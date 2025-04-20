İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ın Gözlerine Methiyeler Düzmesi Goygoyculardan Nasibini Aldı
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bugüne kadar birlikte anılan isimlerden oldu. Birlikte rol aldıkları filmlerden sonra da aralarındaki enerjiyle dikkat çeken ikili, yeniden yan yana geldi! Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses, Avşar'ın gözlerine iltifat etmekten geri kalmadı.
O anlar ise goygoycuların radarına çoktan girdi.
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"Senin bu gözlerin yuva yıkar."
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Avşar ise bu iltifat karşısında yalnızca "Ayyy İbrahiimmm" diyebildi.
Bakalım o anlara sosyal medyadan ne yorumlar yapıldı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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