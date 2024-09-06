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Sanat, Sanat İçinde: Film Sahnelerinde Canlanan Tablolar

Sanat, Sanat İçinde: Film Sahnelerinde Canlanan Tablolar

theeconomist
theeconomist - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 11:58

Film denilen olgu saniyeler içerisinden gözünüzün önünden bir çok sahnenin geçmesi ile oluşur. Filmler ya da sinema sanatı bize bir çok mesajı görüntüler, sahneler aracılığıyla verirler. Metaforlar içeren görüntüler ile mesajlarını taşıyan yönetmenlerin filmlerinde, esinlendikleri sanat eserlerini sahnelerinde yaşattıklarını biliyor muydunuz?

Derlemeyi yapan: Basileos @arkeologbirey

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Martin Scorsese'nin 'Zindan Adası'(2010) filminde kullanılan Gustav Klimt'in 'Öpücük' (1908) adlı tablosu

Martin Scorsese'nin 'Zindan Adası'(2010) filminde kullanılan Gustav Klimt'in 'Öpücük' (1908) adlı tablosu
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Stanley Kubrick'in 'Otomatik Portakal'(1970) adlı filmi ve Vincent van Gogh'un 'Tutuklular Çemberi'(1890) tablosu

Stanley Kubrick'in 'Otomatik Portakal'(1970) adlı filmi ve Vincent van Gogh'un 'Tutuklular Çemberi'(1890) tablosu
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Akira Kurosava’nın ‘Dreams’ filmi(1990) ve Van Gogh’un ‘Buğday Tarlası ve Kargalar’(1890) adlı eseri

Akira Kurosava’nın ‘Dreams’ filmi(1990) ve Van Gogh’un ‘Buğday Tarlası ve Kargalar’(1890) adlı eseri
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Shirley: Gerçekliğin Kehaneti (2013) Edward Hopperin ‘New York Sineması’(1939) adlı tablosu

Shirley: Gerçekliğin Kehaneti (2013) Edward Hopperin ‘New York Sineması’(1939) adlı tablosu
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Herbert Ross'un 'Pennies from Heaven'(1981) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'Gece Kuşları'(1942) adlı eseri

Herbert Ross'un 'Pennies from Heaven'(1981) adlı filmi ve Edward Hopper'ın 'Gece Kuşları'(1942) adlı eseri
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Terry Gilliam'ın 'Baron Munchausen'in Maceraları' (1988) adlı filmi ve Sandro Botticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' (1480-1486) eseri

Terry Gilliam'ın 'Baron Munchausen'in Maceraları' (1988) adlı filmi ve Sandro Botticelli'nin 'Venüs'ün Doğuşu' (1480-1486) eseri
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Robert Eggers'in 'The Lighthouse' (2019) adlı filmi ve Sascha Schneider'in 'Hypnosis';1904) adlı eseri

Robert Eggers'in 'The Lighthouse' (2019) adlı filmi ve Sascha Schneider'in 'Hypnosis';1904) adlı eseri
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Bob Fosse'nin 'Cabaret'(1972) adlı filmi ve Otto Dix'in 'Gazeteci Sylvia Von Harden'in Portresi'(1926) isimli resmi

Bob Fosse'nin 'Cabaret'(1972) adlı filmi ve Otto Dix'in 'Gazeteci Sylvia Von Harden'in Portresi'(1926) isimli resmi
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Gustav Deutsch’un Shirley, Visions of Reality (2013) isimli filmi ve Edward Hopper’ın ‘Pazar Sabahı’(1952) adlı tablosu

Gustav Deutsch’un Shirley, Visions of Reality (2013) isimli filmi ve Edward Hopper’ın ‘Pazar Sabahı’(1952) adlı tablosu
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Éric Rohmer’in La marquesa de O (1976) isimli yapıtı ve Johann Heinrich Füssli’nin ‘Kabus’ (1781) tablosu

Éric Rohmer’in La marquesa de O (1976) isimli yapıtı ve Johann Heinrich Füssli’nin ‘Kabus’ (1781) tablosu
twitter.com

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