Zelenski'nin 115 Milyar Euro Çağrısı Türklerin Başlattığı Mizah Akımına Dönüştü

Zelenski, 25 Ekim'de Ukrayna'nın TSN kanalına verdiği röportajda 2027 için 115 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu tutarın 45 milyar eurosu daha önce ayrılmıştı ama henüz Kiev'e ulaşmadı, kalan 70 milyar euronun ise hâlâ bulunması gerekiyor. Zelenski ihtiyacın Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı ve genel bütçe taleplerine dayandığını belirtti; 16 Ekim'de Brüksel'deki AB zirvesinde de liderlerden en az 70 milyar euro ek destek istemişti. Rakam Türkçe bir hesapta 'Acilen 115 Milyar Euro lazım' diye paylaşılınca ilk yanıtlar Türk kullanıcılardan geldi ve 'bana da lazım' esprisini Türkler başlattı. Akım kısa sürede İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Farsça yorumlarla dünyaya yayıldı.