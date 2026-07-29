Huawei'den Tek Şarjla 1.300 Kilometre Giden Arazi Canavarı: Stelato G9 Sahneye Çıktı
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Akıllı otomobil dünyasında dengeleri değiştiren Huawei, BAIC ortaklığıyla geliştirdiği ilk arazi odaklı dev SUV modeli Stelato G9'u otomobil tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kamp hayatına özel donanımları ve 1.300 kilometreyi aşan sürüş menziliyle öne çıkan aracın ön sipariş süreci 5 Ağustos'ta başlıyor.
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Teknoloji devi Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance ekosisteminde yer alan Stelato markası, sedan pazarındaki hamlelerinin ardından rotasını tamamen zorlu arazi koşullarına çevirdi.
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Geleneksel tasarım anlayışını çok daha keskin ve agresif hatlarla birleştiren araç, yerden yüksek yapısı ve kaslı çamurluklarıyla güçlü bir karakter sergiliyor.
İç mekanda da dışarıdaki heybetli duruşunu koruyan araç; 5.2 metreyi aşan uzunluğu, 2 metreden fazla genişliği ve 3.16 metrelik aks mesafesiyle yolcularına adeta hareketli bir yaşam alanı sağlıyor.
Sadece elektrikle yol almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan diğer versiyonda ise 800V yüksek voltaj şarj mimarisi ve Huawei'nin dünyaca ünlü Giant Whale batarya sistemleri standart paket olarak geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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