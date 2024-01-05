Honda Fiyat Listesi Ocak 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar
Honda Fiyat Listesi Ocak 2024: Honda Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CRV ve HRV Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.honda.com.tr/
Japon otomobil devi Honda'nın 2024 Ocak ayı fiyatları belli oldu. Yeni açıklanan fiyat listesine göre bazı modellerin fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Aralık ayında 976 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan City modeli yeni ayla birlikte 1 milyon liranın üzerine çıktı. Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar? İşte, Honda'nın 2024 Ocak ayı için belirlediği güncel fiyat listesi.
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Honda fiyat listesi
Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2024
Honda City fiyat listesi Ocak 2024
Honda Civic fiyat listesi Ocak 2024
Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2024
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Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2024
Honda Accord fiyat listesi Ocak 2024
Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2024
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