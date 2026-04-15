article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hükümetten Resmi Açıklama Geldi: Fransa'da Ev ve İş Yerlerinde Doğal Gaz Kullanımı Yasaklanıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 08:35 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 08:41

Fransa, enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım atarak yıl sonuna kadar yeni binalarda doğalgaz kullanımını yasaklıyor. Başbakan Sébastien Lecornu tarafından açıklanan yeni enerji stratejisiyle, petrol ve gaza olan bağımlılığın azaltılması, ısınma maliyetlerinin düşürülmesi ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: https://www.lemonde.fr/en/environment...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa hükümeti, fosil yakıtlara olan ihtiyacı minimuma indirmek amacıyla radikal kararlar aldı.

Başbakan Sébastien Lecornu'nun duyurduğu plana göre, yıl sonundan itibaren inşa edilecek tüm binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kullanımı tamamen yasaklanacak. Bu düzenleme sadece müstakil evleri değil, apartman dairesi gibi çok konutlu yapıları ve ticari binaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Hükümetin temel amacı, dışarıdan alınan enerji kaynaklarına bağlılığı keserek küresel çatışmaların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak.

Lecornu, Fransa'nın nükleer kaynaklı güçlü elektrik üretim altyapısının bu geçişte en büyük kozları olduğunu belirtti. Ülke genelinde 2030 yılına kadar petrol ve gaz kullanım oranının %60 seviyelerinden %40'a düşürülmesi, temiz enerji kullanımının ise %60'a çıkarılması planlanıyor. Bu stratejik dönüşüm kapsamında, hükümet elektrifikasyon destekleri için ayırdığı bütçeyi yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya yükseltecek. Bu dev bütçenin yeni bir vergi yükü oluşturmadan, mevcut enerji harcamalarının optimize edilmesi ve desteklerin doğru alanlara kaydırılmasıyla karşılanması öngörülüyor.

Isınma sistemlerindeki değişim, vatandaşların cebini de doğrudan etkileyecek.

2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğalgaz ağından çıkarılması hedeflenirken, yerli üretim ısı pompalarının kullanımı teşvik edilecek. Fransa'da üretilen 1 milyon ısı pompasının her yıl devreye alınmasıyla, halkın ısınma giderlerinin %50 oranında azalması bekleniyor. Bu hamle, hem çevre dostu bir ısınma yöntemi sunmayı hem de hane halkı bütçesini korumayı amaçlıyor.

Ulaşım sektöründe de fosil yakıt tüketimini azaltmak için önemli teşvikler yola çıkıyor. Özellikle işi gereği çok yol kat eden sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaflar için Haziran ayından itibaren 50 bin ek elektrikli araç, uygun maliyetli kiralama yöntemiyle kullanıma sunulacak. Ticari araçlarda ise elektrikli kamyon ve van alımları için araç başına 100 bin euroya varan ciddi destekler sağlanacak. Şehir içi taşımacılıkta çevre kirliliğini önlemek adına kargo bisikletleri de bu teşvik kapsamına dahil edilerek ulaşımda tam bir dönüşüm hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın