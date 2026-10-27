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Turist Ömer'in Hastanedeki Son Anları Ortaya Çıktı: Adnan Şenses'in Sadri Alışık'a Vedası Yürekleri Dağladı!

Turist Ömer'in Hastanedeki Son Anları Ortaya Çıktı: Adnan Şenses'in Sadri Alışık'a Vedası Yürekleri Dağladı!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 11:39
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Yeşilçam'ın Turist Ömer'i ve Ofsayt Osman'ı Sadri Alışık'ın hastane odasında çekilen arşiv görüntüleri, sinema hesabı cinemasco'nun paylaşımıyla sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Usta oyuncunun yatağının başında kendisini ziyarete gelen Adnan Şenses'in de yer aldığı kareler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kısa videoda hem Alışık'ın hastane yatağından yaptığı konuşma hem de Şenses'in eski dostuna söyledikleri yer alıyor.

Kaynak: cinemasco

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Sadri Alışık, Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Sadri Alışık, Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

1925'te Beykoz'da doğan Sadri Alışık, 1940'larda tiyatro sahnesinde başlayan kariyerini kısa sürede beyazperdeye taşıdı ve 1964'ten itibaren canlandırdığı Turist Ömer ile Ofsayt Osman tipleriyle Yeşilçam'ın en sevilen yüzlerinden biri oldu. 200'ü aşkın filmde oynayan usta oyuncu, ölümünden yalnızca birkaç ay önce Yengeç Sepeti'ndeki rolüyle Antalya Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Eşi Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la sanat camiasının en köklü ailelerinden birini kuran Alışık'ın son günleri ise hastanede geçti.

Sadri Alışık'ın hastane odasındaki son kaydında Adnan Şenses'in eski dostuna sözleri duygulandırdı.

Sadri Alışık'ın hastane odasındaki son kaydında Adnan Şenses'in eski dostuna sözleri duygulandırdı.

Hastanede geçen o günlerden kalan videonun ilk bölümünde, yatağında doğrulmuş halde mikrofona konuşan Alışık'ın 'Seneye falan herhalde karşılaşırız, çünkü nasıl olsa Antalya'nın ikincisi var. Ona talibim, hani Allah nasip ederse' sözleri duyuluyor. Görüntülerin devamında ise yatağında hareketsiz yatan usta oyuncunun başucuna takım elbisesiyle gelen Adnan Şenses, eski dostunun başını okşayarak ona seslenmeye çalışıyor. Şenses'in 'Hey gidi günler be, ya Sadri abi. Gelecek gene o günler inşallah' diyerek dile getirdiği umut, videonun en çok yürek burkan anı oldu.

Sadri Alışık, kemik iliği hastalığı ve organ yetmezlikleriyle verdiği mücadeleyi 1995'te kaybetti.

Şenses'in dile getirdiği o günler bir daha gelmedi; karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliğinin yanı sıra kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın güldüren yüzü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken ardında kuşaklar boyu izlenen filmler bıraktı. Yıllar sonra yeniden paylaşılan bu kısa hastane kaydı ise Alışık'ı Turist Ömer'le tanıyan seyircileri bir kez daha duygulandırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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