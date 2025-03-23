İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında Yer Buldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında Yer Buldu
19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart sabahı tutuklandı. İmamoğlu'nun 'terör ve yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' kapsamında ifade verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun yanısıra Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da 'kent uzlaşısı' soruşturmasında üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
Peki dış basın, İmamoğlu'nun tutuklanmasını nasıl gördü?
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İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart sabahı tutuklandı.
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BBC: "İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı"
The New York Times: "Cumhurbaşkanı Adayı Olması Beklenen İstanbul Belediye Başkanı Tutuklandı"
Reuters: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"
Al Jazeera: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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