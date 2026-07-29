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Huawei'den Tek Şarjla 1.300 Kilometre Giden Arazi Canavarı: Stelato G9 Sahneye Çıktı

Huawei'den Tek Şarjla 1.300 Kilometre Giden Arazi Canavarı: Stelato G9 Sahneye Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 14:33
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Akıllı otomobil dünyasında dengeleri değiştiren Huawei, BAIC ortaklığıyla geliştirdiği ilk arazi odaklı dev SUV modeli Stelato G9'u otomobil tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Kamp hayatına özel donanımları ve 1.300 kilometreyi aşan sürüş menziliyle öne çıkan aracın ön sipariş süreci 5 Ağustos'ta başlıyor.

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Teknoloji devi Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance ekosisteminde yer alan Stelato markası, sedan pazarındaki hamlelerinin ardından rotasını tamamen zorlu arazi koşullarına çevirdi.

Teknoloji devi Huawei'nin Harmony Intelligent Mobility Alliance ekosisteminde yer alan Stelato markası, sedan pazarındaki hamlelerinin ardından rotasını tamamen zorlu arazi koşullarına çevirdi.

Markanın bugüne kadarki en iddialı projesi olarak konumlandırılan ve ilk kez Çin'de yollara çıkacak olan yeni modeli G9, alıştığımız standart şehir SUV'larının çok ötesinde bir vizyonla tasarlandı. Yılın üçüncü çeyreğinde otomobil pazarına resmi girişini yapması beklenen bu gösterişli araç için ilk büyük adım, Ağustos ayının beşinde düzenlenecek özel bir etkinlikle atılacak ve araç meraklıları için ön sipariş ekranları açılacak.

Geleneksel tasarım anlayışını çok daha keskin ve agresif hatlarla birleştiren araç, yerden yüksek yapısı ve kaslı çamurluklarıyla güçlü bir karakter sergiliyor.

Geleneksel tasarım anlayışını çok daha keskin ve agresif hatlarla birleştiren araç, yerden yüksek yapısı ve kaslı çamurluklarıyla güçlü bir karakter sergiliyor.

Sadece görünümüyle değil yetenekleriyle de doğaya meydan okuyan dev SUV, 90 santimetreye kadar uzanan su birikintilerinden ve nehirlerden hiç zorlanmadan geçebiliyor. Macera tutkunları merkeze alınarak geliştirilen modelde; elektrikle kontrol edilebilen yan basamaklar, yük taşımaya uygun tavan barları, arkaya yerleştirilmiş yedek lastik ve pratik çeki demiri gibi arazi araçlarının olmazsa olmaz tüm donanımları sunuluyor. Bütün bunlara ek olarak, araçla birlikte fabrikasyon olarak gelen tavan çadırı ve gövdeye eklenebilen ekstra kargo bölmeleri, G9'u tam teşekküllü yürüyen bir kamp merkezine dönüştürüyor.

İç mekanda da dışarıdaki heybetli duruşunu koruyan araç; 5.2 metreyi aşan uzunluğu, 2 metreden fazla genişliği ve 3.16 metrelik aks mesafesiyle yolcularına adeta hareketli bir yaşam alanı sağlıyor.

İç mekanda da dışarıdaki heybetli duruşunu koruyan araç; 5.2 metreyi aşan uzunluğu, 2 metreden fazla genişliği ve 3.16 metrelik aks mesafesiyle yolcularına adeta hareketli bir yaşam alanı sağlıyor.

Bu devasa iç hacim, kullanıcıların tercihine göre beş veya altı kişilik, oldukça geniş ve ferah oturma düzenleriyle değerlendirilebiliyor. İşin teknoloji ve kaputun altındaki güç kısmına gelindiğinde ise sürücüleri iki farklı yenilikçi motor seçeneği bekliyor. Menzil uzatıcı sisteme sahip versiyon, 75,4 kWh kapasiteli bataryası ve ona eşlik eden benzinli jeneratörünün kusursuz uyumu sayesinde tek depoyla 1.300 kilometrenin üzerinde kesintisiz bir yolculuk vadediyor.

Sadece elektrikle yol almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan diğer versiyonda ise 800V yüksek voltaj şarj mimarisi ve Huawei'nin dünyaca ünlü Giant Whale batarya sistemleri standart paket olarak geliyor.

Sadece elektrikle yol almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan diğer versiyonda ise 800V yüksek voltaj şarj mimarisi ve Huawei'nin dünyaca ünlü Giant Whale batarya sistemleri standart paket olarak geliyor.

Bu teknolojik donanımda, biri ön diğeri arka aksa yerleştirilmiş iki adet güçlü elektrik motoru görev yapıyor ve dört tekerleğe toplamda 585 beygir güç iletiyor. Üstün aerodinamik detayları ve 120 kWh kapasiteli devasa bataryasıyla bu dört çeker versiyon, tam dolu şarjla 700 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunmayı başarıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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