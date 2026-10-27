Turist Ömer'in Hastanedeki Son Anları Ortaya Çıktı: Adnan Şenses'in Sadri Alışık'a Vedası Yürekleri Dağladı!
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Yeşilçam'ın Turist Ömer'i ve Ofsayt Osman'ı Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, sinema hesabı cinemasco'nun paylaşımıyla sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Usta oyuncunun yatağının başında kendisini ziyarete gelen Adnan Şenses'in de yer aldığı kareler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kısa videoda hem Alışık'ın hastane yatağından yaptığı konuşma hem de Şenses'in eski dostuna söyledikleri yer alıyor.
Kaynak: cinemasco
Sadri Alışık, Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden biri olmuştu.
Sadri Alışık'ın hastane odasındaki son kaydında Adnan Şenses'in eski dostuna sözleri duygulandırdı.
Sadri Alışık, kemik iliği hastalığı ve organ yetmezlikleriyle verdiği mücadeleyi 1995'te kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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