Husiler Kimdir, Suudi Arabistan'a Neden Saldırıyor? Husiler Hakkında Merak Edilen 6 Soru

Husilerin ideolojisi tek bir çizgiye oturmuyor. Zeydi canlanmacılığı, Humeyni'den ve Hizbullah'tan etkilenen devrimci İslamcılık, Yemen milliyetçiliği ve emperyalizm karşıtlığı bir arada yer alıyor. Hareket 2003'ten bu yana ABD ve İsrail karşıtı sloganıyla biliniyor. Zeydiler Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor, nüfusun geri kalanı büyük ölçüde Sünni.

Husiler cumhuriyeti ve seçimleri desteklediklerini söylüyor, eleştirenler ise hareketi kabileci bir yapı olarak tanımlıyor. BM uzmanları ve insan hakları örgütleri Husi yönetiminde keyfi gözaltı ve çocuk savaşçı kullanımı gibi ihlaller kaydetti. ABD, Ocak 2024'te hareketi Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine aldı. Suudi Arabistan ve BAE de Husileri terör örgütü olarak tanımlıyor.