Honda Fiyat Listesi Ocak 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Markanın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Civic, aralık ayında kampanya dahilinde 1 milyon 425 bin liradan satışa sunulmuştu. Aynı model, ocak ayında yine kampanyalı fiyatı ile 1 milyon 550 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Civic ve HR-V modellerinin fiyatları, kampanyalı fiyatlardır.