Hürmüz Boğazı'nda ABD, İran Bayraklı Bir Gemiyi Hedef Aldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 23:21

ABD ile İran arasındaki görüşme girişimlerinin askıya alındığı yönündeki açıklamaların ardından Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı delmeye çalışan İran bayraklı bir kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Geminin kontrolü ABD'ye geçti.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, taraflar arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı gerekçe göstererek ABD’nin görüşme talebini reddetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump, 275 metre uzunluğundaki İran bayraklı “TOUSKA” adlı kargo gemisinin ablukayı aşmaya çalışırken ABD güçleri tarafından vurulduğunu ve geminin kontrol altına alındığını duyurdu.

Trump, Truth hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Bugün, yaklaşık 275 metre uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi ağırlığında olan İran bayraklı TOUSKA adlı kargo gemisi, deniz ablukamızı geçmeye çalıştı ve bu onlar için hiç iyi sonuçlanmadı

. ABD Donanması’na ait güdümlü füze muhribi USS SPRUANCE, Umman Körfezi’nde TOUSKA’nın yolunu kesti ve durması için adil bir uyarıda bulundu.

İranlı mürettebatın dinlemeyi reddetmesi üzerine Donanma gemimiz, makine dairesinde bir delik açarak onları oldukları yerde durdurdu.

Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin (Marines) gözetimi altındadır. TOUSKA, geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde bulunmaktadır. Geminin kontrolü tamamen bizde ve içinde ne olduğunu inceliyoruz!'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
