Sanat, Sanat İçinde: Film Sahnelerinde Canlanan Tablolar

Film denilen olgu saniyeler içerisinden gözünüzün önünden bir çok sahnenin geçmesi ile oluşur. Filmler ya da sinema sanatı bize bir çok mesajı görüntüler, sahneler aracılığıyla verirler. Metaforlar içeren görüntüler ile mesajlarını taşıyan yönetmenlerin filmlerinde, esinlendikleri sanat eserlerini sahnelerinde yaşattıklarını biliyor muydunuz?

Derlemeyi yapan: Basileos @arkeologbirey