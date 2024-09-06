Sanat, Sanat İçinde: Film Sahnelerinde Canlanan Tablolar
Sanat, Sanat İçinde: Film Sahnelerinde Canlanan Tablolar
Film denilen olgu saniyeler içerisinden gözünüzün önünden bir çok sahnenin geçmesi ile oluşur. Filmler ya da sinema sanatı bize bir çok mesajı görüntüler, sahneler aracılığıyla verirler. Metaforlar içeren görüntüler ile mesajlarını taşıyan yönetmenlerin filmlerinde, esinlendikleri sanat eserlerini sahnelerinde yaşattıklarını biliyor muydunuz?
Derlemeyi yapan: Basileos @arkeologbirey
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Martin Scorsese'nin 'Zindan Adası'(2010) filminde kullanılan Gustav Klimt'in 'Öpücük' (1908) adlı tablosu
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Stanley Kubrick'in 'Otomatik Portakal'(1970) adlı filmi ve Vincent van Gogh'un 'Tutuklular Çemberi'(1890) tablosu
Akira Kurosava’nın ‘Dreams’ filmi(1990) ve Van Gogh’un ‘Buğday Tarlası ve Kargalar’(1890) adlı eseri
Shirley: Gerçekliğin Kehaneti (2013) Edward Hopperin ‘New York Sineması’(1939) adlı tablosu
Herbert Ross'un 'Pennies from Heaven'(1981) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'Gece Kuşları'(1942) adlı eseri
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Terry Gilliam'ın 'Baron Munchausen'in Maceraları' (1988) adlı filmi ve Sandro Botticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' (1480-1486) eseri
Robert Eggers'in 'The Lighthouse' (2019) adlı filmi ve Sascha Schneider'in 'Hypnosis';1904) adlı eseri
Bob Fosse'nin 'Cabaret'(1972) adlı filmi ve Otto Dix'in 'Gazeteci Sylvia Von Harden'in Portresi'(1926) isimli resmi
Gustav Deutsch’un Shirley, Visions of Reality (2013) isimli filmi ve Edward Hopper’ın ‘Pazar Sabahı’(1952) adlı tablosu
Éric Rohmer’in La marquesa de O (1976) isimli yapıtı ve Johann Heinrich Füssli’nin ‘Kabus’ (1781) tablosu
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