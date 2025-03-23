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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında Yer Buldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında Yer Buldu

Ekrem İmamoğlu
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 12:25

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı. İmamoğlu'nun 'terör ve yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' kapsamında ifade verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun yanısıra Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da 'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. 

Peki dış basın, İmamoğlu'nun tutuklanmasını nasıl gördü?

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İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart sabahı tutuklandı.

İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart sabahı tutuklandı.

19 Mart sabahı gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İmamoğlu'nun ifadesi, hakkındaki soruşturmalar kapsamında ayrı ayrı alındı. İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. 

Vatandaşlardan, siyasi isimlerden tutuklama kararına tepkiler yükselmeye başladı. CHP'den yapılan ilk açıklamada 'mücadeleye devam' ifadelerine yer verildi.

Peki dış basında, tutuklama haberi nasıl yer buldu?

BBC: "İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı"

BBC: "İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı"

BBC, İmamoğlu'nun tutuklanma haberini şu ifadelerle verdi:

'Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen tutuklandı ve yolsuzlukla suçlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olan İmamoğlu, 2028 cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinden günler önce Çarşamba günü gözaltına alındı.'

The New York Times: "Cumhurbaşkanı Adayı Olması Beklenen İstanbul Belediye Başkanı Tutuklandı"

The New York Times: "Cumhurbaşkanı Adayı Olması Beklenen İstanbul Belediye Başkanı Tutuklandı"

The New York Times'da yer alan haberin özetinde 'Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekçileri, İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibini saf dışı bırakmaya yönelik bir oyun olduğunu söyledi.' ifadelerine yer verildi.

Reuters: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"

Reuters: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"

Reuters'da yer alan ifadeler:

'Devlet medyası ve diğer yayın organları, Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı on yıldan uzun bir süredir ülkenin en büyük protestolarını tetikleyebileceğini söyledi.'

Al Jazeera: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi"

Al Jazeera: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi"

Al Jazeera'da yer alan ifadeler:

Türk mahkemesi, gözaltına alınmasının ülke çapında kitlesel protestoları tetiklemesinden günler sonra, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere resmen tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu ve en az 20 kişinin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandığını açıkladı. Terörle bağlantılı bir soruşturmaya ilişkin ayrı bir karar henüz verilmedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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