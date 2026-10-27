Zelenski'nin 115 Milyar Euro Çağrısı Türklerin Başlattığı Mizah Akımına Dönüştü
Zelenski, 25 Ekim'de Ukrayna'nın TSN kanalına verdiği röportajda 2027 için 115 milyar euroya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu tutarın 45 milyar eurosu daha önce ayrılmıştı ama henüz Kiev'e ulaşmadı, kalan 70 milyar euronun ise hâlâ bulunması gerekiyor. Zelenski ihtiyacın Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı ve genel bütçe taleplerine dayandığını belirtti; 16 Ekim'de Brüksel'deki AB zirvesinde de liderlerden en az 70 milyar euro ek destek istemişti. Rakam Türkçe bir hesapta 'Acilen 115 Milyar Euro lazım' diye paylaşılınca ilk yanıtlar Türk kullanıcılardan geldi ve 'bana da lazım' esprisini Türkler başlattı. Akım kısa sürede İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Farsça yorumlarla dünyaya yayıldı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Kış geliyor.
Ortak dert.
“Ben de kanka, ben de 😔”
“Tipik bir Pep Guardiola cümlesi”
Borsada son durum.
“Sen işsizsin ama babandan sürekli para istemeye utanıyorsun. Küçük kardeşin”
Etiket okumak.
“Türkleri severim. Akıllı insanlar. Üşenmezseniz yorumları okuyun”
“River'ın teknik direktörleri transfer dönemi açıldığında”
“Elimizde yok kardeşim, bunun için gösteri yapıyoruz”
“Ben de öyleyim sevgilim. Ben de öyleyim.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın