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Havalar Soğuyorken Partnerinizle Battaniye Altında İzlemelik 11 Film

etiket Havalar Soğuyorken Partnerinizle Battaniye Altında İzlemelik 11 Film

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 23:01

İşte havalar soğuduğunda battaniye altında keyifli vakit geçirmek için romantik ve sıcak bir atmosferde izlenebilecek 15 film! 👇

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1. Notting Hill (1999)

1. Notting Hill (1999)

Londra'nın Notting Hill semtinde yaşayan bir kitapçı ile dünyaca ünlü bir film yıldızının beklenmedik aşkını konu alır. İkisinin hayatları arasındaki farklılıklar ve medyanın etkisiyle şekillenen romantik bir hikaye.

Romantik ve komik bir film, sizi keyifli bir atmosfere sokabilir.

2. La La Land (2016)

2. La La Land (2016)

Los Angeles'ta geçen, müzikal öğeler içeren bir film. Bir caz müzisyeni ve bir oyuncunun hayalleri, aşkı ve kariyerleri arasındaki dengeyi bulma çabalarını anlatır.

Bu müzikal film romantizmi, tutkuyu ve hayalleri konu alıyor.

3. Before Sunrise (1995)

3. Before Sunrise (1995)

İki genç insanın Viyana'da tanışıp, bir gün boyunca şehri keşfederken yaşadıkları sohbetleri konu alır. Derin konuşmalar ve romantizm üzerine odaklanan bir film.

İki insanın bir gün boyunca yaşadıkları derin ve samimi sohbetleri konu alıyor.

4. Pride and Prejudice (2005)

4. Pride and Prejudice (2005)

Jane Austen'in klasik romanından uyarlanmış bir film. Elizabeth Bennet ve Fitzwilliam Darcy'nin karşılıklı yanlış anlamaları ve aşkın gücü üzerine bir aşk hikayesi.

Jane Austen'in klasik aşk hikayesi, romantik bir atmosfer sunuyor.

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Bir çiftin, acı dolu bir ilişki sonrasında hatıralarını silme yoluna gitmelerini konu alır. Ancak bu süreçte unutulmaz anıların değeri üzerine derin bir düşünce sunar.

 Farklı bir aşk hikayesi, duygusal derinliği olan bir film.

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6. The Notebook (2004)

6. The Notebook (2004)

Yaşlı bir adam, Alzheimer hastalığına yakalanan eşine ilişkilerini hatırlatmak için bir hikaye anlatır. Bu hikaye, genç bir çiftin zaman içindeki aşkını anlatır.

Romantizm ve duygusallık dolu bu film, battaniye altında izlemek için ideal.

7. Midnight in Paris (2011)

7. Midnight in Paris (2011)

Bir yazarın Paris'te yaşadığı zamanda yolculuk yapmasıyla yaşadığı maceraları konu alır. Bu yolculuk sırasında hem geçmişte hem de günümüzde aşkı arayışını anlatır.

8. About Time (2013)

8. About Time (2013)

Genç bir adamın ailesindeki özel bir yeteneği keşfetmesi üzerine zamanda yolculuk yapma kabiliyeti kazanmasıyla başlayan bir hikaye. Bu yeteneği kullanarak aşkı bulma ve hayatını daha anlamlı kılma çabalarını anlatır.

Zamanda yolculuk temasını işleyen, dokunaklı bir aşk hikayesi.

9. Amélie (2001)

9. Amélie (2001)

Paris'te yaşayan genç ve naif bir kadının etrafındaki insanların hayatlarına dokunma isteğiyle dolu olan hikayesini konu alır. Renkli ve büyüleyici bir dünya sunar.

10. 500 Days of Summer (2009)

10. 500 Days of Summer (2009)

Geleneksel aşk hikayelerinden farklı, daha gerçekçi bir bakış açısına sahip.

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11. Silver Linings Playbook (2012)

11. Silver Linings Playbook (2012)

Zihinsel sorunlar yaşayan bir adamın, hayatını düzene sokma çabalarını ve bir dans yarışmasıyla ilişkisi boyunca yaşadıklarını anlatır. Romantizm ve duygusallık dolu bir film.

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