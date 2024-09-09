Hürrem Sultan'dan Napolyon Bonapart'a, Frida Kahlo'dan, Nazım Hikmet'e Kadar Tarihin En Ünlü Aşk Mektupları
Hürrem Sultan'dan Napolyon Bonapart'a, Frida Kahlo'dan, Nazım Hikmet'e Kadar Tarihin En Ünlü Aşk Mektupları
Hürrem Sultan’ın Sultan Süleyman’a yazdığı içten satırları bir daha kim yazabilir? Ya da Napolyon’un Josephine’e gönderdiği duygusal notları bir daha kim kaleme bu kadar içten dökebilir? Frida Kahlo’nun Diego Rivera’ya yazdığı aşk dolu sözler ve Kafka’nın Milena’ya duyduğu derin sevgi, bu tarihi mektupların ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte tarihte iz bırakan o meşhur aşk mektuplarından bazıları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hürrem Sultan'dan Kanuni Sultan Süleyman'a:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Napolyon Bonapart'tan eşi Josephine De Beauharnaise'e:
Honore De Balzac'tan Madame De Berny'e:
Nazım Hikmet'ten Piraye'ye:
Stendhal'dan Mathilde Dembowska'ya:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Frida Kahlo'dan Diego Rivera'ya:
Franz Kafka'dan Milena'ya:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın