Aile bireylerinin üzerinde yoğunlaşan gözaltı ve soruşturma sayısı artarken geçtiğimiz saatlerde abi Baran Güran'ın yaptığı açıklamalar kafaları karıştırmıştı.
Olay hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ederken birçok ünlü gibi tepkisini dile getiren isimlerden biri de İsmail Ege Şaşmaz oldu.
Yakın zamanda kızını kucağına alan Şaşmaz olayla ilgili üzüntüsünü paylaşırken "Bir kız çocuğu sahibiyim, kız ya da erkek fark etmiyor, bir evladım var ve evladını kaybeden insanlar çok fazla olmaya başladı. Çok fazla çocuğa şiddet haberleri görüyoruz." ifadelerini kullanan İsmail Ege Şaşmaz "İdam cezasını kabul etmiyorum, idam bir kurtuluştur" diyerek Demet Akalın ve Sinan Akçıl gibi isimlerin görüşlerine karşı çıktı.
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