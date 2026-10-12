Husiler Kimdir, Suudi Arabistan'a Neden Saldırıyor? Husiler Hakkında Merak Edilen 6 Soru
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Yemen'de Husiler olarak bilinen Ansarullah hareketi, Ekim ayında Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlediği saldırılarla yeniden dünya gündeminde. 6 ile 11 Ekim arasında Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile Abha Havalimanı'na yönelik füze ve İHA saldırılarında en az 19 kişi hayatını kaybetti, 350'den fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırılarıyla karşılık veriyor. Hareketin kim olduğunu, kimlerle savaştığını ve İsrail'e bakışını altı soruda anlattık.
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Husiler kimdir?
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Husiler hangi ideoloji ve motivasyona sahip?
Husiler neden Suudi Arabistan'a saldırıyor?
Husiler kimlerle düşmanlık ediyor?
Husiler'in müttefikleri var mı?
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Husiler İsrail'e düşman mı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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