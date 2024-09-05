Havalar Soğuyorken Partnerinizle Battaniye Altında İzlemelik 11 Film
Havalar Soğuyorken Partnerinizle Battaniye Altında İzlemelik 11 Film
İşte havalar soğuduğunda battaniye altında keyifli vakit geçirmek için romantik ve sıcak bir atmosferde izlenebilecek 15 film! 👇
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1. Notting Hill (1999)
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2. La La Land (2016)
3. Before Sunrise (1995)
4. Pride and Prejudice (2005)
5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
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6. The Notebook (2004)
7. Midnight in Paris (2011)
8. About Time (2013)
9. Amélie (2001)
10. 500 Days of Summer (2009)
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