"İdam Gelsin" Diyen Sinan Akçıl ve Demet Akalın'a Karşı Çıktı: İsmail Ege Şaşmaz'dan Narin Yorumu!

Narin'in katledilişinin ardından muhabirlerinin olayla ilgili sorularını yanıtlayan bir isim de oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oldu. Yakın bir zamanda kızını kucağına alan Şaşmaz'ın konu üzerindeki hassasiyeti dikkat çekerken oyuncu idamın bu suçu işleyenler için kurtuluş olduğunu belirtti.