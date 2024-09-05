Havalar Soğuyorken Partnerinizle Battaniye Altında İzlemelik 11 Film

Londra'nın Notting Hill semtinde yaşayan bir kitapçı ile dünyaca ünlü bir film yıldızının beklenmedik aşkını konu alır. İkisinin hayatları arasındaki farklılıklar ve medyanın etkisiyle şekillenen romantik bir hikaye.

Romantik ve komik bir film, sizi keyifli bir atmosfere sokabilir.