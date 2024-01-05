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Honda Fiyat Listesi Ocak 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Honda Fiyat Listesi Ocak 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 12:52

Japon otomobil devi Honda'nın 2024 Ocak ayı fiyatları belli oldu. Yeni açıklanan fiyat listesine göre bazı modellerin fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Aralık ayında 976 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan City modeli yeni ayla birlikte 1 milyon liranın üzerine çıktı. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar? İşte, Honda'nın 2024 Ocak ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.honda.com.tr/
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Honda fiyat listesi

Honda fiyat listesi

Markanın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Civic, aralık ayında kampanya dahilinde 1 milyon 425 bin liradan satışa sunulmuştu. Aynı model, ocak ayında yine kampanyalı fiyatı ile 1 milyon 550 bin liradan listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Civic ve HR-V modellerinin fiyatları, kampanyalı fiyatlardır.

Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2024

Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2024
  • 1.5L e:HEV Hybrid Advance 1.436.000 TL

Honda City fiyat listesi Ocak 2024

Honda City fiyat listesi Ocak 2024

  • Honda City 1.5L i-VTEC Elegance 1.056.000 TL

  • Honda City 1.5L i-VTEC Executive 1.087.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Ocak 2024

Honda Civic fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5L VTEC Turbo ECO Elegance 1.550.000 TL

  • 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+ 1.590.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2024

Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5L e:HEV Hybrid Elegance 1.533.000 TL

  • 1.5L e:HEV Hybrid Advance 1.590.000 TL

  • 1.5L e:HEV Hybrid Style 1.705.000 TL

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Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2024

Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance 2.097.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive 2.301.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ 2.477.000 TL

Honda Accord fiyat listesi Ocak 2024

Honda Accord fiyat listesi Ocak 2024

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive 2.089.500 TL

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ 2.234.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2024

Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2024
  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Type R 3.868.000 TL
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