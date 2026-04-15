Hükümetten Resmi Açıklama Geldi: Fransa'da Ev ve İş Yerlerinde Doğal Gaz Kullanımı Yasaklanıyor!

Başbakan Sébastien Lecornu'nun duyurduğu plana göre, yıl sonundan itibaren inşa edilecek tüm binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kullanımı tamamen yasaklanacak. Bu düzenleme sadece müstakil evleri değil, apartman dairesi gibi çok konutlu yapıları ve ticari binaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Hükümetin temel amacı, dışarıdan alınan enerji kaynaklarına bağlılığı keserek küresel çatışmaların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak.

Lecornu, Fransa'nın nükleer kaynaklı güçlü elektrik üretim altyapısının bu geçişte en büyük kozları olduğunu belirtti. Ülke genelinde 2030 yılına kadar petrol ve gaz kullanım oranının %60 seviyelerinden %40'a düşürülmesi, temiz enerji kullanımının ise %60'a çıkarılması planlanıyor. Bu stratejik dönüşüm kapsamında, hükümet elektrifikasyon destekleri için ayırdığı bütçeyi yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya yükseltecek. Bu dev bütçenin yeni bir vergi yükü oluşturmadan, mevcut enerji harcamalarının optimize edilmesi ve desteklerin doğru alanlara kaydırılmasıyla karşılanması öngörülüyor.