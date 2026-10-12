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Husiler Kimdir, Suudi Arabistan'a Neden Saldırıyor? Husiler Hakkında Merak Edilen 6 Soru

Husiler Kimdir, Suudi Arabistan'a Neden Saldırıyor? Husiler Hakkında Merak Edilen 6 Soru

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 00:18
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Yemen'de Husiler olarak bilinen Ansarullah hareketi, Ekim ayında Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarla yeniden dünya gündeminde. 6 ile 11 Ekim arasında Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile Abha Havalimanı'na yönelik füze ve İHA saldırılarında en az 19 kişi hayatını kaybetti, 350'den fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Hareketin kim olduğunu, kimlerle savaştığını ve İsrail'e bakışını altı soruda anlattık.

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Husiler kimdir?

Husiler kimdir?

Resmi adı Ansarullah olan Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Saada'da 1990'ların başında İnançlı Gençlik adıyla kurulan, Zeydi Şii kökenli siyasi ve askeri bir hareket. Adını kurucu al-Husi ailesinden alıyor. Hareketin kurucusu Hüseyin el-Husi 2004'te Yemen güçleriyle girilen çatışmada öldürüldü, liderliği Abdülmelik el-Husi devraldı.

Husiler 2011 devriminden sonra güç kazandı, 2014'ün sonlarında başkent Sana'yı ele geçirdi. 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun müdahalesiyle başlayan iç savaş yıllarca sürdü. Bugün Sana'yı ve Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü elinde tutan hareketin üye sayısının 2024 tahminlerine göre 350 bin dolayında olduğu belirtiliyor.

Husiler hangi ideoloji ve motivasyona sahip?

Husiler hangi ideoloji ve motivasyona sahip?

Husilerin ideolojisi tek bir çizgiye oturmuyor. Zeydi canlanmacılığı, Humeyni'den ve Hizbullah'tan etkilenen devrimci İslamcılık, Yemen milliyetçiliği ve emperyalizm karşıtlığı bir arada yer alıyor. Hareket 2003'ten bu yana ABD ve İsrail karşıtı sloganıyla biliniyor. Zeydiler Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor, nüfusun geri kalanı büyük ölçüde Sünni.

Husiler cumhuriyeti ve seçimleri desteklediklerini söylüyor, eleştirenler ise hareketi kabileci bir yapı olarak tanımlıyor. BM uzmanları ve insan hakları örgütleri Husi yönetiminde keyfi gözaltı ve çocuk savaşçı kullanımı gibi ihlaller kaydetti. ABD, Ocak 2024'te hareketi Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine aldı. Suudi Arabistan ve BAE de Husileri terör örgütü olarak tanımlıyor.

Husiler neden Suudi Arabistan'a saldırıyor?

Husiler neden Suudi Arabistan'a saldırıyor?

2022'den beri büyük ölçüde donmuş durumda olan Husi-Suudi çatışması bu yıl yeniden alevlendi. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ortasında, 13 Temmuz'da Sana Havalimanı'na yönelik bir saldırı yapıldı. Saldırının, İran'a ait izinsiz bir uçağın inişini engellemek için düzenlendiği belirtiliyor. Husiler bunun ardından Suudi Arabistan'a abluka ilan etti, 20 Temmuz'da da Suudi gemilerini hedef almaya başladı. Eylül ayında Bab-ül Mendeb Boğazı boyunca uzanan geniş bir kıyı şeridini ele geçirdiler.

Yemen hükümet güçleri Suudi hava desteğiyle karşı saldırıya geçince Husiler Suudi altyapısına yöneldi. Husi yetkililer saldırıları, Sana ve Hudeyde havalimanlarına yönelik Suudi saldırılarına karşılık olarak sundu. Bu yaklaşım, havalimanına karşılık havalimanı denklemi olarak anlatılıyor. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri havayollarını Suudi hava sahasından uzak durmaları için uyardı.

8 Ekim'de Riyad'da bir Saudia uçağı vuruldu, aralarında bir pilotun da bulunduğu üç Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. 10 Ekim'de Kral Halid Havalimanı'nın 3. ve 4. terminallerinin bulunduğu kompleksi vuran balistik füze en az 12 kişinin ölümüne ve yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına yol açtı. Koalisyon, Yemen'de 82 Husi hedefini vurduğunu duyurdu. Çatışmaların yoğunlaştığı Eylül'den bu yana 200 binden fazla kişi yerinden edildi.

Husiler kimlerle düşmanlık ediyor?

Husiler kimlerle düşmanlık ediyor?

Husilerin en büyük rakibi, 2015'ten beri Yemen'de hava harekâtı yürüten Suudi Arabistan. BAE, Yemen'in uluslararası tanınan hükümetini temsil eden Başkanlık Liderlik Konseyi, İslah Partisi, ABD, İngiltere ve İsrail de hareketin karşısında yer alıyor. Husiler ayrıca El Kaide ve IŞİD ile de çatışıyor. Eski müttefikleri Ali Abdullah Salih ile 2017'de yollarını ayırdı ve Salih aynı yıl Husi güçlerince öldürüldü.

ABD 2025'te yedi hafta boyunca Husileri bombaladı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık mühimmat kullandığı belirtildi. Bu saldırılar Husilerin Yemen'deki kontrolünü zayıflatmadı.

Son çatışmalarda Türkiye de gündeme geldi. Abdülmelik el-Husi, Türkiye ve Pakistan'a Riyad'ın yanında savaşa girmemeleri çağrısı yaptı. Xinhua'nın aktardığına göre iki ülke, Suudi Arabistan'la imzaladıkları ortak savunma anlaşması kapsamında asker ve askeri kapasite sağlamaya hazır. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik saldırıları en güçlü biçimde kınayarak Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Husiler'in müttefikleri var mı?

Husiler'in müttefikleri var mı?

Husilerin en önemli destekçisi İran. İran 2009'dan bu yana silah, eğitim ve füze parçası sağlıyor, Hizbullah'ın özel birimi de Husi savaşçılarını eğitti. Hamas ile 2021'den beri yakın ilişki var. Irak'taki bazı silahlı gruplar da hareketin yanında yer alıyor. Hepsi, İran'ın liderliğindeki Direniş Ekseni içinde sayılıyor.

İsrail'in Hizbullah ve Hamas'ı zayıflatmasının ardından Husiler eksenin en güçlü üyesi olarak görülüyor. Yine de analistler Husileri İran'ın vekili olarak görmüyor. Arap Körfezi Devletleri Enstitüsü'nden Ali Alfoneh, Husilerin Suudi Arabistan'a karşı harekete geçmesi için ciddi zaman ve emek gerektiğini söylüyor. Husiler İran savaşına da ancak bir ay sonra katıldı. Suudi koalisyonu İran'ı Husileri silahlandırmakla suçluyor, İran ve Husiler ise bunu reddediyor.

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Husiler İsrail'e düşman mı?

Husiler İsrail'e düşman mı?

Evet. Husiler 2003'ten beri İsrail karşıtı sloganlarla anılıyor. Gazze savaşının ardından 31 Ekim 2023'te İsrail'e ilk balistik füzelerini ateşlediler ve Kızıldeniz'de gemilere saldırmaya başladılar. İsrail Haziran 2025'te Yemen'i vurmuştu. Ekim 2025'teki Gazze barış planının ardından Husiler Kızıldeniz saldırılarını durdurdu.

İran savaşı sırasında 28 Mart 2026'da Husiler İsrail'e saldırılarını yeniden başlattı. Beer Şeva'ya balistik füze, Eilat'a seyir füzesi ve İHA gönderdiler, İsrail bunların büyük bölümünü önlediğini açıkladı. 8 Haziran'da İsrail gemilerine Kızıldeniz'de tam yasak getirdiklerini duyurdular. İran savaşındaki ateşkesle saldırılar durdu. Ekim ayındaki saldırıların hedefi ise İsrail değil Suudi Arabistan. İsrail, Riyad saldırısını kınayan ülkeler arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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