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Zelenski'nin 115 Milyar Euro Çağrısı Türklerin Başlattığı Mizah Akımına Dönüştü

Zelenski'nin 115 Milyar Euro Çağrısı Türklerin Başlattığı Mizah Akımına Dönüştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 11:27
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Zelenski, 25 Ekim'de Ukrayna'nın TSN kanalına verdiği röportajda 2027 için 115 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu tutarın 45 milyar eurosu daha önce ayrılmıştı ama henüz Kiev'e ulaşmadı, kalan 70 milyar euronun ise hâlâ bulunması gerekiyor. Zelenski ihtiyacın Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı ve genel bütçe taleplerine dayandığını belirtti; 16 Ekim'de Brüksel'deki AB zirvesinde de liderlerden en az 70 milyar euro ek destek istemişti. Rakam Türkçe bir hesapta 'Acilen 115 Milyar Euro lazım' diye paylaşılınca ilk yanıtlar Türk kullanıcılardan geldi ve 'bana da lazım' esprisini Türkler başlattı. Akım kısa sürede İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Farsça yorumlarla dünyaya yayıldı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Kış geliyor.

Kış geliyor.
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Ortak dert.

Ortak dert.
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“Ben de kanka, ben de 😔”

“Ben de kanka, ben de 😔”
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“Tipik bir Pep Guardiola cümlesi”

“Tipik bir Pep Guardiola cümlesi”
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Borsada son durum.

Borsada son durum.
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“Sen işsizsin ama babandan sürekli para istemeye utanıyorsun. Küçük kardeşin”

“Sen işsizsin ama babandan sürekli para istemeye utanıyorsun. Küçük kardeşin”
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Etiket okumak.

Etiket okumak.
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“Türkleri severim. Akıllı insanlar. Üşenmezseniz yorumları okuyun”

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“River'ın teknik direktörleri transfer dönemi açıldığında”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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