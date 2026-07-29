Huawei'den Tek Şarjla 1.300 Kilometre Giden Arazi Canavarı: Stelato G9 Sahneye Çıktı

Sadece görünümüyle değil yetenekleriyle de doğaya meydan okuyan dev SUV, 90 santimetreye kadar uzanan su birikintilerinden ve nehirlerden hiç zorlanmadan geçebiliyor. Macera tutkunları merkeze alınarak geliştirilen modelde; elektrikle kontrol edilebilen yan basamaklar, yük taşımaya uygun tavan barları, arkaya yerleştirilmiş yedek lastik ve pratik çeki demiri gibi arazi araçlarının olmazsa olmaz tüm donanımları sunuluyor. Bütün bunlara ek olarak, araçla birlikte fabrikasyon olarak gelen tavan çadırı ve gövdeye eklenebilen ekstra kargo bölmeleri, G9'u tam teşekküllü yürüyen bir kamp merkezine dönüştürüyor.